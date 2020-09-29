Минздрав инициирует введение пакета помощи для беременных в 2021 году
Министерство здравоохранения Украины в бюджетном запросе на 2021 год инициирует введение тарифного пакета услуг по ведению беременности в амбулаторных условиях в размере 1 026 грн в месяц.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Пакет бесплатных услуг по ведению беременности будет включать сбор анамнеза, осмотр, УЗИ, кардиотокографию, лабораторную диагностику. Общий прогнозный объем финансирования этого тарифного пакета на 2021 - 2,2 млрд грн.
Одновременно с введением нового тарифа будут введены определенные требования к первичной медицинской помощи по качеству предоставления услуг по ведению беременности.
Отмечается, что в Украина, несмотря на снижение уровня материнской и младенческой смертности, он (уровень смертности. - Ред.) остается высоким, в 1,5-3 раза выше, чем в Европе.
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-а давайте на помощи для новорожденных попиаримся!
-так есть уже помощь новорожденному! при барыгах ввели!
-значит запретить!
-так а рейтинги...
-а потом вернуть!
-гениально!