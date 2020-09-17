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"Членство в НАТО является стратегическим курсом Украины", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что членство в НАТО является стратегическим курсом Украины, и это предусмотрено утвержденной 14 сентября Стратегией национальной безопасности страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил выступая на открытии многонациональных учений "Rapid Trident-2020" во Львовской области.

"Каждый раз во время встреч с международными лидерами я подчеркиваю, что война на востоке - это угроза не только для Украины. Это угроза для безопасности и стабильности всех страны Европы и мира", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что партнеры Украины абсолютно солидарны со ним в этом вопросе.

"Именно поэтому мы объединились для преодоления существующих вызовов и поиска механизмов адекватной реакции на них. Одним из таких является интеграция Украины в НАТО. В начале недели я утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, в соответствии с которой членство в НАТО является стратегическим курсом Украины", - добавил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что максимально быстро необходимо достичь совместимости Вооруженных сил Украины с соответствующими структурами государств-членов НАТО, а также активизировать реформы, которые позволят получить приглашение и присоединиться к Плану действий о членстве в НАТО.

Напомним, ранее Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности Украины.

Также читайте: Зеленский и его слуги врали об отмене депутатской неприкосновенности, они сделали хуже, чем было, - Шабунин

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) НАТО (10002) членство в НАТО (1515) стратегия (191)


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Топ комментарии
+26
Какое НАТО? Что про это скажет мамма римма, которая мечтает вернутся в ссср???
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17.09.2020 12:58
+16
Демагог. Страну сдаёт Путлеру, зато вступаем мы в НАТО.
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17.09.2020 12:58
+16
"Бесконечный круиз Зеленского по областям и странам наводит на подозрение, что с "Объекта" его выгнала Мендель, а из квартиры - Ленка." Мысли вслух или из жизни бестолочей...
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17.09.2020 12:58
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Выдавили.
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17.09.2020 12:57 Ответить
Какое НАТО? Что про это скажет мамма римма, которая мечтает вернутся в ссср???
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17.09.2020 12:58 Ответить
Но ведь выдавили же.
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17.09.2020 13:02 Ответить
З огляду на те як і що голосує Верховна зРада , то стратегичний курс -назад в РФію !!))
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17.09.2020 13:05 Ответить
Наприклад? Останнім часом вони гарно поводяться
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17.09.2020 13:07 Ответить
"Членство в НАТО є стратегічним курсом України", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6520
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17.09.2020 13:10 Ответить
Ааааа!!!! Поооонял!!! Вон оно о каком ЧЛЕНСТВЕ бутіжит!)))
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17.09.2020 15:26 Ответить
Сьогодні, голосування по САП!!))
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17.09.2020 13:14 Ответить
папик-ватан тоже мечтает..
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17.09.2020 13:03 Ответить
То ему хто-то речь Пороха подсунул, а оно не вникая просто прочитало.
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17.09.2020 13:04 Ответить
та ні, там, в офісі д'єрмака не настільки всі дебіли, як 73/43%зебіли. Підсунули йому текст дези для послів G7 і спостерігачів НАТО...
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17.09.2020 13:09 Ответить
более того, зелена шмаркля ПОЛГОДА отказывалась подписывать "Стратегию нацбезопасности".. И когда уже на Западе его пнули и приперли к стене - оно "согласилось"...
попутно решив лишить Украину безвиза с ЕС..
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17.09.2020 13:18 Ответить
Надо спросить у зюзи - шо такое НАТО. Бо терзают меня сомненья)
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17.09.2020 13:04 Ответить
Пока шо оно вступает не в НАТО, а только в ЭТО.
Коричнево-зеленое. Вонючее. )))))
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17.09.2020 13:08 Ответить
Ні, він просто почув знайоме слово "членство" і згадав "рояль"!
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17.09.2020 13:18 Ответить
Щось не зовсі чітко сказав: членствов НАТО, чи членство в НАТІ? Чи може херант сам попутав?
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17.09.2020 15:11 Ответить
Так, зеле больше не наливать и отобрать айкосы
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17.09.2020 12:57 Ответить
Бедные петики! Шож вы придумаете в этот раз? Жду с нетерпением.
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17.09.2020 13:29 Ответить
Он шо, Конституцию наконец-то открыл ? !!!!!
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17.09.2020 12:58 Ответить
ага. преамбулу осилил.
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17.09.2020 13:10 Ответить
Демагог. Страну сдаёт Путлеру, зато вступаем мы в НАТО.
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17.09.2020 12:58 Ответить
Ваше поголів'я писак треба в дурку на примусове лікування здавати, а не якомусь "путлєру".
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17.09.2020 13:03 Ответить
Так вибори ж. Треба і кацорилим ватникам догодити і патріотам. Тим більше, що брехити і маніпулювати, це те єдине, що вони вміють робити професійно. А що конкретного вони зробили, для цього, за півтора роки?
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17.09.2020 13:06 Ответить
"Бесконечный круиз Зеленского по областям и странам наводит на подозрение, что с "Объекта" его выгнала Мендель, а из квартиры - Ленка." Мысли вслух или из жизни бестолочей...
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17.09.2020 12:58 Ответить
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17.09.2020 13:10 Ответить
И пошел я по свету шататься, не имея родного угла.....
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17.09.2020 13:37 Ответить
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17.09.2020 13:47 Ответить
Таки дошел мой позавчерашний мессидж до Ермака! Перестал давать дозу! Может еще и очищение крови сделал! А то Олимпиада, олимпиада!
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17.09.2020 13:05 Ответить
Юрченко особенно хорошо это знал. Даже "плюшки" начал собирать в дорогу.
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17.09.2020 13:06 Ответить
ах-ах..

расстроил такой заявой сепаров и ватанов, которые все за него проголосовали во 2-ом туре....
понятное дело, что ему лично Московия ближе где он по баням и саунам делал представления, но им то все равно не приятно такое слышать то..
минус еще процент рейтинга..
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17.09.2020 13:08 Ответить
Це порожні слова, розраховані на західних партнерів, а на ділі він робить все, щоб віддалити Україну від НАТО.
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17.09.2020 18:59 Ответить
Бреше. Ляпнув для годиться, аби не чіплялись.
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17.09.2020 13:08 Ответить
в офісі д'єрмака не настільки всі дебіли, як 73/43%зебіли. Це був текст дези для послів G7 і спостерігачів НАТО
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17.09.2020 13:10 Ответить
Запах жаренного пердака хорошо прочищает ЗЕ-мозги?
Или опять просто ВРЕТ "играя роль"?
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17.09.2020 13:09 Ответить
"Утверждено 14 сентября..." А, шо Вове А. не написали, что курс Украины в НАТО закреплен в Конституции Украины?
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17.09.2020 13:09 Ответить
"Членство в НАТО є стратегічним курсом України", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4376
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17.09.2020 13:18 Ответить
говорить оно может что угодно) Такой себе синдром Туррета, - а вот делает оно...
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17.09.2020 13:10 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что членство в НАТО является стратегическим курсом Украины, и это предусмотрено утвержденной 14 сентября Стратегией национальной безопасности страны.Источник: https://censor.net/ru/n3219848

Это предусмотрено Конституцией Украины!
Ты, лошара, не слышал об изменениях в Конституцию Украины?!

Зміни до Конституції, які закріплюють курс України на членство в Європейському Союзі та НАТО з 21 лютого 2019 року набули чинності.
Це сталося наступного дня після того, як закон щодо закріплення стратегічного курсу України на членство в ЄС та НАТО було опубліковано у газеті "Голос України" .
Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого ухвалила Закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в https://www.ukrinform.ua/tag-evrosouz Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)", ініційований Президентом.
За відповідне рішення проголосували 334 народних депутатів.
19 лютого цей закон урочисто підписав у Верховній Раді Президент Петро Порошенко.
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17.09.2020 13:10 Ответить
Оно не знало, бо тогда его интересовало только членство по рояльству ))))))
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17.09.2020 13:11 Ответить
https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-zatverdiv-strategiyu-nacionalnoyi-bezpek-63577
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17.09.2020 15:06 Ответить
зебилоид, ты понимаешь, что в Конституции ЗАПИСАНО!
Что оно там утвердило в бумажке?!
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17.09.2020 15:09 Ответить
В Конституции задекларировано, а "Стратегию национальной безопасности Украины" определяет Совет национальной безопасности и обороны Украины
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17.09.2020 15:41 Ответить
Буратіні ніколи мислити стратегічно. Він сам сказав.
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17.09.2020 13:15 Ответить
Вибори...
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17.09.2020 13:17 Ответить
Я не знаю розуміє Зеленський, що він підписав, але те що він підписав - хороша новина, бо нац. безпека - це основа.
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17.09.2020 13:20 Ответить
Мне его слова почему-то напомнили вот этот бред из прошлого:

"Членство в НАТО є стратегічним курсом України", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3
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17.09.2020 13:29 Ответить
іноді краще грати на роялі, ніж говорити
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17.09.2020 13:31 Ответить
а дядя ермак знает?
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17.09.2020 13:31 Ответить
Цитата от НЕЛОХА:

Зеленский: Надо ли нам (кому нам?) в ЕС и НАТО?
Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-zelenskij-treba-nam-v-jes-i-nato-ja-nikoli-ne-hodzhu-v-gosti-jakshcho-mene-ne-klichut-ne-hochu-vidchuvati-sebe-zbitkovim-611856.html



Его цитата говорит только о том, что оно таки ущербное, с комплексам ущербности
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17.09.2020 13:33 Ответить
Это он про корпоративы.
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17.09.2020 13:39 Ответить
курс в НАТО для нас давно стратегічний курс... невже і Зеля це зрозумів?
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17.09.2020 13:37 Ответить
"Членство в НАТО является стратегическим курсом Украины", - Зеленский./ Рабинович, сколько будет дважды два? А вы покупаете или продаёте ? Глава подкомитета по госбезопасности и представитель Кабмина в парламенте Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО./Вопрос членства в НАТО может быть вынесен на референдум, - Стефанчук/ Стефанчук предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Например, чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов.
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17.09.2020 13:40 Ответить
Действительно прямо так и сказал?
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17.09.2020 13:40 Ответить
корупціонерів до нато не беруть
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17.09.2020 13:41 Ответить
Так, це правда!!! Корупціонерів не беруть, але Україну як країну, візьмуть!!!
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17.09.2020 13:44 Ответить
Та ти шо, знов щось покурив чи понюхав!!! Завтра скаже що такого не казав!!!
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17.09.2020 13:41 Ответить
Что ж скажешь, - листья дуба падают с ясеня, нифига себе, нифига себе, этот курс был узаконен ещё при Порошенко. Деваться-то некуда, попробуйте внести изменения в Конституцию.
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17.09.2020 13:47 Ответить
Як я розумію, любителів шоколаду рошен не влаштовує все, про що говорить Зєля, навіть ті речі, які є в приоритеті у олігархічної мафії "ЄС". Де логіка ? Приходить на думку така фраза: "Не знаю про що мова, але я не згідний". )))
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17.09.2020 13:52 Ответить
для достижения путинских целей ,а не НАТО ,взяли ДА И уменшили бюджет ВСУ
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17.09.2020 14:20 Ответить
Никон, ты читать или думать умеешь?
Курс Украины в НАТО был внесен в Конституцию усилиями Порошенка.
Зюзя только сейчас спромигся прочитать Конституцию и завякал об этом исключительно перед выборами.
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17.09.2020 14:20 Ответить
Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции страны.
Соответствующий закон в феврале этого года (2019) подписал пятый президент Украины Петр Порощенко

Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также поддерживает этот курс.
В то же время он считает, что эти решения должны быть приняты на всенародных референдумах, однако организовать проведение всенародного голосования он намерен только тогда, когда украинцы будут к этому готовы.
https://lenta.ru/news/2019/06/05/somnenij_bolshe_net/
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17.09.2020 14:21 Ответить
Тобто, вилучити з Конституції членство в НАТО він не може, бо кишка тонка, але надіється, що через референдум йому це вдасться зробити.
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17.09.2020 19:04 Ответить
Сегодня кокс правильный.
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17.09.2020 14:24 Ответить
Бесконечный круиз Зеленского. По областям и сопредельным странам наводит на подозрение, что с «Объекта» его выгнала Мендель, а из квартиры - Ленка.
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17.09.2020 14:28 Ответить
"У меня нет четкого понимания его (Зеленского) отношения к НАТО.
Я знаю, что он продвигает идею референдума о вступлении в НАТО, о чем, хотя и немного в другом контексте, говорит президент Порошенко, поэтому это не является проблемой.
Мы все еще пытаемся узнать больше деталей от его советников - будет ли он предпринимать столько же усилий по продвижению членства Украины в НАТО, как это делает нынешняя власть.
Я думаю, все страны-члены НАТО хотели бы услышать более конкретную информацию о его политике", - сказал Вершбоу.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/mezhdunarodnye-eksperty-zajavili-o-neopytnosti-z-352034/

Бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу
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17.09.2020 14:28 Ответить
"Членство в НАТО является стратегическим курсом Украины", - Зеленский.

Мдя! Только толку с этого НАТО ноль запятая ноль
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17.09.2020 15:12 Ответить
А зьозік взагалі в курсі що таке НАТО? Може йому сказали це така тусовка?
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17.09.2020 15:46 Ответить
Да, да - овощ тоже подобное и говорил, и обещал... А потом, БАЦ - и ПЕРЕДУМАЛ...!
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17.09.2020 16:09 Ответить
В НАТО, говорите... Ну-ну.
Бюджет воюющей Украины:
"Членство в НАТО є стратегічним курсом України", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8515
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17.09.2020 16:24 Ответить
В графі "Державне управління справами" фактичне фінансування утримання дачі д живе зеля!!
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17.09.2020 21:10 Ответить
Все, що ця гидота базікає, приймайте навпаки.
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17.09.2020 16:52 Ответить
Хоть здесь правильно сказал,..... хотя один Бог знает, что он там на самом деле думает
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17.09.2020 21:03 Ответить
ХТО ПОВЕДЕ В NATO ?
"Членство в НАТО є стратегічним курсом України", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3655

"Членство в НАТО є стратегічним курсом України", - Зеленський - Цензор.НЕТ 564
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17.09.2020 21:07 Ответить
Хоть с курсом не ошибся.
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20.10.2020 12:38 Ответить
 
 