За сутки COVID-19 выявили у 200 детей и 158 медработников, - Степанов
За все время пандемии в Украине заболели 204 932 человека. Из них 13 444 ребенка, а также 15 079 медработников.
Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 3 627 человек, из них 200 детей, а также 158 медицинских работников. Были госпитализированы 614 человек. Зафиксированы 69 летальных случаев. В то же время выздоровели 1 797 пациентов", - отметил глава Минздрава.
За все время пандемии в Украине заболели 204 932 человека. Из них 13 444 ребенка, а также 15 079 медработников.
"Всего выздоровели 90 250 паицентов, а летальных случаев 4 065", - добавил Степанов.
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https://www.washingtonpost.com/world/europe/coronvirus-europe-odessa-second-wave/2020/09/27/8f451a60-fdc1-11ea-b0e4-350e4e60cc91_story.html Статья в Вашингтон-пост про украинских ковдидиотов во время второй волны вируса в Европе. (ссылка)
Маніпуляції думкою людей процвітають ще з часів перших релігій. В наш час завдяки ЗМІ
Ось приклад.
"За весь час пандемії в Україні захворіли 204 932 особи. З них 13 444 дитини, а також 15 079 медпрацівників."
Це в першому, як кажуть рекламними "форвард абзаці" який читають всі і рідше йдуть далі якщо інформація не зацікавила.
1.Що для людей найцінніше? Звичайно діти!
Оті приклад, вчені світового рівня встановили, що діти до 12 -13 років взагалі не хворіють на COVID, їх навіть назвали супер переношчиками. Але Степанов постійно лякає людея, як свого часу Ляшко(санлікар), використовуючи в звітах дітей - висновок, ...робіть самі.
2. медпрацівники! Так, це впливає на свідомість людей і сіє панічний страх, адже якщо медики не можуть себе захистити то ....
Джерело: https://censor.net/ua/n3221751
А як невміло маніпулюють з "червоними зонами"! Місцева влада повстала і зона червона, де рейтинги норм зона зелена! Подивіться на останню інфу у ЗМІ і співставте.
Саме смішне було навесні (правда в рос змі, яке сприймає щонайменше 70% жителів України) коли написали про трупи у Львівському метро!