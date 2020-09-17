"Членство в НАТО является стратегическим курсом Украины", - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что членство в НАТО является стратегическим курсом Украины, и это предусмотрено утвержденной 14 сентября Стратегией национальной безопасности страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил выступая на открытии многонациональных учений "Rapid Trident-2020" во Львовской области.
"Каждый раз во время встреч с международными лидерами я подчеркиваю, что война на востоке - это угроза не только для Украины. Это угроза для безопасности и стабильности всех страны Европы и мира", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что партнеры Украины абсолютно солидарны со ним в этом вопросе.
"Именно поэтому мы объединились для преодоления существующих вызовов и поиска механизмов адекватной реакции на них. Одним из таких является интеграция Украины в НАТО. В начале недели я утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, в соответствии с которой членство в НАТО является стратегическим курсом Украины", - добавил Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что максимально быстро необходимо достичь совместимости Вооруженных сил Украины с соответствующими структурами государств-членов НАТО, а также активизировать реформы, которые позволят получить приглашение и присоединиться к Плану действий о членстве в НАТО.
Напомним, ранее Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины.
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попутно решив лишить Украину безвиза с ЕС..
Коричнево-зеленое. Вонючее. )))))
расстроил такой заявой сепаров и ватанов, которые все за него проголосовали во 2-ом туре....
понятное дело, что ему лично Московия ближе где он по баням и саунам делал представления, но им то все равно не приятно такое слышать то..
минус еще процент рейтинга..
Или опять просто ВРЕТ "играя роль"?
Это предусмотрено Конституцией Украины!
Ты, лошара, не слышал об изменениях в Конституцию Украины?!
Зміни до Конституції, які закріплюють курс України на членство в Європейському Союзі та НАТО з 21 лютого 2019 року набули чинності.
Це сталося наступного дня після того, як закон щодо закріплення стратегічного курсу України на членство в ЄС та НАТО було опубліковано у газеті "Голос України" .
Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого ухвалила Закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в https://www.ukrinform.ua/tag-evrosouz Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)", ініційований Президентом.
За відповідне рішення проголосували 334 народних депутатів.
19 лютого цей закон урочисто підписав у Верховній Раді Президент Петро Порошенко.
Что оно там утвердило в бумажке?!
Зеленский: Надо ли нам (кому нам?) в ЕС и НАТО?
Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-zelenskij-treba-nam-v-jes-i-nato-ja-nikoli-ne-hodzhu-v-gosti-jakshcho-mene-ne-klichut-ne-hochu-vidchuvati-sebe-zbitkovim-611856.html
Его цитата говорит только о том, что оно таки ущербное, с комплексам ущербности
Курс Украины в НАТО был внесен в Конституцию усилиями Порошенка.
Зюзя только сейчас спромигся прочитать Конституцию и завякал об этом исключительно перед выборами.
Соответствующий закон в феврале этого года (2019) подписал пятый президент Украины Петр Порощенко
Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также поддерживает этот курс.
В то же время он считает, что эти решения должны быть приняты на всенародных референдумах, однако организовать проведение всенародного голосования он намерен только тогда, когда украинцы будут к этому готовы.
https://lenta.ru/news/2019/06/05/somnenij_bolshe_net/
Я знаю, что он продвигает идею референдума о вступлении в НАТО, о чем, хотя и немного в другом контексте, говорит президент Порошенко, поэтому это не является проблемой.
Мы все еще пытаемся узнать больше деталей от его советников - будет ли он предпринимать столько же усилий по продвижению членства Украины в НАТО, как это делает нынешняя власть.
Я думаю, все страны-члены НАТО хотели бы услышать более конкретную информацию о его политике", - сказал Вершбоу.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/mezhdunarodnye-eksperty-zajavili-o-neopytnosti-z-352034/
Бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу
Мдя! Только толку с этого НАТО ноль запятая ноль
Бюджет воюющей Украины: