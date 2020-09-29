Столтенберг закликав Грузію готуватися до членства в НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відзначив прогрес Грузії, закликав її продовжувати зближення з Альянсом і готуватися до членства в ньому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він заявив після зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Георгієм Гахарією, передає пресслужба НАТО.

Генсек заявив, що Альянс вітає прогрес Грузії у проведенні реформ. Він наголосив, що країна вже досягла значного прогресу в модернізації збройних сил і зміцненні демократії.

"І я закликаю вас продовжувати повною мірою використовувати всі можливості для зближення з НАТО. І готуватися до членства. Ми розраховуємо на те, що Грузія забезпечить відповідність виборів у наступному місяці найвищим міжнародним стандартам. Це важливо для Грузії і для НАТО", – сказав Столтенберг.

Генсек запевнив, що НАТО підтримує територіальну цілісність і суверенітет Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також закликає Росію вивести свої сили з Абхазії та Південної Осетії.

Столтенберг назвав Грузію одним із найважливіших партнерів НАТО, який багато в чому сприяє загальній безпеці Альянсу, зокрема за допомогою участі грузинських військ у навчальній місії НАТО в Афганістані.

Він подякував Гахарії "за тверду особисту прихильність Північноатлантичному союзу" і сказав, що "партнерство НАТО з Грузією робить нас усіх безпечнішими".

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У 2008 році в декларації Бухарестського саміту НАТО йшлося, що сторони домовилися: Грузія й Україна стануть членами Альянсу. Згідно з документом, наступним кроком для цих країн має стати отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

12 червня 2020-го НАТО надав Україні статус партнера з розширеними можливостями. Статус партнера НАТО з розширеними можливостями передбачає більш глибоку й індивідуальну взаємодію із силами альянсу. У відповідь у Кремлі почали погрожувати, що це "не сприяє зміцненню безпеки і стабільності у Європі".

14 вересня 2020 року президент Володимир Зеленський затвердив стратегію нацбезпеки. У ній передбачено розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними партнерами, насамперед з НАТО, Європейським Союзом і США.