"Членство в НАТО є стратегічним курсом України", - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що членство в НАТО є стратегічним курсом України, і це передбачено затвердженою 14 вересня Стратегією національної безпеки країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив, виступаючи на відкритті багатонаціональних навчань "Rapid Trident-2020" у Львівській області.

"Щоразу під час зустрічей з міжнародними лідерами я підкреслюю, що війна на сході - це загроза не тільки для України. Це загроза для безпеки і стабільності усіх країн Європи і світу", - підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що партнери України абсолютно солідарні з ним у цьому питанні.

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"Саме тому ми об'єдналися для подолання наявних викликів та пошуку механізмів адекватної реакції на них. Одним з таких є інтеграція України в НАТО. На початку тижня я затвердив Стратегію національної безпеки України, відповідно до якої членство в НАТО є стратегічним курсом України", - додав Зеленський.

Зеленський підкреслив, що максимально швидко необхідно досягти сумісності Збройних сил України з відповідними структурами держав-членів НАТО, а також активізувати реформи, які дозволять отримати запрошення і приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО.

Нагадаємо, раніше Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України.