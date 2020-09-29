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Новости Агрессия России против Украины
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Столтенберг призвал Грузию готовиться к членству в НАТО

Столтенберг призвал Грузию готовиться к членству в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил прогресс Грузии, призвал ее продолжать сближение с Альянсом и готовиться к членству в нем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он заявил после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией, передает пресс-служба НАТО.

Генсек заявил, что Альянс приветствует прогресс Грузии в проведении реформ. Он подчеркнул, что страна уже добилась значительного прогресса в модернизации вооруженных сил и укреплении демократии.

"И я призываю вас продолжать в полной мере использовать все возможности для сближения с НАТО. И готовиться к членству. Мы рассчитываем на то, что Грузия обеспечит соответствие выборов в следующем месяце самым высоким международным стандартам. Это важно для Грузии и для НАТО", – сказал Столтенберг.

Генсек заверил, что НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах ее международно признанных границ, а также призывает Россию вывести свои силы из Абхазии и Южной Осетии.

Столтенберг назвал Грузию одним из важнейших партнеров НАТО, во многом способствующим общей безопасности Альянса, в том числе с помощью участия грузинских войск в учебной миссии НАТО в Афганистане.

Он поблагодарил Гахарию "за твердую личную приверженность Североатлантическому союзу" и сказал, что "партнерство НАТО с Грузией делает нас всех безопаснее".

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В 2008-году в декларации Бухарестского саммита НАТО говорилось, что стороны договорились: Грузия и Украина страны станут членами Альянса. Согласно документу, следующим шагом для этих стран должно стать получение Плана действий по членству в НАТО.

12 июня 2020-го НАТО предоставил Украине статуса партнера с расширенными возможностями. Статус партнера НАТО с расширенными возможностями подразумевает более глубокое и индивидуальное взаимодействие с силами альянса. В ответ в Кремле начали угрожать, что это "не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе".

14 сентября 2020-го президент Владимир Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности. В ней предусмотрено развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, Европейским Союзом и США.

Грузия (4504) НАТО (10051) членство в НАТО (1527) реформы (3953) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+41
Ну кто там умничал что в НАТО не берут страны со спорными территориями? А нам с жидко обосравшимся янелохом сказали, ЕС не банкомат идите лесом, скажем спасибо мудрому нариду, просрали все полимеры
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29.09.2020 15:08
+31
Это исторический момент, Грузия все дальше и дальше отделяется от последней империи - России, ее путь к братским европейским народам, в демократический мир. Украина поздравляет Грузию к подготовке вступления в НАТО.
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29.09.2020 15:14
+29
Столтенберг закликав Грузію готуватися до членства в НАТО - Цензор.НЕТ 413
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29.09.2020 15:45
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Страница 2 из 2
Никто еще Грузию не принимает в НАТО,не поднимайте пыль.
Ну похвалили за реформы,посоветывали и дальше так держать. Мол,когда то дойдете
Так и нас,было время,хвалили.И у нас были достижения и реформы.
Пока цирк на Банковую не переехал.
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29.09.2020 18:56 Ответить
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