"Членство в НАТО является стратегическим курсом Украины", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что членство в НАТО является стратегическим курсом Украины, и это предусмотрено утвержденной 14 сентября Стратегией национальной безопасности страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил выступая на открытии многонациональных учений "Rapid Trident-2020" во Львовской области.

"Каждый раз во время встреч с международными лидерами я подчеркиваю, что война на востоке - это угроза не только для Украины. Это угроза для безопасности и стабильности всех страны Европы и мира", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что партнеры Украины абсолютно солидарны со ним в этом вопросе.

"Именно поэтому мы объединились для преодоления существующих вызовов и поиска механизмов адекватной реакции на них. Одним из таких является интеграция Украины в НАТО. В начале недели я утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, в соответствии с которой членство в НАТО является стратегическим курсом Украины", - добавил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что максимально быстро необходимо достичь совместимости Вооруженных сил Украины с соответствующими структурами государств-членов НАТО, а также активизировать реформы, которые позволят получить приглашение и присоединиться к Плану действий о членстве в НАТО.

Напомним, ранее Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины.

Также читайте: Зеленский и его слуги врали об отмене депутатской неприкосновенности, они сделали хуже, чем было, - Шабунин