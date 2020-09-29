Минобороны разрешило служить непригодным по здоровью генералам. ДОКУМЕНТ
Министерство обороны расширило перечень должностей, которые могут быть замещены военнослужащими, признанными военно-врачебными комиссиями негодными к военной службе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ukrainian Military Pages", соответствующие изменения внесены в Перечень приказом Министерства обороны Украины от 28 июля 2020 № 256, зарегистрированным в Минюсте 13 августа и вступившим в силу с 28 августа 2020 года.
В частности в Перечень должностей, которые могут быть замещены военными, которые признаны ВЛК негодными к службе, добавлены генеральские должности Главных инспекторов Главной инспекции Министерства обороны. Также добавили должности заместителя начальника Главного управления, начальника управления (в составе департамента аппарата Минобороны) и старших инспекторов.
Напомним, что с 23 июня 2018 закон предоставил возможность продолжать военную службу на некоторых должностях военным, которые признаны негодными к службе по состоянию здоровья по результатам заболеваний, ранений, (травм, контузий, увечий), полученных при исполнении обязанностей военной службы, что привело к установлению им инвалидности, частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности.
Во исполнение требований закона Министерством обороны был определен перечень воинских частей и учреждений где разрешается проходить службу военным с инвалидностью, а приказом от 14 августа 2018 №410 определен соответствующий перечень должностей для этих лиц.
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Теперь они могут вернутся к корытцу.
"Я вам нічєго нє должєн" (с).😎😎😎
У деяких науковців і декілька наукових праць є, і в зарубіжних журналах друкуються, і ступені мають, і вихованців мають, АЛЕ вони бачте недостойні.
Это фокин с внучкой "посоветовали"?!
Старые кучмо-януковские кадры надо беречь. Новые лица они такие.
Вище командування скаржиться що, в розвинених арміях США та Європи генералів більше у відносному численні. Але найбільша кількість вищих офіцерів там в авіації та стратегічних ракетних військах.
решил пополнить вонючими совковыми отбросами .верным путем идешь чувак **********
То чому б якомусь горбатому генералу не послужити?