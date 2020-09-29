Глава партії "Голос" Рудик захворіла на коронавірус

Керівниця партії "Голос" Кіра Рудик захворіла на коронавірус.

Про це Рудик повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, сьогодні отримала позитивний тест на COVID. Останні кілька днів була висока температура, напевно, найвища в моєму житті. Всі решта симптомів - схожі на грип. Смак і запах відчуваю, але, кажуть, це ненадовго. Сьогодні відчуваю себе набагато краще, ніж вчора", - йдеться в повідомленні.

За словами Рудик, члени команди "Голосу", з якими вона спілкувалася в п'ятницю, здали тест.

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