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Новини Коронавірус і карантин
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За добу COVID-19 виявили у 200 дітей та 158 медпрацівників, - Степанов

За добу COVID-19 виявили у 200 дітей та 158 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 204 932 особи. З них 13 444 дитини, а також 15 079 медпрацівників.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 3627 осіб, з них 200 дітей, а також 158 медичних працівників. Госпіталізовано 614 осіб. Зафіксовано 69 летальних випадків. Водночас одужали 1797 пацієнтів", - зазначив глава МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіли 204 932 особи. З них 13 444 дитини, а також 15 079 медпрацівників.

"Загалом одужали 90 250 пацієнтів, а летальних випадків 4065", - додав Степанов.

Також читайте: За добу на COVID-19 в Україні захворіли 3627 осіб, померли - 69, одужали - 1797, - РНБО

Автор: 

діти (5128) карантин (18172) лікарі (1289) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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За сутки COVID-19 выявили у 200 детей и 158 медработников, - Степанов - Цензор.НЕТ 7593
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29.09.2020 10:24 Відповісти
In Ukraine's Odessa, summer crowds ditched their masks. It's now a hot spot in Europe's 'second wave.'

За добу COVID-19 виявили у 200 дітей та 158 медпрацівників, - Степанов - Цензор.НЕТ 6778

https://www.washingtonpost.com/world/europe/coronvirus-europe-odessa-second-wave/2020/09/27/8f451a60-fdc1-11ea-b0e4-350e4e60cc91_story.html Статья в Вашингтон-пост про украинских ковдидиотов во время второй волны вируса в Европе. (ссылка)
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29.09.2020 10:44 Відповісти
Я переклав свою статтю про природно-науковий підхід до лікування хворих, зокрема на коронавірус, українською мовою. Тепер і в Міністерстві охорони здоров'я зможуть прочитати (якщо там є фахівці з медицини, звісно): http://inerton.kiev.ua/ V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf
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29.09.2020 10:45 Відповісти
https://dyvensvit.org/top/1011936/ 10 СПОСОБІВ МАНІПУЛЯЦІЇ НАШОЮ ДУМКОЮ

Маніпуляції думкою людей процвітають ще з часів перших релігій. В наш час завдяки ЗМІ
Ось приклад.
"За весь час пандемії в Україні захворіли 204 932 особи. З них 13 444 дитини, а також 15 079 медпрацівників."
Це в першому, як кажуть рекламними "форвард абзаці" який читають всі і рідше йдуть далі якщо інформація не зацікавила.

1.Що для людей найцінніше? Звичайно діти!
Оті приклад, вчені світового рівня встановили, що діти до 12 -13 років взагалі не хворіють на COVID, їх навіть назвали супер переношчиками. Але Степанов постійно лякає людея, як свого часу Ляшко(санлікар), використовуючи в звітах дітей - висновок, ...робіть самі.
2. медпрацівники! Так, це впливає на свідомість людей і сіє панічний страх, адже якщо медики не можуть себе захистити то ....

Джерело: https://censor.net/ua/n3221751
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29.09.2020 11:19 Відповісти
С медиками они ошибку допустили, озвучивая по ним статистику - летальность в их категории почти нулевая: в основном - не практикующие врачи, гинекологи на пенсии и т.п... Но истерички должны жить в страхе и платить за тесты при каждом чихе.
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29.09.2020 11:57 Відповісти
Інфа подається не інформаційна, а маніпулятивна! Головна задача залякати (згадайте заборону гуляти в парках, Ляшко сам сказав - залякати), показати дуже страшну картинку, адже ніхто перевірити не може! І, все частіше йде "слух" про перенесення виборів!
А як невміло маніпулюють з "червоними зонами"! Місцева влада повстала і зона червона, де рейтинги норм зона зелена! Подивіться на останню інфу у ЗМІ і співставте.
Саме смішне було навесні (правда в рос змі, яке сприймає щонайменше 70% жителів України) коли написали про трупи у Львівському метро!
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29.09.2020 12:08 Відповісти
 
 