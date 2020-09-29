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Новини Коронавірус і карантин
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Глава партії "Голос" Рудик захворіла на коронавірус

Глава партії

Керівниця партії "Голос" Кіра Рудик захворіла на коронавірус.

Про це Рудик повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, сьогодні отримала позитивний тест на COVID. Останні кілька днів була висока температура, напевно, найвища в моєму житті. Всі решта симптомів - схожі на грип. Смак і запах відчуваю, але, кажуть, це ненадовго. Сьогодні відчуваю себе набагато краще, ніж вчора", - йдеться в повідомленні.

За словами Рудик, члени команди "Голосу", з якими вона спілкувалася в п'ятницю, здали тест.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Столиця продовжує збільшувати кількість тестувань на COVID-19 у зв'язку зі збільшенням звернень пацієнтів із симптомами, - Кличко. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) Голос партія (512) COVID-19 (19765) Рудик Кіра (104) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Будет время подумать над своими, мягко говоря, поступками.
О предвыборной компании в Днепре.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002157183088&__cft__[0]=AZVU5-zt7GksxzFxVCy6Wvf9caLkJqWaj0wHqw3DT30aWePZxoMgOuX8Ash22EKR5tLNeaQX_mTWlBltBt0zpg54bOduhmWwAiMLjaRBNDm1ISbPDoaZU-b9zlK08GvtR9o&__tn__=-UC%2CP-R Borys Filatov
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3345510112197529&id=100002157183088&__cft__[0]=AZVU5-zt7GksxzFxVCy6Wvf9caLkJqWaj0wHqw3DT30aWePZxoMgOuX8Ash22EKR5tLNeaQX_mTWlBltBt0zpg54bOduhmWwAiMLjaRBNDm1ISbPDoaZU-b9zlK08GvtR9o&__tn__=%2CO%2CP-R 25 вересня о 07:52 ·

Максимально омерзительно в этой компании смотрится партия Вакарчука «Голос», которая поставила кандидатом от своей партии медиа-менеджера Коломойского (!), а свои квоты в ТВК отдала адвокатам уголовного авторитета Нарика (!!).

Да, да. Когда вы это читаете, то верьте своим глазам.

Все эти Киры Рудык и Ярославы Железняки, кривляющиеся в телевизорах, бегающие в западные посольства и рассказывающие о своей репутации, тупо поставили от партии директора телеканала Коломойского!!!

Я даже не понимаю сколько им за это могли заплатить.
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29.09.2020 13:02
+10
_Если эта та что "главный враг Порошенко" (а не зелёные и опжз - слуги кремля, на минуточку!), то и пёс с ней! Чтоб её черти утащили.
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29.09.2020 13:01
+9
"Скільки разів казав їй, що це не прокладка, а маска!"
Глава партії "Голос" Рудик захворіла на коронавірус - Цензор.НЕТ 1597
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29.09.2020 13:07
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Чекаю таких же коментарів, які писали про Тимоху.
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29.09.2020 12:59 Відповісти
Глава партії "Голос" Рудик захворіла на коронавірус - Цензор.НЕТ 7342
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29.09.2020 13:10 Відповісти
Пусть выпьет мочу Хомчака, он очень быстро восстановился, за пару дней
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29.09.2020 12:59 Відповісти
А он, точно, свою пил?
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29.09.2020 13:01 Відповісти
не, ему Янелох отлил, так что с глазами у тебя точно все в порядке будет
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29.09.2020 13:07 Відповісти
"Отряд не заметил потери бойца" (с)
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29.09.2020 13:00 Відповісти
;Голос; від самого початку був шептуном.
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29.09.2020 13:01 Відповісти
Вот дантист-надомник Рудик.

У неё приемник "Грюндиг".

Она ночами его крутит

Ловит, контра, ФРГ
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29.09.2020 14:39 Відповісти
Зараза зараз у не бере. Доведено Тимошенко.
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29.09.2020 13:01 Відповісти
_Если эта та что "главный враг Порошенко" (а не зелёные и опжз - слуги кремля, на минуточку!), то и пёс с ней! Чтоб её черти утащили.
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29.09.2020 13:01 Відповісти
Пес без неё.
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29.09.2020 13:02 Відповісти
Прошу прощения? Недопонял... каково ваше политическое кредо?
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29.09.2020 13:11 Відповісти
Он просто ротшильдовский холуй.
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29.09.2020 13:30 Відповісти
Воно сказало "гав".
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29.09.2020 13:39 Відповісти
Ніц їй не буде. Пінчук оплатить лікування.
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29.09.2020 13:02 Відповісти
Будет время подумать над своими, мягко говоря, поступками.
О предвыборной компании в Днепре.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002157183088&__cft__[0]=AZVU5-zt7GksxzFxVCy6Wvf9caLkJqWaj0wHqw3DT30aWePZxoMgOuX8Ash22EKR5tLNeaQX_mTWlBltBt0zpg54bOduhmWwAiMLjaRBNDm1ISbPDoaZU-b9zlK08GvtR9o&__tn__=-UC%2CP-R Borys Filatov
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3345510112197529&id=100002157183088&__cft__[0]=AZVU5-zt7GksxzFxVCy6Wvf9caLkJqWaj0wHqw3DT30aWePZxoMgOuX8Ash22EKR5tLNeaQX_mTWlBltBt0zpg54bOduhmWwAiMLjaRBNDm1ISbPDoaZU-b9zlK08GvtR9o&__tn__=%2CO%2CP-R 25 вересня о 07:52 ·

Максимально омерзительно в этой компании смотрится партия Вакарчука «Голос», которая поставила кандидатом от своей партии медиа-менеджера Коломойского (!), а свои квоты в ТВК отдала адвокатам уголовного авторитета Нарика (!!).

Да, да. Когда вы это читаете, то верьте своим глазам.

Все эти Киры Рудык и Ярославы Железняки, кривляющиеся в телевизорах, бегающие в западные посольства и рассказывающие о своей репутации, тупо поставили от партии директора телеканала Коломойского!!!

Я даже не понимаю сколько им за это могли заплатить.
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29.09.2020 13:02 Відповісти
****, это Украине и народу не друзья...
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29.09.2020 13:05 Відповісти
"Скільки разів казав їй, що це не прокладка, а маска!"
Глава партії "Голос" Рудик захворіла на коронавірус - Цензор.НЕТ 1597
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29.09.2020 13:07 Відповісти
Ты думаешь, симуляция?
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29.09.2020 13:13 Відповісти
Кстати...
Она часто ходила на 112-ый и NEWSONE.
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29.09.2020 13:12 Відповісти
и на "шустере" была в пятницу
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29.09.2020 14:07 Відповісти
Так званий "коронавірусний фонд" роздерибанили, а сама хвороба стала виключно для багатих. Бо без тесту ви не дізнаєтесь що перехворіли чи заражені!
ПЛР-тест на коронавірус коштує 2 000 грн. ІФА-тест на антитіла до COVID-19 - по 600 грн (окремо рахують IgM і IgG) плюс забір крові 40 грн. Результати тестування обіцяють через 4-5 днів.

(для довідки: короновірусного фонду не існувало, це лише виділили статті бюджету, що можна тратити безконтрольно! Фонд це коли є наглядова рада, що контролює надходження і витрати коштів.)
Зате є "велике будівництво", то нічого що лише стрічку перерізають на об'єктах збудоаних коли я був лише клованом.

Глава партії "Голос" Рудик захворіла на коронавірус - Цензор.НЕТ 3494
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29.09.2020 13:23 Відповісти
я зробив тиждень назад за 180 грн зробили за 1 день у ЦМЛ міста Суми,є й безкоштовні чекати 3 дні,але й погані новини флюрографія стала платною 52 грн.
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29.09.2020 14:15 Відповісти
За 180 грн. ?!!!! Гм...його собівартість від 350 грн. .....Це саме дешеве...
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29.09.2020 14:30 Відповісти
Наши политики,ради пиара ничем не брезгуют в предвыборной кампании. За все цепляются, даже за вирус.
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29.09.2020 13:31 Відповісти
Порошенко???
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29.09.2020 13:36 Відповісти
Что-то они все перед выборами внезапно начали болеть ковидом
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29.09.2020 13:40 Відповісти
Кандидат в мери Києва Сергій Притула на ток-шоу г+г запропонував перенести столицю у Кропивницький.
https://www.youtube.com/watch?v=_HENS0LCICo&feature=emb_logo

Клоун, він і в Африці [чи в Слузі, чи в Голосі] клоун.
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29.09.2020 14:20 Відповісти
Вот как-то за них я совсем спокойна, их бесплатно лечат, в отличии от нормальных граждан.
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29.09.2020 16:25 Відповісти
четверо близких знаковых с семьями заболели. и в раде человек 40-50. Ощущение что охват на уровне 10 процентов, как минимум
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29.09.2020 17:10 Відповісти
А что это вы закрыли коменты под новостью о короне у пороша? Двойные стандарты господа...
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29.09.2020 20:07 Відповісти
 
 