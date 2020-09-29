Минобороны Армении заявляет об уничтожении своего штурмовика турецким истребителем
Армения заявила, что турецкий истребитель F-16 с территории Азербайджана сбил Су-25 армянских Воздушных сил на фоне обострения в Нагорном Карабахе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила спикер Минобороны Армении Шушан Степанян.
По ее словам, турецкие F-16 поднялись в воздух с азербайджанского аэропорта в Гяндже, прикрывая работу штурмовиков и беспилотников ВВС Азербайджана, которые наносили удары в районе Вардениса и других населенных пунктов непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
"При выполнении боевой задачи в ходе воздушного боя многофункциональным истребителем F-16 ВВС Турции в воздушном пространстве Республики Армения был сбит истребитель Су-25 ВВС Вооруженных сил Республики Армения. Пилот, к сожалению, героически погиб". - говорится в сообщении.
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Такое ощущение что браться кацапам.
Про самолёт тоже враньё. О чём уже заявили и азеры и турки.
Это попытка втянуть в войну рашку. Для этого им надо чтоб на Армению кто-то "напал"
А что собственно армянских штурмовик делал на азербайджанской территории?
з.ы. И в чём героичность погибели пилота?
а значит уже хорошо)))
2с31 "Вена" - 18 единиц
БТР-82 - 45 единиц
То, что был сбит самолет армянской армии Су-25 - очередная фантазия армянской пропагандистской машины. Об этом заявил начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы.
Он отметил, что информация армянских СМИ о якобы сбитом истребителем F-16 самолете Су-25, принадлежащем армянской армии, является ложной и является очередной фантазией армянской военной пропагандистской машины.
The information spread by the Armenian media about the alleged shooting down of the Su-25 plane belonging to the Armenian Air Force by an F-16 fighter is fake and is another fantasy of the Armenian military propaganda machine, Spokesman for the Ministry of Defense Colonel Vagif Dargahli said.
Пресс-секретарь Эрдогана опроверг информацию об уничтожении турецким F-16 истребителя ВВС Армении, сообщает Bloomberg.
«В составе авиационных средств наших ВВС нет истребителей F-16».
Об этом заявил начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргахлы.
Он отметил, что сообщения армянской стороны о сбитых F-16, якобы принадлежащих ВВС Азербайджана, - ложь и провокация.
«Заявляем, что в арсенале военно-воздушных сил отсутствуют истребители типа F-16. По этой причине напоминаем армянской стороне, что уничтожить несуществующее невозможно».
Потому что до сих пор на обращения к россии по линии ОДКБ россия плавно футболила, мол Карабах - не Армения, нападение на него не создаёт военных обязательств для россии.
А тут уже как бы не отвертишься, ибо можно потерять лицо.
Поэтому и понятна быстрая реакция Турции и Азербайджана по опровержению . . . Мол, не было такого и повода вступать в драку россии мы не давали - мы ведём силовые действия на международно признанной территории Азербайджана против армянских сепаратистов. К Армении (её территории) вопросов нет.
Интересно, это русские армянам подсказали провокацию устроить или армяне сами хитрят ?
По московской реакции скоро увидим . . .
Таким чином, вірмени признали, що СУ-25 уе купа гівна плрівняно з F-16.