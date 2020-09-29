Частные исполнители эффективнее Государственной исполнительной службы в 5 раз, - частный исполнитель Телявский

За минувший год частные исполнители показали большую эффективность, чем Государственная исполнительная служба.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал частный исполнитель Анатолий Телявский.

"Статистика за прошлый год указывает, что вся Государственная исполнительная служба Украины взыскала 16,5 млрд грн общей суммы долга, а частные исполнители - 4,2 млрд грн. Однако хочу обратить внимание на то, что армия государственных исполнителей по всей Украине насчитывает около 5 тыс. человек, в то время, как частных, которые действуют сегодня и внесены в реестр, - всего около 250 Путем несложного арифметического действия можно посчитать, что больше, чем в 5 раз один частный исполнитель эффективнее, чем его коллега из Государственной исполнительной службы. Получается, что один государственный исполнитель возвращает 3,3 млн грн, а один частный - 17,5 млн грн в год", - отметил он.

Телявский добавил, что Государственная исполнительная служба по мотивации имеет большие недостатки:

"Люди не идут туда на работу или быстро ее оставляют в связи с недостаточной мотивацией и чрезвычайной бюрократизацией процесса. Я ушел из Государственной исполнительной службы, поскольку не мог позволить жить своей семьи на тот доход. Я благодарен этому периоду своей жизни. Я получил опыт, получил возможность и доступ к такой профессии, как частный исполнитель, и жалею, что не ушел раньше в эту профессию. Если государственный служащий с заработной платой 300 долларов в эквиваленте имеет исполнении решения суда о взыскании долга в 30 тыс. долларов, то возникает коррупционный риск, эквивалентный его годовой зарплате. Конечно, он не может объективно заниматься такими делами. А у частного исполнителя мотивация. Частный исполнитель не получает заработную плату. Он получает по закону об исполнительном производстве плату в виде процента от взыскания. Обычно это 10% - общее правило. Взыскал 1 млн, получил 100 тыс. грн. Взыскал 10 млн - получил миллион. Ты заинтересован в как можно лучших и быстрых результатах. Поэтому государству следует сосредоточиться на реформировании частных исполнителей, на расширении их полномочий и на улучшении условий их работы. Если оно не может организовать нормальную деятельность органов государственных исполнителей, на которую идут колоссальные затраты ежегодно, то частный исполнитель сам организует свой офис, как частный нотариус или адвокат. Он за свой счет проходит специальное обучение, сдает экзамены".

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Напомним, реформа службы судебных исполнителей была запущена в 2016 году в рамках судебной реформы. Она предполагает введение института частных исполнителей, которые действуют наравне с государственными. На сегодняшний день компетенция частных исполнителей не распространяется на взыскание с государственных и муниципальных предприятий и органов власти.

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