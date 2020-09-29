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Міноборони дозволило служити непридатним за станом здоров'ям генералам. ДОКУМЕНТ

Міноборони дозволило служити непридатним за станом здоров'ям генералам. ДОКУМЕНТ

Міноборони розширило перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ukrainian Military Pages, відповідні зміни внесено до Переліку наказом Міністерства оборони України від 28 липня 2020 № 256, зареєстрованим у Мін'юсті 13 серпня і який набув чинності з 28 серпня 2020 року.

Зокрема, до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовими, які визнані ВЛК непридатними до служби, додано генеральські посади Головних інспекторів Головної інспекції Міністерства оборони. Також додали посади заступника начальника Головного управління, начальника управління (у складі департаменту апарату Міноборони) та старших інспекторів.

Нагадаємо, що з 23 червня 2018 року закон надав можливість продовжувати військову службу на деяких посадах військовим, які визнані непридатними до служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень, (травм, контузій, каліцтв), зазнаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності.

На виконання вимог закону Міністерством оборони було визначено перелік військових частин та установ де дозволяється проходити службу військовим з інвалідністю, а наказом від 14 серпня 2018 року №410 визначено відповідний перелік посад для цих осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наказ про преміювання військовослужбовців у зоні ООС не регламентує режим припинення вогню, - Міноборони

Міноборони дозволило служити непридатним за станом здоровям генералам 01

Автор: 

здоров’я (445) Міноборони (7456) Військова служба правопорядку ВСП (52)


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Топ коментарі
+22
Шикарна реформа!
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29.09.2020 08:53
+20
Так у нас "главнокомандувач" больной на голову, кривым рогом контуженый.
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29.09.2020 08:56
+17
Практически каждый генерал уходит по инвалидности и политической целесообразности.
Теперь они могут вернутся к корытцу.
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29.09.2020 08:52
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Практически каждый генерал уходит по инвалидности и политической целесообразности.
Теперь они могут вернутся к корытцу.
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29.09.2020 08:52 Відповісти
Міноборони дозволило служити непридатним за станом здоров'ям генералам - Цензор.НЕТ 6723
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29.09.2020 09:28 Відповісти
Шикарна реформа!
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29.09.2020 08:53 Відповісти
Больше шлака, больше шлака!!!!
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29.09.2020 10:19 Відповісти
опять в те же тухлые сани .Рядовой состав сокращают ... генеральский штат раздувают . Интересно чья это инициатива по набору всякого больного и пузатого отребья в армию ?
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29.09.2020 08:53 Відповісти
Так у нас "главнокомандувач" больной на голову, кривым рогом контуженый.
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29.09.2020 08:56 Відповісти
Ти правий. Коли його візьмуть за його ватні бубенчики, він бігом собі змастирить писульку, що воно хворе на всю голову і...
"Я вам нічєго нє должєн" (с).😎😎😎
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29.09.2020 09:09 Відповісти
Ну, теперь то точно перемога в реХфопмах ВСУ? Кузьмуки и Затынайки, Антонцы и Стеценки, Бижаны и другая воровитая шобла, грабившая ВСУ с 1991 года и до 2014 год, снова в строю.
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29.09.2020 08:56 Відповісти
Нада иеще и Гриценку пристроить, правда он половник, шоб Igor L был спокоен
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29.09.2020 08:58 Відповісти
Для пана Гриценка єдині посади, які відповідають його амбіціям - це міністр оборони або президент, все інше - це нижче його "гідності".
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29.09.2020 09:18 Відповісти
Ох, Игарьок
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29.09.2020 09:20 Відповісти
Та то не він - я просто смайлики ніколи не ставлю. А для мене Гриценко - кусок трусливого гавна.
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29.09.2020 09:46 Відповісти
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29.09.2020 09:47 Відповісти
Вряд ли это будут боевые генералы,ставшие инвалидами на войне. А вот "паркетники" с диагнозом "совок головного мозга" пристроятся аж бегом.
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29.09.2020 08:58 Відповісти
Найкраща ілюстрація стану сьогоднішньої армії. Вона перетворилася із інституту захисту держави у якусь "богадєльню" для прилаштування совково-паркетних відставний генералів із добавкою до немало пенсії. Тепер престарілий Таран буде мати хорошу компанію для гри в доміно.
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29.09.2020 09:00 Відповісти
Причому Таран робить все щоб пенсію йому виплачували в рублях.
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29.09.2020 09:18 Відповісти
Наверно чьи то внуки, уже побеспокоились о дедушках..)
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29.09.2020 09:02 Відповісти
Таки да. Он як ЗЕнедоумок за татка піклується. У чорта тільки чотири наукові статті, а він йому пожиттєву стипендію протягує.
У деяких науковців і декілька наукових праць є, і в зарубіжних журналах друкуються, і ступені мають, і вихованців мають, АЛЕ вони бачте недостойні.
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29.09.2020 09:14 Відповісти
Покалеченного солдата вышвыривают на "гражданку", а генералов пристраивают к кормушке.
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29.09.2020 09:04 Відповісти
Я так понимаю в качестве волонтеров без зарплаты????😠😠😠
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29.09.2020 09:08 Відповісти
Ідіоти. З військтреба викорінювати совкових маразматів, а не лишати їм додаткові "лазєйки" для подальшого нафталінування.
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29.09.2020 09:12 Відповісти
Армійські спогади… https://youtu.be/***********
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29.09.2020 09:16 Відповісти
"Генеральная инспекция" - мерзкий пережиток совка! Что за маразм. Зельц - конкретный идиот!
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29.09.2020 09:16 Відповісти
ну это святое!), не плен, так служба по инвалидности....
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29.09.2020 09:16 Відповісти
Какие они генералы? Жирные вонючие свиньи. Дал взятку стал генералом, получаешь 50 тыс, + пенсия + льготы + распределение ресурсов армии. Зеленый гандон приносит только вред Украине.
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29.09.2020 09:28 Відповісти
Буба любіт нафталін...
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29.09.2020 09:46 Відповісти
Служить непригодным , это все равно что рожать не беременным!!!!Что сирот лампасников усыновить решили ? Этим гавнюкам пенсии мало ? Я думаю они не страдают молоком и булочкой!!!!
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29.09.2020 09:49 Відповісти
Армия инвалидов.
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29.09.2020 10:01 Відповісти
У нас и без этого генералов и адмиралов больше чем надо при такой численности армии.
Это фокин с внучкой "посоветовали"?!
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29.09.2020 10:03 Відповісти
Дык!!!
Старые кучмо-януковские кадры надо беречь. Новые лица они такие.
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29.09.2020 10:23 Відповісти
В больных генералах всегда чувствуется острая необходимость.
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29.09.2020 10:28 Відповісти
Україні не вистачає генералів. Колишніх генералів.
Вище командування скаржиться що, в розвинених арміях США та Європи генералів більше у відносному численні. Але найбільша кількість вищих офіцерів там в авіації та стратегічних ракетних військах.
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29.09.2020 10:37 Відповісти
я так понимаю что *********** говнокомандующему не хватаеи новых лиц.
решил пополнить вонючими совковыми отбросами .верным путем идешь чувак **********
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29.09.2020 11:42 Відповісти
скоморох барыжного цирка, решил достать весь советский нафталин.
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29.09.2020 11:58 Відповісти
старый не старый, а кушать-то из корытца всем хочется )
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29.09.2020 12:12 Відповісти
Так у нас головнокомандувач має явні ознаки психічних розладів.
То чому б якомусь горбатому генералу не послужити?
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29.09.2020 12:27 Відповісти
Вероятно Кравчука и Фокина собираются переводить из ТКГ в Минобороны.
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29.09.2020 12:53 Відповісти
Що не день,то від наших властьімущих-нові фортеля! Отже,молодих,досвідчених бойових офіцерів-інвалідів -у відставку,а паркетних(читай:весільних) генералів-знову на високі посади.Коли вже закінчеться отака дурня на найвищих рівнях?!
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29.09.2020 13:08 Відповісти
Хотят вернуть старых маразматиков?
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29.09.2020 17:02 Відповісти
Ещё одно подтверждение армейской истины: «высшее воинское звание - это "полковник", а "генерал" - это счастье». Генерала-то хоть пригодного, хоть непригодного в окоп не загонишь. Ведь в уютном кабинете с комнатой отдыха, с секретаршей, с референтом, с адьютантом, с денщиком, на служебном автомобиле с водителем прогревать жопу посподручней-то будет. А выкатив бельма, отвернувши губу и роняя слюни горлопанить: «Стой там, бегом сюда», «Молчать, я Вас спрашиваю», «Это пуля - дура, а Вы - долб@@б» сможет даже дрессированная обезьяна.
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29.09.2020 17:41 Відповісти
А может и верно. Может человек в бою ногу потерял, а инспектором служить может.
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29.09.2020 18:45 Відповісти
 
 