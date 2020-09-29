За добу COVID-19 виявили у 200 дітей та 158 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 204 932 особи. З них 13 444 дитини, а також 15 079 медпрацівників.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 3627 осіб, з них 200 дітей, а також 158 медичних працівників. Госпіталізовано 614 осіб. Зафіксовано 69 летальних випадків. Водночас одужали 1797 пацієнтів", - зазначив глава МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіли 204 932 особи. З них 13 444 дитини, а також 15 079 медпрацівників.

"Загалом одужали 90 250 пацієнтів, а летальних випадків 4065", - додав Степанов.

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