Минобороны Армении заявляет об уничтожении своего штурмовика турецким истребителем

Армения заявила, что турецкий истребитель F-16 с территории Азербайджана сбил Су-25 армянских Воздушных сил на фоне обострения в Нагорном Карабахе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила спикер Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, турецкие F-16 поднялись в воздух с азербайджанского аэропорта в Гяндже, прикрывая работу штурмовиков и беспилотников ВВС Азербайджана, которые наносили удары в районе Вардениса и других населенных пунктов непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

"При выполнении боевой задачи в ходе воздушного боя многофункциональным истребителем F-16 ВВС Турции в воздушном пространстве Республики Армения был сбит истребитель Су-25 ВВС Вооруженных сил Республики Армения. Пилот, к сожалению, героически погиб". - говорится в сообщении.

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