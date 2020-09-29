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Новости Судебная реформа
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Частные исполнители эффективнее Государственной исполнительной службы в 5 раз, - частный исполнитель Телявский

Частные исполнители эффективнее Государственной исполнительной службы в 5 раз, - частный исполнитель Телявский

За минувший год частные исполнители показали большую эффективность, чем Государственная исполнительная служба.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал частный исполнитель Анатолий Телявский.

"Статистика за прошлый год указывает, что вся Государственная исполнительная служба Украины взыскала 16,5 млрд грн общей суммы долга, а частные исполнители - 4,2 млрд грн. Однако хочу обратить внимание на то, что армия государственных исполнителей по всей Украине насчитывает около 5 тыс. человек, в то время, как частных, которые действуют сегодня и внесены в реестр, - всего около 250 Путем несложного арифметического действия можно посчитать, что больше, чем в 5 раз один частный исполнитель эффективнее, чем его коллега из Государственной исполнительной службы. Получается, что один государственный исполнитель возвращает 3,3 млн грн, а один частный - 17,5 млн грн в год", - отметил он.

Телявский добавил, что Государственная исполнительная служба по мотивации имеет большие недостатки:

"Люди не идут туда на работу или быстро ее оставляют в связи с недостаточной мотивацией и чрезвычайной бюрократизацией процесса. Я ушел из Государственной исполнительной службы, поскольку не мог позволить жить своей семьи на тот доход. Я благодарен этому периоду своей жизни. Я получил опыт, получил возможность и доступ к такой профессии, как частный исполнитель, и жалею, что не ушел раньше в эту профессию. Если государственный служащий с заработной платой 300 долларов в эквиваленте имеет исполнении решения суда о взыскании долга в 30 тыс. долларов, то возникает коррупционный риск, эквивалентный его годовой зарплате. Конечно, он не может объективно заниматься такими делами. А у частного исполнителя мотивация. Частный исполнитель не получает заработную плату. Он получает по закону об исполнительном производстве плату в виде процента от взыскания. Обычно это 10% - общее правило. Взыскал 1 млн, получил 100 тыс. грн. Взыскал 10 млн - получил миллион. Ты заинтересован в как можно лучших и быстрых результатах. Поэтому государству следует сосредоточиться на реформировании частных исполнителей, на расширении их полномочий и на улучшении условий их работы. Если оно не может организовать нормальную деятельность органов государственных исполнителей, на которую идут колоссальные затраты ежегодно, то частный исполнитель сам организует свой офис, как частный нотариус или адвокат. Он за свой счет проходит специальное обучение, сдает экзамены".

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Напомним, реформа службы судебных исполнителей была запущена в 2016 году в рамках судебной реформы. Она предполагает введение института частных исполнителей, которые действуют наравне с государственными.  На сегодняшний день компетенция частных исполнителей не распространяется на взыскание с государственных и муниципальных предприятий и органов власти.

Полное интервью с Анатолием Телявским читайте здесь.

судебная реформа (1802) Государственная исполнительная служба (38) частные исполнители (5)


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Топ комментарии
+14
конечно эффективнее, особенно если в руках законный утюг или бита...
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29.09.2020 14:41
+14
Гопники?
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29.09.2020 14:43
+12
коллекторы вышибалы? О да, достойная проФФесия
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29.09.2020 14:44
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Правила форума Совет форумчан
конечно эффективнее, особенно если в руках законный утюг или бита...
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29.09.2020 14:41 Ответить
Якщо нуль помножити на 5 все одно буде нуль!
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29.09.2020 15:52 Ответить
Гопники?
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29.09.2020 14:43 Ответить
узаконеные
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29.09.2020 14:44 Ответить
ВОПРОС ДЕБИЛАМ
почему нема дог сих пор (недоработка)..
Частные судьи
Честные прокуроры
Частные следователи
Частные палачи
Частные Тюремщики
Частные Президенты
Частные Министры Юстиции... ЧАСТНЫХ НЕТ ДАЖЕ В САМОЙ РЫНОЧНОЙ СТРАНЕ- США КРОМЕ ЧАСТНЫХ ТЮРЕМ НО ТАМ ТАКОЙ КОНТРОЛЬ ЧТО они волком воют...
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29.09.2020 14:49 Ответить
поправка...частные тюремщики и тюрьмы уже появляются
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29.09.2020 14:55 Ответить
Частные Законы и...
Частные Конституции
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29.09.2020 15:02 Ответить
Частный атомный проект еще можно предложить, частную свалку радиоактивных отходов.
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29.09.2020 18:29 Ответить
коллекторы вышибалы? О да, достойная проФФесия
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29.09.2020 14:44 Ответить
Замечательная логика. В сущности, философия этого мастера-с-паяльной-лампой (АКА частного вышибальщика долгов) сводится к тому, что с коррупцией, непорядочностью и низкими зарплатами чиновников бороться не нужно! Нужно заменять всех их частниками, заинтересованными в откатах на официальном уровне. То же самое давайте применим к милиции. К судам. К министрам (которые тоже рыдают на тему "мало платят!") Ко всем учителям. Разгоним вообще всех, кто получает зарплату от налогов. Превратим страну в примитивное сообщество, в котором все сражаются со всеми, в котором напрочь отсутствует понимание государства, как единой системы. Поболше слушайте подобных уродов - страна и так недалека от смерти. Ускоряйте ее.
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29.09.2020 14:46 Ответить
Ja, ja! Naturlich!
Колектори, які використовують різні брудні методи психологічного тиску на людей, точно більш надійні та ефективні.
Але питання: якщо вас (приватних виконавців) почнуть відстрілювати, то це буде ефективним кроком чи ні?
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29.09.2020 14:47 Ответить
Будет. Бандитов иначе не остановить.
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29.09.2020 14:49 Ответить
шота китай не показывает отличных результатов в борьбе,хоть и регулярно отстреливает...
а вот скандинавия,где не отстреливают-в передовиках
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29.09.2020 14:58 Ответить
Рекетеры эффективнее госслужащих?
А бандформирования эффективнее полиции?
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29.09.2020 14:47 Ответить
Частные исполнители эффективнее Государственной исполнительной службы в 5 раз, - частный исполнитель Телявский

Разве можно было услышать, что-то другое от частного исполнителя ?
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29.09.2020 14:47 Ответить
_Это теперь рэкетириры и вымогатели = т. н. частные исполнители? Поменяли название и бандиты уже перестали быть бандитами? Так идите *****, если такими ловкими манипуляторами себя считаете.
_Власть у нас - настоящие бандиты и грабители, помните это. Чем меньше они про вас знают - и что у вас можно отнять - тем лучше же для вас!
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29.09.2020 14:48 Ответить
А скільки порушень закону?
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29.09.2020 14:48 Ответить
та там каждое 2 е исполнение сносится в суде по частным исполнителям
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29.09.2020 15:31 Ответить
А что мешает вместо расширения "сети частных исполнителей" - государственным служащим тоже сделать премиальную часть зарплаты в виде процентов от суммы взыскания? Ах да, это же бессмысленно, ибо на государственного взыскателя в случае если он применит "доброе слово", утюг или паяльник можно легко настучать, тогда как частника потом хрен найти. Даже банк скажет "откуда мы знаем, кто вас в лес вывозил? Это какие-то отморозки вымогатели, с нами не связанные. Но если не хотите снова в лес, долг, так уж, выплатите"
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29.09.2020 14:54 Ответить
ну так правильно...государственные действуют по закону.ну,почти...
а частные по беспределу.
а если бы еще разрешили утюги и паяльники применять-ваще 150% плана бы давали
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29.09.2020 14:54 Ответить
Стартап, адвокатская контора по боксерскому праву для урегулирования вопросов с частными исполнителями, в штате собаки бойцовских пород и гимнасты с битами
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29.09.2020 14:55 Ответить
Прийдеться придбати зброю на старості.
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29.09.2020 15:00 Ответить
 
 