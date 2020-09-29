Глава партии "Голос" Рудик заболела коронавирусом

Руководитель партии "Голос" Кира Рудик заболела коронавирусом.

Об этом Рудик сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, сегодня получила положительный тест на COVID. Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы - похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера", - говорится в сообщении.

По словам Рудик, члены команды "Голоса", с которыми она общалась в пятницу, сдали тест.

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