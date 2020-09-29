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Минобороны разрешило служить непригодным по здоровью генералам. ДОКУМЕНТ

Министерство обороны расширило перечень должностей, которые могут быть замещены военнослужащими, признанными военно-врачебными комиссиями негодными к военной службе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ukrainian Military Pages", соответствующие изменения внесены в Перечень приказом Министерства обороны Украины от 28 июля 2020 № 256, зарегистрированным в Минюсте 13 августа и вступившим в силу с 28 августа 2020 года.

В частности в Перечень должностей, которые могут быть замещены военными, которые признаны ВЛК негодными к службе, добавлены генеральские должности Главных инспекторов Главной инспекции Министерства обороны. Также добавили должности заместителя начальника Главного управления, начальника управления (в составе департамента аппарата Минобороны) и старших инспекторов.

Напомним, что с 23 июня 2018 закон предоставил возможность продолжать военную службу на некоторых должностях военным, которые признаны негодными к службе по состоянию здоровья по результатам заболеваний, ранений, (травм, контузий, увечий), полученных при исполнении обязанностей военной службы, что привело к установлению им инвалидности, частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности.

Во исполнение требований закона Министерством обороны был определен перечень воинских частей и учреждений где разрешается проходить службу военным с инвалидностью, а приказом от 14 августа 2018 №410 определен соответствующий перечень должностей для этих лиц.

Также читайте: Приказ о премировании военнослужащих в зоне ООС не регламентирует режим прекращения огня, - Минобороны

Минобороны разрешило служить непригодным по здоровью генералам 01

Автор: 

здоровье (1387) Минобороны (9404) Военная служба правопорядка (46)


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Топ комментарии
+22
Шикарна реформа!
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29.09.2020 08:53
+20
Так у нас "главнокомандувач" больной на голову, кривым рогом контуженый.
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29.09.2020 08:56
+17
Практически каждый генерал уходит по инвалидности и политической целесообразности.
Теперь они могут вернутся к корытцу.
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29.09.2020 08:52
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Практически каждый генерал уходит по инвалидности и политической целесообразности.
Теперь они могут вернутся к корытцу.
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29.09.2020 08:52 Ответить
Міноборони дозволило служити непридатним за станом здоров'ям генералам - Цензор.НЕТ 6723
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29.09.2020 09:28 Ответить
Шикарна реформа!
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29.09.2020 08:53 Ответить
Больше шлака, больше шлака!!!!
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29.09.2020 10:19 Ответить
опять в те же тухлые сани .Рядовой состав сокращают ... генеральский штат раздувают . Интересно чья это инициатива по набору всякого больного и пузатого отребья в армию ?
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29.09.2020 08:53 Ответить
Так у нас "главнокомандувач" больной на голову, кривым рогом контуженый.
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29.09.2020 08:56 Ответить
Ти правий. Коли його візьмуть за його ватні бубенчики, він бігом собі змастирить писульку, що воно хворе на всю голову і...
"Я вам нічєго нє должєн" (с).😎😎😎
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29.09.2020 09:09 Ответить
Ну, теперь то точно перемога в реХфопмах ВСУ? Кузьмуки и Затынайки, Антонцы и Стеценки, Бижаны и другая воровитая шобла, грабившая ВСУ с 1991 года и до 2014 год, снова в строю.
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29.09.2020 08:56 Ответить
Нада иеще и Гриценку пристроить, правда он половник, шоб Igor L был спокоен
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29.09.2020 08:58 Ответить
Для пана Гриценка єдині посади, які відповідають його амбіціям - це міністр оборони або президент, все інше - це нижче його "гідності".
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29.09.2020 09:18 Ответить
Ох, Игарьок
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29.09.2020 09:20 Ответить
Та то не він - я просто смайлики ніколи не ставлю. А для мене Гриценко - кусок трусливого гавна.
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29.09.2020 09:46 Ответить
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29.09.2020 09:47 Ответить
Вряд ли это будут боевые генералы,ставшие инвалидами на войне. А вот "паркетники" с диагнозом "совок головного мозга" пристроятся аж бегом.
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29.09.2020 08:58 Ответить
Найкраща ілюстрація стану сьогоднішньої армії. Вона перетворилася із інституту захисту держави у якусь "богадєльню" для прилаштування совково-паркетних відставний генералів із добавкою до немало пенсії. Тепер престарілий Таран буде мати хорошу компанію для гри в доміно.
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29.09.2020 09:00 Ответить
Причому Таран робить все щоб пенсію йому виплачували в рублях.
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29.09.2020 09:18 Ответить
Наверно чьи то внуки, уже побеспокоились о дедушках..)
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29.09.2020 09:02 Ответить
Таки да. Он як ЗЕнедоумок за татка піклується. У чорта тільки чотири наукові статті, а він йому пожиттєву стипендію протягує.
У деяких науковців і декілька наукових праць є, і в зарубіжних журналах друкуються, і ступені мають, і вихованців мають, АЛЕ вони бачте недостойні.
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29.09.2020 09:14 Ответить
Покалеченного солдата вышвыривают на "гражданку", а генералов пристраивают к кормушке.
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29.09.2020 09:04 Ответить
Я так понимаю в качестве волонтеров без зарплаты????😠😠😠
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29.09.2020 09:08 Ответить
Ідіоти. З військтреба викорінювати совкових маразматів, а не лишати їм додаткові "лазєйки" для подальшого нафталінування.
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29.09.2020 09:12 Ответить
Армійські спогади… https://youtu.be/***********
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29.09.2020 09:16 Ответить
"Генеральная инспекция" - мерзкий пережиток совка! Что за маразм. Зельц - конкретный идиот!
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29.09.2020 09:16 Ответить
ну это святое!), не плен, так служба по инвалидности....
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29.09.2020 09:16 Ответить
Какие они генералы? Жирные вонючие свиньи. Дал взятку стал генералом, получаешь 50 тыс, + пенсия + льготы + распределение ресурсов армии. Зеленый гандон приносит только вред Украине.
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29.09.2020 09:28 Ответить
Буба любіт нафталін...
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29.09.2020 09:46 Ответить
Служить непригодным , это все равно что рожать не беременным!!!!Что сирот лампасников усыновить решили ? Этим гавнюкам пенсии мало ? Я думаю они не страдают молоком и булочкой!!!!
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29.09.2020 09:49 Ответить
Армия инвалидов.
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29.09.2020 10:01 Ответить
У нас и без этого генералов и адмиралов больше чем надо при такой численности армии.
Это фокин с внучкой "посоветовали"?!
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29.09.2020 10:03 Ответить
Дык!!!
Старые кучмо-януковские кадры надо беречь. Новые лица они такие.
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29.09.2020 10:23 Ответить
В больных генералах всегда чувствуется острая необходимость.
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29.09.2020 10:28 Ответить
Україні не вистачає генералів. Колишніх генералів.
Вище командування скаржиться що, в розвинених арміях США та Європи генералів більше у відносному численні. Але найбільша кількість вищих офіцерів там в авіації та стратегічних ракетних військах.
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29.09.2020 10:37 Ответить
я так понимаю что *********** говнокомандующему не хватаеи новых лиц.
решил пополнить вонючими совковыми отбросами .верным путем идешь чувак **********
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29.09.2020 11:42 Ответить
скоморох барыжного цирка, решил достать весь советский нафталин.
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29.09.2020 11:58 Ответить
старый не старый, а кушать-то из корытца всем хочется )
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29.09.2020 12:12 Ответить
Так у нас головнокомандувач має явні ознаки психічних розладів.
То чому б якомусь горбатому генералу не послужити?
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29.09.2020 12:27 Ответить
Вероятно Кравчука и Фокина собираются переводить из ТКГ в Минобороны.
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29.09.2020 12:53 Ответить
Що не день,то від наших властьімущих-нові фортеля! Отже,молодих,досвідчених бойових офіцерів-інвалідів -у відставку,а паркетних(читай:весільних) генералів-знову на високі посади.Коли вже закінчеться отака дурня на найвищих рівнях?!
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29.09.2020 13:08 Ответить
Хотят вернуть старых маразматиков?
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29.09.2020 17:02 Ответить
Ещё одно подтверждение армейской истины: «высшее воинское звание - это "полковник", а "генерал" - это счастье». Генерала-то хоть пригодного, хоть непригодного в окоп не загонишь. Ведь в уютном кабинете с комнатой отдыха, с секретаршей, с референтом, с адьютантом, с денщиком, на служебном автомобиле с водителем прогревать жопу посподручней-то будет. А выкатив бельма, отвернувши губу и роняя слюни горлопанить: «Стой там, бегом сюда», «Молчать, я Вас спрашиваю», «Это пуля - дура, а Вы - долб@@б» сможет даже дрессированная обезьяна.
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29.09.2020 17:41 Ответить
А может и верно. Может человек в бою ногу потерял, а инспектором служить может.
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29.09.2020 18:45 Ответить
 
 