За добу COVID-19 виявили у 200 дітей та 158 медпрацівників, - Степанов
За весь час пандемії в Україні захворіли 204 932 особи. З них 13 444 дитини, а також 15 079 медпрацівників.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 3627 осіб, з них 200 дітей, а також 158 медичних працівників. Госпіталізовано 614 осіб. Зафіксовано 69 летальних випадків. Водночас одужали 1797 пацієнтів", - зазначив глава МОЗ.
За весь час пандемії в Україні захворіли 204 932 особи. З них 13 444 дитини, а також 15 079 медпрацівників.
"Загалом одужали 90 250 пацієнтів, а летальних випадків 4065", - додав Степанов.
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https://www.washingtonpost.com/world/europe/coronvirus-europe-odessa-second-wave/2020/09/27/8f451a60-fdc1-11ea-b0e4-350e4e60cc91_story.html Статья в Вашингтон-пост про украинских ковдидиотов во время второй волны вируса в Европе. (ссылка)
Маніпуляції думкою людей процвітають ще з часів перших релігій. В наш час завдяки ЗМІ
Ось приклад.
"За весь час пандемії в Україні захворіли 204 932 особи. З них 13 444 дитини, а також 15 079 медпрацівників."
Це в першому, як кажуть рекламними "форвард абзаці" який читають всі і рідше йдуть далі якщо інформація не зацікавила.
1.Що для людей найцінніше? Звичайно діти!
Оті приклад, вчені світового рівня встановили, що діти до 12 -13 років взагалі не хворіють на COVID, їх навіть назвали супер переношчиками. Але Степанов постійно лякає людея, як свого часу Ляшко(санлікар), використовуючи в звітах дітей - висновок, ...робіть самі.
2. медпрацівники! Так, це впливає на свідомість людей і сіє панічний страх, адже якщо медики не можуть себе захистити то ....
Джерело: https://censor.net/ua/n3221751
А як невміло маніпулюють з "червоними зонами"! Місцева влада повстала і зона червона, де рейтинги норм зона зелена! Подивіться на останню інфу у ЗМІ і співставте.
Саме смішне було навесні (правда в рос змі, яке сприймає щонайменше 70% жителів України) коли написали про трупи у Львівському метро!