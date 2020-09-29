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Новости Коронавирус и карантин
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Глава партии "Голос" Рудик заболела коронавирусом

Глава партии

Руководитель партии "Голос" Кира Рудик заболела коронавирусом.

Об этом Рудик сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, сегодня получила положительный тест на COVID. Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы - похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера", - говорится в сообщении.

По словам Рудик, члены команды "Голоса", с которыми она общалась в пятницу, сдали тест.

Также читайте: "Голос" явно не планирует ни с кем объединяться, а это грозит усилением ОПЗЖ и реальным расколом Украины, - экс-нардеп Емец

Автор: 

карантин (16729) Голос партия (499) COVID-19 (18608) Рудик Кира (97) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Будет время подумать над своими, мягко говоря, поступками.
О предвыборной компании в Днепре.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002157183088&__cft__[0]=AZVU5-zt7GksxzFxVCy6Wvf9caLkJqWaj0wHqw3DT30aWePZxoMgOuX8Ash22EKR5tLNeaQX_mTWlBltBt0zpg54bOduhmWwAiMLjaRBNDm1ISbPDoaZU-b9zlK08GvtR9o&__tn__=-UC%2CP-R Borys Filatov
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3345510112197529&id=100002157183088&__cft__[0]=AZVU5-zt7GksxzFxVCy6Wvf9caLkJqWaj0wHqw3DT30aWePZxoMgOuX8Ash22EKR5tLNeaQX_mTWlBltBt0zpg54bOduhmWwAiMLjaRBNDm1ISbPDoaZU-b9zlK08GvtR9o&__tn__=%2CO%2CP-R 25 вересня о 07:52 ·

Максимально омерзительно в этой компании смотрится партия Вакарчука «Голос», которая поставила кандидатом от своей партии медиа-менеджера Коломойского (!), а свои квоты в ТВК отдала адвокатам уголовного авторитета Нарика (!!).

Да, да. Когда вы это читаете, то верьте своим глазам.

Все эти Киры Рудык и Ярославы Железняки, кривляющиеся в телевизорах, бегающие в западные посольства и рассказывающие о своей репутации, тупо поставили от партии директора телеканала Коломойского!!!

Я даже не понимаю сколько им за это могли заплатить.
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29.09.2020 13:02
+10
_Если эта та что "главный враг Порошенко" (а не зелёные и опжз - слуги кремля, на минуточку!), то и пёс с ней! Чтоб её черти утащили.
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29.09.2020 13:01
+9
"Скільки разів казав їй, що це не прокладка, а маска!"
Глава партії "Голос" Рудик захворіла на коронавірус - Цензор.НЕТ 1597
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29.09.2020 13:07
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Правила форума Совет форумчан
Чекаю таких же коментарів, які писали про Тимоху.
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29.09.2020 12:59 Ответить
Глава партії "Голос" Рудик захворіла на коронавірус - Цензор.НЕТ 7342
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29.09.2020 13:10 Ответить
Пусть выпьет мочу Хомчака, он очень быстро восстановился, за пару дней
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29.09.2020 12:59 Ответить
А он, точно, свою пил?
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29.09.2020 13:01 Ответить
не, ему Янелох отлил, так что с глазами у тебя точно все в порядке будет
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29.09.2020 13:07 Ответить
"Отряд не заметил потери бойца" (с)
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29.09.2020 13:00 Ответить
;Голос; від самого початку був шептуном.
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29.09.2020 13:01 Ответить
Вот дантист-надомник Рудик.

У неё приемник "Грюндиг".

Она ночами его крутит

Ловит, контра, ФРГ
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29.09.2020 14:39 Ответить
Зараза зараз у не бере. Доведено Тимошенко.
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29.09.2020 13:01 Ответить
_Если эта та что "главный враг Порошенко" (а не зелёные и опжз - слуги кремля, на минуточку!), то и пёс с ней! Чтоб её черти утащили.
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29.09.2020 13:01 Ответить
Пес без неё.
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29.09.2020 13:02 Ответить
Прошу прощения? Недопонял... каково ваше политическое кредо?
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29.09.2020 13:11 Ответить
Он просто ротшильдовский холуй.
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29.09.2020 13:30 Ответить
Воно сказало "гав".
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29.09.2020 13:39 Ответить
Ніц їй не буде. Пінчук оплатить лікування.
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29.09.2020 13:02 Ответить
Будет время подумать над своими, мягко говоря, поступками.
О предвыборной компании в Днепре.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002157183088&__cft__[0]=AZVU5-zt7GksxzFxVCy6Wvf9caLkJqWaj0wHqw3DT30aWePZxoMgOuX8Ash22EKR5tLNeaQX_mTWlBltBt0zpg54bOduhmWwAiMLjaRBNDm1ISbPDoaZU-b9zlK08GvtR9o&__tn__=-UC%2CP-R Borys Filatov
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3345510112197529&id=100002157183088&__cft__[0]=AZVU5-zt7GksxzFxVCy6Wvf9caLkJqWaj0wHqw3DT30aWePZxoMgOuX8Ash22EKR5tLNeaQX_mTWlBltBt0zpg54bOduhmWwAiMLjaRBNDm1ISbPDoaZU-b9zlK08GvtR9o&__tn__=%2CO%2CP-R 25 вересня о 07:52 ·

Максимально омерзительно в этой компании смотрится партия Вакарчука «Голос», которая поставила кандидатом от своей партии медиа-менеджера Коломойского (!), а свои квоты в ТВК отдала адвокатам уголовного авторитета Нарика (!!).

Да, да. Когда вы это читаете, то верьте своим глазам.

Все эти Киры Рудык и Ярославы Железняки, кривляющиеся в телевизорах, бегающие в западные посольства и рассказывающие о своей репутации, тупо поставили от партии директора телеканала Коломойского!!!

Я даже не понимаю сколько им за это могли заплатить.
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29.09.2020 13:02 Ответить
****, это Украине и народу не друзья...
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29.09.2020 13:05 Ответить
"Скільки разів казав їй, що це не прокладка, а маска!"
Глава партії "Голос" Рудик захворіла на коронавірус - Цензор.НЕТ 1597
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29.09.2020 13:07 Ответить
Ты думаешь, симуляция?
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29.09.2020 13:13 Ответить
Кстати...
Она часто ходила на 112-ый и NEWSONE.
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29.09.2020 13:12 Ответить
и на "шустере" была в пятницу
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29.09.2020 14:07 Ответить
Так званий "коронавірусний фонд" роздерибанили, а сама хвороба стала виключно для багатих. Бо без тесту ви не дізнаєтесь що перехворіли чи заражені!
ПЛР-тест на коронавірус коштує 2 000 грн. ІФА-тест на антитіла до COVID-19 - по 600 грн (окремо рахують IgM і IgG) плюс забір крові 40 грн. Результати тестування обіцяють через 4-5 днів.

(для довідки: короновірусного фонду не існувало, це лише виділили статті бюджету, що можна тратити безконтрольно! Фонд це коли є наглядова рада, що контролює надходження і витрати коштів.)
Зате є "велике будівництво", то нічого що лише стрічку перерізають на об'єктах збудоаних коли я був лише клованом.

Глава партії "Голос" Рудик захворіла на коронавірус - Цензор.НЕТ 3494
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29.09.2020 13:23 Ответить
я зробив тиждень назад за 180 грн зробили за 1 день у ЦМЛ міста Суми,є й безкоштовні чекати 3 дні,але й погані новини флюрографія стала платною 52 грн.
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29.09.2020 14:15 Ответить
За 180 грн. ?!!!! Гм...його собівартість від 350 грн. .....Це саме дешеве...
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29.09.2020 14:30 Ответить
Наши политики,ради пиара ничем не брезгуют в предвыборной кампании. За все цепляются, даже за вирус.
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29.09.2020 13:31 Ответить
Порошенко???
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29.09.2020 13:36 Ответить
Что-то они все перед выборами внезапно начали болеть ковидом
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29.09.2020 13:40 Ответить
Кандидат в мери Києва Сергій Притула на ток-шоу г+г запропонував перенести столицю у Кропивницький.
https://www.youtube.com/watch?v=_HENS0LCICo&feature=emb_logo

Клоун, він і в Африці [чи в Слузі, чи в Голосі] клоун.
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29.09.2020 14:20 Ответить
Вот как-то за них я совсем спокойна, их бесплатно лечат, в отличии от нормальных граждан.
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29.09.2020 16:25 Ответить
четверо близких знаковых с семьями заболели. и в раде человек 40-50. Ощущение что охват на уровне 10 процентов, как минимум
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29.09.2020 17:10 Ответить
А что это вы закрыли коменты под новостью о короне у пороша? Двойные стандарты господа...
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29.09.2020 20:07 Ответить
 
 