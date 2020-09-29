МОЗ ініціює запровадження пакету допомоги для вагітних у 2021 році

Міністерство охорони здоров'я України в бюджетному запиті на 2021 рік ініціює введення тарифного пакета послуг з ведення вагітності в амбулаторних умовах в розмірі 1 026 грн на місяць.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Пакет безкоштовних послуг з ведення вагітності включатиме збір анамнезу, огляд, УЗД, кардіотокографію, лабораторну діагностику. Загальний прогнозний обсяг фінансування цього тарифного пакету на 2021 рік - 2,2 млрд грн.

Одночасно з введенням нового тарифу будуть введені певні вимоги до первинної медичної допомоги за якістю надання послуг з ведення вагітності.

Зазначається, що в Україні, попри зниження рівня материнської та малюкової смертності, він (рівень смертності. - Ред.) залишається високим, у 1,5-3 рази вище, ніж в Європі.

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