За сутки COVID-19 выявили у 200 детей и 158 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 204 932 человека. Из них 13 444 ребенка, а также 15 079 медработников.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 3 627 человек, из них 200 детей, а также 158 медицинских работников. Были госпитализированы 614 человек. Зафиксированы 69 летальных случаев. В то же время выздоровели 1 797 пациентов", - отметил глава Минздрава.

За все время пандемии в Украине заболели 204 932 человека. Из них 13 444 ребенка, а также 15 079 медработников.

"Всего выздоровели 90 250 паицентов, а летальных случаев 4 065", - добавил Степанов.

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