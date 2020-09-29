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Минобороны Армении заявляет об уничтожении своего штурмовика турецким истребителем

Минобороны Армении заявляет об уничтожении своего штурмовика турецким истребителем

Армения заявила, что турецкий истребитель F-16 с территории Азербайджана сбил Су-25 армянских Воздушных сил на фоне обострения в Нагорном Карабахе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила спикер Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, турецкие F-16 поднялись в воздух с азербайджанского аэропорта в Гяндже, прикрывая работу штурмовиков и беспилотников ВВС Азербайджана, которые наносили удары в районе Вардениса и других населенных пунктов непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

"При выполнении боевой задачи в ходе воздушного боя многофункциональным истребителем F-16 ВВС Турции в воздушном пространстве Республики Армения был сбит истребитель Су-25 ВВС Вооруженных сил Республики Армения. Пилот, к сожалению, героически погиб". - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция пообещала поддержать Азербайджан на поле боя. Кремль просит "не подливать масла в огонь"

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Азербайджан (794) Армения (829) Турция (3483) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+27
Я так и не понял где именно был армянский самолёт? На территории Армении или над оккупированной частью Азербайджана? Если над оккупированной частью Азербайджана то слава азербайджанским ВВС!!!
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29.09.2020 17:47
+27
"одкб" в засаде, не видно и не слышно. Не спешат братушки расисяне своим союзничкам армянам на помощь, которых лупят из расисянского же оружия благодарные азербайджанцы. Это всё, что нам надо знать о таёжных союзах и "братских" отношениях
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29.09.2020 17:51
+25
Вах, какая хорошая новость.
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29.09.2020 17:42
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Вах, какая хорошая новость.
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29.09.2020 17:42 Ответить
В заявлении сказано, что Ф-16 был 60 км от границы (где-то над Ганджей) - ракета воздух-воздух Рабочая гипотеза: Су-25 разбился по неисправности, но инцидент можно использовать для ОДКБ
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29.09.2020 17:44 Ответить
"одкб" в засаде, не видно и не слышно. Не спешат братушки расисяне своим союзничкам армянам на помощь, которых лупят из расисянского же оружия благодарные азербайджанцы. Это всё, что нам надо знать о таёжных союзах и "братских" отношениях
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29.09.2020 17:51 Ответить
Россияне потирают потные рученки, так как война рядом означает доход в казну от продажи Азерам и Арам своей старой техники....
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30.09.2020 07:13 Ответить
ОДКБ в жопі. Його тут не притягнеш ніяк.
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29.09.2020 18:11 Ответить
ОДКБ...ОПЗЖ...какаяразніца...
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29.09.2020 18:14 Ответить
чему ВЫ дебилы радуетесь чего вы православные если такие есть славяне радуетесь за мусульман которые ВЫАС же будут убивать потому что по их мнению и фанатизму вы НЕВЕРНЫЙ носите крест и противны их Аллаху???? вы что геть мосхом опнулись?? идет война и если Турция решила построить на Кавказе свой Рейх и вписалась в войну ТО ЭТО ВОЙНА ПРИЧЕМ УЖАСНАЯ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ТУРЦИИ ЗА ГЕНОЦИД АРМЯН С 1915 ПО 1923 ГОДА породили у нее что ей все спишут и с нее никто ничего не спросит..мы наблюдаем мусульманский фашизм не важно как его назовут красиво но суть всегда одна на почве капитала спорным вопросов по территориям если нет то надо придумать Нагорный Карабах был давно там живут АРМЯНЕ И ЖИЛЫ ЧТОБЫ ВЫ ЗНАЛИ АРМЯНЕ ПОЯВИЛИСЬ И СФОРМИРОВАЛИСЬ НА КАВКАЗЕ В 8-6 ВЕКЕ ДО НАШЕЙ ЭРЫ А ИРАНЦЫ которые обрели погонялово азербайджанцы только появились в 16-17 веках НАШЕЙ эры а их так стали называть как сегодня только к концу 19 века Н.Э.... так кто коренной народ то я вас спрашиваю... Нагорный Карабах и Балканы тождественны друг другу там на Балканах распалось государство и появилось куча княжеств которые сами по себе нуль в загоне что по сути отрабатывают и на Украине..та же методика...конфликты и ненависть православных и мусульман никуда не делась и бабахнет и еще как только во второй раз Европе будет уже не до Косово и косоваров.. так и на Кавказе....
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29.09.2020 19:20 Ответить
шо ти тут розсмердівся про православіє, ти про те мацьковське православіє, яке приповзло на наші землі зі своєю наварасссеєю вбиватилюдей, чи ти тут квакаєш за те праваславіє яке руйнувало артою храми на дамбасе, чи за те мацьковське праваславіє яке л'є наклапи не гірше чим їх володар сатана, чи ще давай прохрюкай хто з праваславних балканців на боці лугандонії проти українців воює, свинособако дика?
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29.09.2020 21:28 Ответить
Нет смысла верить армянам. Они врут как дышут.
Такое ощущение что браться кацапам.
Про самолёт тоже враньё. О чём уже заявили и азеры и турки.
Это попытка втянуть в войну рашку. Для этого им надо чтоб на Армению кто-то "напал"
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29.09.2020 17:49 Ответить
Турция опровергла данные о том, что ее истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25. Таким образом отреагировал на соответствующие сообщения пресс-секретарь турецкого лидера Эрдогана.
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29.09.2020 17:53 Ответить
Так пускай накроют из "Полонезов" московитскую базу в Гюмри и скажут, что это азербайджанцы. Чем болбше угробят московитов, тем весомей их попытка втянуть Парашу в дело. Но им там не светит. Парашникам.
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29.09.2020 17:59 Ответить
ну втянут. Ну получит Россия хорошую звездюлину от турецких летающих роботов. Вл Вл Путину (*****) оно такое надо? Лучше в засаде сидеть
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29.09.2020 20:59 Ответить
Ни фига себе, так это уже полномасштабная война.
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29.09.2020 17:43 Ответить
Турки придут порядок наведут ...
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29.09.2020 17:44 Ответить
От азербайджанці які! Зеленського з Фокіним на них нема!
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29.09.2020 17:44 Ответить
Не может быть! Какие ваши доказательства!
А что собственно армянских штурмовик делал на азербайджанской территории?
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29.09.2020 17:44 Ответить
Понеслась
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29.09.2020 17:44 Ответить
Какие турки? Ихтамнет.
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29.09.2020 17:46 Ответить
вот вот, я тоже так думаю, или даже уверен что - ихтамнет
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29.09.2020 18:39 Ответить
странная новость ... они радуются или сожалеют ?????????????
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29.09.2020 17:46 Ответить
Пилот был Ли Си Цин ?....
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29.09.2020 17:46 Ответить
он,радимый...но ничо,бабы ышо нарожают
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29.09.2020 17:51 Ответить
Это было в Корее, а может в Китае. А тут был Иванян.
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29.09.2020 17:57 Ответить
Вах, вах, это ваш штурмовик из-за тонировки и громкой музыки пролетел через границу с Турцией
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29.09.2020 17:46 Ответить
Мда, армяни поражають - те, що їх Су-25 був у повітряному просторі Азербайджану це ок, а от турецький Ф-16 - це вже капєц і як він посмів...
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29.09.2020 17:46 Ответить
ары думали шо миллион беженцев им никогда не аукнется,бо хороводы с мокшами водят?
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29.09.2020 17:47 Ответить
Миллион??? Че не миллиард?
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29.09.2020 18:31 Ответить
Армянский летчик летать не умеет, но гибнет "героически".
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29.09.2020 17:47 Ответить
Я так и не понял где именно был армянский самолёт? На территории Армении или над оккупированной частью Азербайджана? Если над оккупированной частью Азербайджана то слава азербайджанским ВВС!!!
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29.09.2020 17:47 Ответить
Он сломался и упал в Армении. В 60км от границы. А дальше включилось "армянское радио"
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29.09.2020 17:52 Ответить
це був вірменський звєздольот
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30.09.2020 09:39 Ответить
Ну так на то он и истребитель.
з.ы. И в чём героичность погибели пилота?
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29.09.2020 17:47 Ответить
ну что 24 штуки осталось
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29.09.2020 17:51 Ответить
Он заблудился
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29.09.2020 17:49 Ответить
тю...они и в сирии неплохо ятаганы ***** ниже спины вставляли...че ж им армян стесняться?
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29.09.2020 17:49 Ответить
А може той Су-25 впав тому, що як колись казав Запорнов, він важчий повітря?
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29.09.2020 17:50 Ответить
Шо-то с трудом верится, шо истребитель был Турецким. А вы докажите...
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29.09.2020 17:51 Ответить
гыгы там ещё и бусик с "мирными" армянам расфигачили мирные в камуфле и брониках мля
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29.09.2020 17:53 Ответить
Так это чабаны с карамультуками. Бусик с волком перепутали. Туман был, да
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29.09.2020 17:56 Ответить
ага а с300 простуканы с барражирующих - так нашли пустили а он возьми и убери пу
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29.09.2020 18:02 Ответить
а он в воздухе следом ракеты начертил "Turkey"...
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29.09.2020 18:11 Ответить
Міноборони Вірменії заявляє про знищення свого штурмовика турецьким винищувачем - Цензор.НЕТ 6988
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29.09.2020 18:11 Ответить
как бы там ни было, но похоже шо то лаптеногое таки грохнулось,
а значит уже хорошо)))
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29.09.2020 18:17 Ответить
ну как же...вєсь взвод деенеравцев із деенр відєл што у льоччіка бил ятаган!
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29.09.2020 18:20 Ответить
Турецкий самолет находившийся на территории Азербайджана по разрешению ее правительство и участвуя в согласованной воздушной операции над территорией Азербайджана ( в международно признанных границах) сбил самолет армянских ВВС вторгшийся в воздушное пространство Азербайджана.. Ну и какие вопросы. Вопрос только один- что делал с полным вооружением и с враждебными действиями военный самолет Армении в воздушном пространстве Азербайджана далеко от гос границы Армении. Правильно что сбили. Азербайджан ( или приглашенные им ВВС Турции) вправе сбивать любой военный или военно транспортный самолет над своей территорией в международно признанных границах.
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29.09.2020 17:52 Ответить
Быстро турки опыт перенимают. Осталось сообщить, что ф-16 нашли азербайджанские пастухи в пещерах))
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29.09.2020 17:53 Ответить
Ничего скулить, то ваши любимые ихтамынеты сбили
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29.09.2020 17:53 Ответить
Міноборони Вірменії заявляє про знищення свого штурмовика турецьким винищувачем - Цензор.НЕТ 5780
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29.09.2020 17:55 Ответить
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29.09.2020 19:55 Ответить
Пилот к сожалению погиб героически!👍
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29.09.2020 17:55 Ответить
Может они написали "теоретически" но с армянским акцентом?
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29.09.2020 17:59 Ответить
Пилот к сожалению погиб героически!👍
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29.09.2020 17:57 Ответить
А мог бы, к счастью, погибнуть обыденно.
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29.09.2020 18:08 Ответить
Шушан Степанян, закусывать надо
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29.09.2020 17:58 Ответить
Пошли "Туркобандеравци, которіе єдят православніх армянских распятіх дєтєй". И армянские добровольці бурятской и чукотской внешней наружности хлінут спасать братскую страну
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29.09.2020 18:01 Ответить
там армяне от асада уже замечены во мля тупорылые пролюбили Назарет где их в 70 е проживало 70 процентов но куда то лезут
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29.09.2020 18:04 Ответить
ары совсем не православные.
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29.09.2020 18:18 Ответить
Просто интересно - как скоро лахтинская сволочь вытащит методичку об https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD Азербайджанском легионе Вермахта ?
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29.09.2020 18:05 Ответить
уже вытаскивают там коц и его жена стешин появились ну и боброедка готовится к окопам
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29.09.2020 18:07 Ответить
не успеешь 20 мин поработать как опа и радостная весть.
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29.09.2020 18:07 Ответить
Міноборони Вірменії заявляє про знищення свого штурмовика турецьким винищувачем - Цензор.НЕТ 479
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29.09.2020 18:08 Ответить
русские "братушки" продали Азербайджану 100 т-90, 88 штук БМП-3, ТОС "Буратино" 18 штук, Ка-32 - 6 едениц, ну и так по мелочи...
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29.09.2020 18:37 Ответить
...новейший самоходный ПТРК "Хризантема" - 37 комплексов. Это даже больше чем стоит на вооружение в самой рашке - 28
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29.09.2020 18:39 Ответить
...БМ "Смерч" 300 мм - 50 комплексов
2с31 "Вена" - 18 единиц

БТР-82 - 45 единиц
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29.09.2020 18:46 Ответить
Какие еще истребителем!!???? Вы его видели? Это турецкий ихтамнет! Ин ша́'а Ллах!!!
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29.09.2020 18:15 Ответить
Как я вижу Азербайджан при помощи Турции хорошо подготовился к решению проблемы Карабаха военным путем.
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29.09.2020 18:19 Ответить
за допомогою зброєвих бариг з хрюцькой *********
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30.09.2020 09:57 Ответить
И что? Это должно развязать кацапам руки? Так против Турции эта провокация ничего не даст. Репоеды будут получать и от турок и (если бы был вменяемый главнокомандующий) получили бы и на лугандоне под шумок по самые гланды.
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29.09.2020 18:23 Ответить
Что-то ***** заныкалось. Не видно и не слышно упыря. Оно турков панически боится, и правильно делает. Кроме помидорной войны ему нечего противопоставить.
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29.09.2020 18:23 Ответить
Как нечего. Может запретить кацапам ездить в Турцию на курорты.
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29.09.2020 19:08 Ответить
воно зайняте приєднанням Білорусії
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30.09.2020 09:59 Ответить
https://minval.az/news/124036708 Азербайджан назвал фейком сообщения об уничтожении самолета Су-25 ВС Армении турецким F-16

То, что был сбит самолет армянской армии Су-25 - очередная фантазия армянской пропагандистской машины. Об этом заявил начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы.
Он отметил, что информация армянских СМИ о якобы сбитом истребителем F-16 самолете Су-25, принадлежащем армянской армии, является ложной и является очередной фантазией армянской военной пропагандистской машины.
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29.09.2020 18:28 Ответить
Азербайджан опровергает:
The information spread by the Armenian media about the alleged shooting down of the Su-25 plane belonging to the Armenian Air Force by an F-16 fighter is fake and is another fantasy of the Armenian military propaganda machine, Spokesman for the Ministry of Defense Colonel Vagif Dargahli said.
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29.09.2020 18:29 Ответить
https://minval.az/news/124036695 Турция опровергла сообщения, что ее самолет сбил армянский Су-25

Пресс-секретарь Эрдогана опроверг информацию об уничтожении турецким F-16 истребителя ВВС Армении, сообщает Bloomberg.
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29.09.2020 18:29 Ответить
https://minval.az/news/124036433 Минобороны: На вооружении ВВС Азербайджана нет истребителей F-16

«В составе авиационных средств наших ВВС нет истребителей F-16».
Об этом заявил начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргахлы.
Он отметил, что сообщения армянской стороны о сбитых F-16, якобы принадлежащих ВВС Азербайджана, - ложь и провокация.
«Заявляем, что в арсенале военно-воздушных сил отсутствуют истребители типа F-16. По этой причине напоминаем армянской стороне, что уничтожить несуществующее невозможно».
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29.09.2020 18:34 Ответить
Брешуть вірмени, ніякого літіка не було, просто дають кацапам привід втрутитись.
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29.09.2020 18:40 Ответить
Ары еще и звезду смерти придумают. Когда пятки горят и не так раскорячишься.
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29.09.2020 18:44 Ответить
а чо московити мовчать? може вже готують план як на весь світ заявити, що вони завжди насправді підтримували Азербайджан і це їх чергова гучна перемога?
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29.09.2020 18:44 Ответить
Подтекст понятен - если самолёт ВВС Армении был сбит над территорией Армении (не Нагорного Карабаха, а именно Армении), то это типа акт агрессии, casus belli (повод для войны) уже самой Армении, а не непризнанного НК. Таким образом армяне пытаются поднятуть россию, как члена ОДКБ (Организация Договора о Коллективной Безопасности - СНГовский аналог НАТО) - типа, караул, турки и азербайджанцы уже на саму Армению напали.
Потому что до сих пор на обращения к россии по линии ОДКБ россия плавно футболила, мол Карабах - не Армения, нападение на него не создаёт военных обязательств для россии.
А тут уже как бы не отвертишься, ибо можно потерять лицо.
Поэтому и понятна быстрая реакция Турции и Азербайджана по опровержению . . . Мол, не было такого и повода вступать в драку россии мы не давали - мы ведём силовые действия на международно признанной территории Азербайджана против армянских сепаратистов. К Армении (её территории) вопросов нет.

Интересно, это русские армянам подсказали провокацию устроить или армяне сами хитрят ?
По московской реакции скоро увидим . . .
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29.09.2020 18:45 Ответить
С их гебельсоСимоньнами да Бабаянами сие дело не хитрое.
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29.09.2020 19:16 Ответить
"... F-16 ВВС Турции в воздушном пространстве Республики Армения был сбит истребитель Су-25 ВВС Вооруженных сил Республики Армения..."

Таким чином, вірмени признали, що СУ-25 уе купа гівна плрівняно з F-16.
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29.09.2020 18:46 Ответить
Су-25 как бы дозвуковой штурмовик поля боя. Ему не положено воевать с Ф-16. Сбить американцу такую коптилку, это как у ребенка конфетку отобрать.
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29.09.2020 19:18 Ответить
НЕ-й шастать!
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29.09.2020 21:46 Ответить
оккупировать чужие территории вредно для здоровья
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29.09.2020 18:53 Ответить
і для гаманця
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30.09.2020 10:03 Ответить
замглавы партии президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что страна рассматривает нападение на территорию Азербайджана, как на свою собственную. "Любое нападение на населенный пункт Азербайджана равнозначно нападению на населенный пункт Турции", - заявил он.
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29.09.2020 19:21 Ответить
ще б таке про Крим сказав
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30.09.2020 10:04 Ответить
всё то очень плохо. рф може подключится, будет очень жарко. разруха, тысячи жертв среди местных, беженцы. кошмар.
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29.09.2020 19:29 Ответить
Слава Азербайджанцам и Туркам нашим братьям!
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29.09.2020 19:38 Ответить
Теперь уже все , что гибнет в ходе войны есть героическое. Думаю к утру эта новость армянского радио рассеется под лучами восходящего солнца.
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29.09.2020 19:57 Ответить
Ну, армянського льотчика міг збити тільки турецький або американський льотчик. Інших варіантів бути не може.
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30.09.2020 08:56 Ответить
 
 