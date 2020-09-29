Міноборони дозволило служити непридатним за станом здоров'ям генералам. ДОКУМЕНТ

Міноборони розширило перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrainian Military Pages, відповідні зміни внесено до Переліку наказом Міністерства оборони України від 28 липня 2020 № 256, зареєстрованим у Мін'юсті 13 серпня і який набув чинності з 28 серпня 2020 року.

Зокрема, до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовими, які визнані ВЛК непридатними до служби, додано генеральські посади Головних інспекторів Головної інспекції Міністерства оборони. Також додали посади заступника начальника Головного управління, начальника управління (у складі департаменту апарату Міноборони) та старших інспекторів.

Нагадаємо, що з 23 червня 2018 року закон надав можливість продовжувати військову службу на деяких посадах військовим, які визнані непридатними до служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень, (травм, контузій, каліцтв), зазнаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.

На виконання вимог закону Міністерством оборони було визначено перелік військових частин та установ де дозволяється проходити службу військовим з інвалідністю, а наказом від 14 серпня 2018 року №410 визначено відповідний перелік посад для цих осіб.

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