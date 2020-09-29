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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 выявили у 200 детей и 158 медработников, - Степанов

За сутки COVID-19 выявили у 200 детей и 158 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 204 932 человека. Из них 13 444 ребенка, а также 15 079 медработников.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 3 627 человек, из них 200 детей, а также 158 медицинских работников. Были госпитализированы 614 человек. Зафиксированы 69 летальных случаев. В то же время выздоровели 1 797 пациентов", - отметил глава Минздрава.

За все время пандемии в Украине заболели 204 932 человека. Из них 13 444 ребенка, а также 15 079 медработников.

"Всего выздоровели 90 250 паицентов, а летальных случаев 4 065", - добавил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Города "красной зоны" из-за ограничений смогли существенно улучшить эпидемическую ситуацию, - Степанов

Автор: 

дети (6554) карантин (16729) врачи (1517) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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За сутки COVID-19 выявили у 200 детей и 158 медработников, - Степанов - Цензор.НЕТ 7593
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29.09.2020 10:24 Ответить
In Ukraine's Odessa, summer crowds ditched their masks. It's now a hot spot in Europe's 'second wave.'

За добу COVID-19 виявили у 200 дітей та 158 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 6778

https://www.washingtonpost.com/world/europe/coronvirus-europe-odessa-second-wave/2020/09/27/8f451a60-fdc1-11ea-b0e4-350e4e60cc91_story.html Статья в Вашингтон-пост про украинских ковдидиотов во время второй волны вируса в Европе. (ссылка)
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29.09.2020 10:44 Ответить
Я переклав свою статтю про природно-науковий підхід до лікування хворих, зокрема на коронавірус, українською мовою. Тепер і в Міністерстві охорони здоров'я зможуть прочитати (якщо там є фахівці з медицини, звісно): http://inerton.kiev.ua/ V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
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29.09.2020 10:45 Ответить
https://dyvensvit.org/top/1011936/ 10 СПОСОБІВ МАНІПУЛЯЦІЇ НАШОЮ ДУМКОЮ

Маніпуляції думкою людей процвітають ще з часів перших релігій. В наш час завдяки ЗМІ
Ось приклад.
"За весь час пандемії в Україні захворіли 204 932 особи. З них 13 444 дитини, а також 15 079 медпрацівників."
Це в першому, як кажуть рекламними "форвард абзаці" який читають всі і рідше йдуть далі якщо інформація не зацікавила.

1.Що для людей найцінніше? Звичайно діти!
Оті приклад, вчені світового рівня встановили, що діти до 12 -13 років взагалі не хворіють на COVID, їх навіть назвали супер переношчиками. Але Степанов постійно лякає людея, як свого часу Ляшко(санлікар), використовуючи в звітах дітей - висновок, ...робіть самі.
2. медпрацівники! Так, це впливає на свідомість людей і сіє панічний страх, адже якщо медики не можуть себе захистити то ....

Джерело: https://censor.net/ua/n3221751
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29.09.2020 11:19 Ответить
С медиками они ошибку допустили, озвучивая по ним статистику - летальность в их категории почти нулевая: в основном - не практикующие врачи, гинекологи на пенсии и т.п... Но истерички должны жить в страхе и платить за тесты при каждом чихе.
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29.09.2020 11:57 Ответить
Інфа подається не інформаційна, а маніпулятивна! Головна задача залякати (згадайте заборону гуляти в парках, Ляшко сам сказав - залякати), показати дуже страшну картинку, адже ніхто перевірити не може! І, все частіше йде "слух" про перенесення виборів!
А як невміло маніпулюють з "червоними зонами"! Місцева влада повстала і зона червона, де рейтинги норм зона зелена! Подивіться на останню інфу у ЗМІ і співставте.
Саме смішне було навесні (правда в рос змі, яке сприймає щонайменше 70% жителів України) коли написали про трупи у Львівському метро!
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29.09.2020 12:08 Ответить
 
 