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Глава партии "Голос" Рудик заболела коронавирусом
Руководитель партии "Голос" Кира Рудик заболела коронавирусом.
Об этом Рудик сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, сегодня получила положительный тест на COVID. Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы - похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера", - говорится в сообщении.
По словам Рудик, члены команды "Голоса", с которыми она общалась в пятницу, сдали тест.
Топ комментарии
+11 Алла Новосад #194524
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+10 NonCFist
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+9 Вольф Ларсен
показать весь комментарий29.09.2020 13:07 Ссылка
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У неё приемник "Грюндиг".
Она ночами его крутит
Ловит, контра, ФРГ
О предвыборной компании в Днепре.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002157183088&__cft__[0]=AZVU5-zt7GksxzFxVCy6Wvf9caLkJqWaj0wHqw3DT30aWePZxoMgOuX8Ash22EKR5tLNeaQX_mTWlBltBt0zpg54bOduhmWwAiMLjaRBNDm1ISbPDoaZU-b9zlK08GvtR9o&__tn__=-UC%2CP-R Borys Filatov
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3345510112197529&id=100002157183088&__cft__[0]=AZVU5-zt7GksxzFxVCy6Wvf9caLkJqWaj0wHqw3DT30aWePZxoMgOuX8Ash22EKR5tLNeaQX_mTWlBltBt0zpg54bOduhmWwAiMLjaRBNDm1ISbPDoaZU-b9zlK08GvtR9o&__tn__=%2CO%2CP-R 25 вересня о 07:52 ·
Максимально омерзительно в этой компании смотрится партия Вакарчука «Голос», которая поставила кандидатом от своей партии медиа-менеджера Коломойского (!), а свои квоты в ТВК отдала адвокатам уголовного авторитета Нарика (!!).
Да, да. Когда вы это читаете, то верьте своим глазам.
Все эти Киры Рудык и Ярославы Железняки, кривляющиеся в телевизорах, бегающие в западные посольства и рассказывающие о своей репутации, тупо поставили от партии директора телеканала Коломойского!!!
Я даже не понимаю сколько им за это могли заплатить.
Она часто ходила на 112-ый и NEWSONE.
ПЛР-тест на коронавірус коштує 2 000 грн. ІФА-тест на антитіла до COVID-19 - по 600 грн (окремо рахують IgM і IgG) плюс забір крові 40 грн. Результати тестування обіцяють через 4-5 днів.
(для довідки: короновірусного фонду не існувало, це лише виділили статті бюджету, що можна тратити безконтрольно! Фонд це коли є наглядова рада, що контролює надходження і витрати коштів.)
Зате є "велике будівництво", то нічого що лише стрічку перерізають на об'єктах збудоаних коли я був лише клованом.
https://www.youtube.com/watch?v=_HENS0LCICo&feature=emb_logo
Клоун, він і в Африці [чи в Слузі, чи в Голосі] клоун.