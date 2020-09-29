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Міноборони Вірменії заявляє про знищення свого штурмовика турецьким винищувачем

Міноборони Вірменії заявляє про знищення свого штурмовика турецьким винищувачем

Вірменія заявила, що турецький винищувач F-16 з території Азербайджану збив Су-25 вірменських Повітряних сил на тлі загострення в Нагірному Карабасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила спікерка Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

За її словами, турецькі F-16 піднялися в повітря з азербайджанського аеропорту в Гянджі, прикриваючи роботу штурмовиків і безпілотників ВПС Азербайджану, які завдавали удари в районі Варденіс та інших населених пунктів невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

"Під час виконання бойового завдання в ході повітряного бою багатофункціональним винищувачем F-16 ВПС Туреччини в повітряному просторі Республіки Вірменія було збито винищувач Су-25 ВПС Збройних сил Республіки Вірменія. Пілот, на жаль, героїчно загинув", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Туреччина пообіцяла підтримати Азербайджан на полі бою. Кремль просить "не підливати олії у вогонь"

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Туреччина (3614) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+27
Я так и не понял где именно был армянский самолёт? На территории Армении или над оккупированной частью Азербайджана? Если над оккупированной частью Азербайджана то слава азербайджанским ВВС!!!
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29.09.2020 17:47
+27
"одкб" в засаде, не видно и не слышно. Не спешат братушки расисяне своим союзничкам армянам на помощь, которых лупят из расисянского же оружия благодарные азербайджанцы. Это всё, что нам надо знать о таёжных союзах и "братских" отношениях
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29.09.2020 17:51
+25
Вах, какая хорошая новость.
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29.09.2020 17:42
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Вах, какая хорошая новость.
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29.09.2020 17:42 Відповісти
В заявлении сказано, что Ф-16 был 60 км от границы (где-то над Ганджей) - ракета воздух-воздух Рабочая гипотеза: Су-25 разбился по неисправности, но инцидент можно использовать для ОДКБ
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29.09.2020 17:44 Відповісти
"одкб" в засаде, не видно и не слышно. Не спешат братушки расисяне своим союзничкам армянам на помощь, которых лупят из расисянского же оружия благодарные азербайджанцы. Это всё, что нам надо знать о таёжных союзах и "братских" отношениях
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29.09.2020 17:51 Відповісти
Россияне потирают потные рученки, так как война рядом означает доход в казну от продажи Азерам и Арам своей старой техники....
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30.09.2020 07:13 Відповісти
ОДКБ в жопі. Його тут не притягнеш ніяк.
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29.09.2020 18:11 Відповісти
ОДКБ...ОПЗЖ...какаяразніца...
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29.09.2020 18:14 Відповісти
чему ВЫ дебилы радуетесь чего вы православные если такие есть славяне радуетесь за мусульман которые ВЫАС же будут убивать потому что по их мнению и фанатизму вы НЕВЕРНЫЙ носите крест и противны их Аллаху???? вы что геть мосхом опнулись?? идет война и если Турция решила построить на Кавказе свой Рейх и вписалась в войну ТО ЭТО ВОЙНА ПРИЧЕМ УЖАСНАЯ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ТУРЦИИ ЗА ГЕНОЦИД АРМЯН С 1915 ПО 1923 ГОДА породили у нее что ей все спишут и с нее никто ничего не спросит..мы наблюдаем мусульманский фашизм не важно как его назовут красиво но суть всегда одна на почве капитала спорным вопросов по территориям если нет то надо придумать Нагорный Карабах был давно там живут АРМЯНЕ И ЖИЛЫ ЧТОБЫ ВЫ ЗНАЛИ АРМЯНЕ ПОЯВИЛИСЬ И СФОРМИРОВАЛИСЬ НА КАВКАЗЕ В 8-6 ВЕКЕ ДО НАШЕЙ ЭРЫ А ИРАНЦЫ которые обрели погонялово азербайджанцы только появились в 16-17 веках НАШЕЙ эры а их так стали называть как сегодня только к концу 19 века Н.Э.... так кто коренной народ то я вас спрашиваю... Нагорный Карабах и Балканы тождественны друг другу там на Балканах распалось государство и появилось куча княжеств которые сами по себе нуль в загоне что по сути отрабатывают и на Украине..та же методика...конфликты и ненависть православных и мусульман никуда не делась и бабахнет и еще как только во второй раз Европе будет уже не до Косово и косоваров.. так и на Кавказе....
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29.09.2020 19:20 Відповісти
шо ти тут розсмердівся про православіє, ти про те мацьковське православіє, яке приповзло на наші землі зі своєю наварасссеєю вбиватилюдей, чи ти тут квакаєш за те праваславіє яке руйнувало артою храми на дамбасе, чи за те мацьковське праваславіє яке л'є наклапи не гірше чим їх володар сатана, чи ще давай прохрюкай хто з праваславних балканців на боці лугандонії проти українців воює, свинособако дика?
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29.09.2020 21:28 Відповісти
Нет смысла верить армянам. Они врут как дышут.
Такое ощущение что браться кацапам.
Про самолёт тоже враньё. О чём уже заявили и азеры и турки.
Это попытка втянуть в войну рашку. Для этого им надо чтоб на Армению кто-то "напал"
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29.09.2020 17:49 Відповісти
Турция опровергла данные о том, что ее истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25. Таким образом отреагировал на соответствующие сообщения пресс-секретарь турецкого лидера Эрдогана.
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29.09.2020 17:53 Відповісти
Так пускай накроют из "Полонезов" московитскую базу в Гюмри и скажут, что это азербайджанцы. Чем болбше угробят московитов, тем весомей их попытка втянуть Парашу в дело. Но им там не светит. Парашникам.
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29.09.2020 17:59 Відповісти
ну втянут. Ну получит Россия хорошую звездюлину от турецких летающих роботов. Вл Вл Путину (*****) оно такое надо? Лучше в засаде сидеть
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29.09.2020 20:59 Відповісти
Ни фига себе, так это уже полномасштабная война.
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29.09.2020 17:43 Відповісти
Турки придут порядок наведут ...
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29.09.2020 17:44 Відповісти
От азербайджанці які! Зеленського з Фокіним на них нема!
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29.09.2020 17:44 Відповісти
Не может быть! Какие ваши доказательства!
А что собственно армянских штурмовик делал на азербайджанской территории?
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29.09.2020 17:44 Відповісти
Понеслась
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29.09.2020 17:44 Відповісти
Какие турки? Ихтамнет.
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29.09.2020 17:46 Відповісти
вот вот, я тоже так думаю, или даже уверен что - ихтамнет
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29.09.2020 18:39 Відповісти
странная новость ... они радуются или сожалеют ?????????????
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29.09.2020 17:46 Відповісти
Пилот был Ли Си Цин ?....
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29.09.2020 17:46 Відповісти
он,радимый...но ничо,бабы ышо нарожают
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29.09.2020 17:51 Відповісти
Это было в Корее, а может в Китае. А тут был Иванян.
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29.09.2020 17:57 Відповісти
Вах, вах, это ваш штурмовик из-за тонировки и громкой музыки пролетел через границу с Турцией
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29.09.2020 17:46 Відповісти
Мда, армяни поражають - те, що їх Су-25 був у повітряному просторі Азербайджану це ок, а от турецький Ф-16 - це вже капєц і як він посмів...
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29.09.2020 17:46 Відповісти
ары думали шо миллион беженцев им никогда не аукнется,бо хороводы с мокшами водят?
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29.09.2020 17:47 Відповісти
Миллион??? Че не миллиард?
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29.09.2020 18:31 Відповісти
Армянский летчик летать не умеет, но гибнет "героически".
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29.09.2020 17:47 Відповісти
Я так и не понял где именно был армянский самолёт? На территории Армении или над оккупированной частью Азербайджана? Если над оккупированной частью Азербайджана то слава азербайджанским ВВС!!!
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29.09.2020 17:47 Відповісти
Он сломался и упал в Армении. В 60км от границы. А дальше включилось "армянское радио"
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29.09.2020 17:52 Відповісти
це був вірменський звєздольот
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30.09.2020 09:39 Відповісти
Ну так на то он и истребитель.
з.ы. И в чём героичность погибели пилота?
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29.09.2020 17:47 Відповісти
ну что 24 штуки осталось
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29.09.2020 17:51 Відповісти
Он заблудился
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29.09.2020 17:49 Відповісти
тю...они и в сирии неплохо ятаганы ***** ниже спины вставляли...че ж им армян стесняться?
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29.09.2020 17:49 Відповісти
А може той Су-25 впав тому, що як колись казав Запорнов, він важчий повітря?
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29.09.2020 17:50 Відповісти
Шо-то с трудом верится, шо истребитель был Турецким. А вы докажите...
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29.09.2020 17:51 Відповісти
гыгы там ещё и бусик с "мирными" армянам расфигачили мирные в камуфле и брониках мля
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29.09.2020 17:53 Відповісти
Так это чабаны с карамультуками. Бусик с волком перепутали. Туман был, да
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29.09.2020 17:56 Відповісти
ага а с300 простуканы с барражирующих - так нашли пустили а он возьми и убери пу
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29.09.2020 18:02 Відповісти
а он в воздухе следом ракеты начертил "Turkey"...
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29.09.2020 18:11 Відповісти
Міноборони Вірменії заявляє про знищення свого штурмовика турецьким винищувачем - Цензор.НЕТ 6988
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29.09.2020 18:11 Відповісти
как бы там ни было, но похоже шо то лаптеногое таки грохнулось,
а значит уже хорошо)))
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29.09.2020 18:17 Відповісти
ну как же...вєсь взвод деенеравцев із деенр відєл што у льоччіка бил ятаган!
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29.09.2020 18:20 Відповісти
Турецкий самолет находившийся на территории Азербайджана по разрешению ее правительство и участвуя в согласованной воздушной операции над территорией Азербайджана ( в международно признанных границах) сбил самолет армянских ВВС вторгшийся в воздушное пространство Азербайджана.. Ну и какие вопросы. Вопрос только один- что делал с полным вооружением и с враждебными действиями военный самолет Армении в воздушном пространстве Азербайджана далеко от гос границы Армении. Правильно что сбили. Азербайджан ( или приглашенные им ВВС Турции) вправе сбивать любой военный или военно транспортный самолет над своей территорией в международно признанных границах.
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29.09.2020 17:52 Відповісти
Быстро турки опыт перенимают. Осталось сообщить, что ф-16 нашли азербайджанские пастухи в пещерах))
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29.09.2020 17:53 Відповісти
Ничего скулить, то ваши любимые ихтамынеты сбили
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29.09.2020 17:53 Відповісти
Міноборони Вірменії заявляє про знищення свого штурмовика турецьким винищувачем - Цензор.НЕТ 5780
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29.09.2020 17:55 Відповісти
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29.09.2020 19:55 Відповісти
Пилот к сожалению погиб героически!👍
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29.09.2020 17:55 Відповісти
Может они написали "теоретически" но с армянским акцентом?
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29.09.2020 17:59 Відповісти
Пилот к сожалению погиб героически!👍
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29.09.2020 17:57 Відповісти
А мог бы, к счастью, погибнуть обыденно.
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29.09.2020 18:08 Відповісти
Шушан Степанян, закусывать надо
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29.09.2020 17:58 Відповісти
Пошли "Туркобандеравци, которіе єдят православніх армянских распятіх дєтєй". И армянские добровольці бурятской и чукотской внешней наружности хлінут спасать братскую страну
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29.09.2020 18:01 Відповісти
там армяне от асада уже замечены во мля тупорылые пролюбили Назарет где их в 70 е проживало 70 процентов но куда то лезут
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29.09.2020 18:04 Відповісти
ары совсем не православные.
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29.09.2020 18:18 Відповісти
Просто интересно - как скоро лахтинская сволочь вытащит методичку об https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD Азербайджанском легионе Вермахта ?
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29.09.2020 18:05 Відповісти
уже вытаскивают там коц и его жена стешин появились ну и боброедка готовится к окопам
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29.09.2020 18:07 Відповісти
не успеешь 20 мин поработать как опа и радостная весть.
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29.09.2020 18:07 Відповісти
Міноборони Вірменії заявляє про знищення свого штурмовика турецьким винищувачем - Цензор.НЕТ 479
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29.09.2020 18:08 Відповісти
русские "братушки" продали Азербайджану 100 т-90, 88 штук БМП-3, ТОС "Буратино" 18 штук, Ка-32 - 6 едениц, ну и так по мелочи...
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29.09.2020 18:37 Відповісти
...новейший самоходный ПТРК "Хризантема" - 37 комплексов. Это даже больше чем стоит на вооружение в самой рашке - 28
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29.09.2020 18:39 Відповісти
...БМ "Смерч" 300 мм - 50 комплексов
2с31 "Вена" - 18 единиц

БТР-82 - 45 единиц
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29.09.2020 18:46 Відповісти
Какие еще истребителем!!???? Вы его видели? Это турецкий ихтамнет! Ин ша́'а Ллах!!!
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29.09.2020 18:15 Відповісти
Как я вижу Азербайджан при помощи Турции хорошо подготовился к решению проблемы Карабаха военным путем.
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29.09.2020 18:19 Відповісти
за допомогою зброєвих бариг з хрюцькой *********
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30.09.2020 09:57 Відповісти
И что? Это должно развязать кацапам руки? Так против Турции эта провокация ничего не даст. Репоеды будут получать и от турок и (если бы был вменяемый главнокомандующий) получили бы и на лугандоне под шумок по самые гланды.
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29.09.2020 18:23 Відповісти
Что-то ***** заныкалось. Не видно и не слышно упыря. Оно турков панически боится, и правильно делает. Кроме помидорной войны ему нечего противопоставить.
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29.09.2020 18:23 Відповісти
Как нечего. Может запретить кацапам ездить в Турцию на курорты.
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29.09.2020 19:08 Відповісти
воно зайняте приєднанням Білорусії
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30.09.2020 09:59 Відповісти
https://minval.az/news/124036708 Азербайджан назвал фейком сообщения об уничтожении самолета Су-25 ВС Армении турецким F-16

То, что был сбит самолет армянской армии Су-25 - очередная фантазия армянской пропагандистской машины. Об этом заявил начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы.
Он отметил, что информация армянских СМИ о якобы сбитом истребителем F-16 самолете Су-25, принадлежащем армянской армии, является ложной и является очередной фантазией армянской военной пропагандистской машины.
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29.09.2020 18:28 Відповісти
Азербайджан опровергает:
The information spread by the Armenian media about the alleged shooting down of the Su-25 plane belonging to the Armenian Air Force by an F-16 fighter is fake and is another fantasy of the Armenian military propaganda machine, Spokesman for the Ministry of Defense Colonel Vagif Dargahli said.
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29.09.2020 18:29 Відповісти
https://minval.az/news/124036695 Турция опровергла сообщения, что ее самолет сбил армянский Су-25

Пресс-секретарь Эрдогана опроверг информацию об уничтожении турецким F-16 истребителя ВВС Армении, сообщает Bloomberg.
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29.09.2020 18:29 Відповісти
https://minval.az/news/124036433 Минобороны: На вооружении ВВС Азербайджана нет истребителей F-16

«В составе авиационных средств наших ВВС нет истребителей F-16».
Об этом заявил начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргахлы.
Он отметил, что сообщения армянской стороны о сбитых F-16, якобы принадлежащих ВВС Азербайджана, - ложь и провокация.
«Заявляем, что в арсенале военно-воздушных сил отсутствуют истребители типа F-16. По этой причине напоминаем армянской стороне, что уничтожить несуществующее невозможно».
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29.09.2020 18:34 Відповісти
Брешуть вірмени, ніякого літіка не було, просто дають кацапам привід втрутитись.
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29.09.2020 18:40 Відповісти
Ары еще и звезду смерти придумают. Когда пятки горят и не так раскорячишься.
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29.09.2020 18:44 Відповісти
а чо московити мовчать? може вже готують план як на весь світ заявити, що вони завжди насправді підтримували Азербайджан і це їх чергова гучна перемога?
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29.09.2020 18:44 Відповісти
Подтекст понятен - если самолёт ВВС Армении был сбит над территорией Армении (не Нагорного Карабаха, а именно Армении), то это типа акт агрессии, casus belli (повод для войны) уже самой Армении, а не непризнанного НК. Таким образом армяне пытаются поднятуть россию, как члена ОДКБ (Организация Договора о Коллективной Безопасности - СНГовский аналог НАТО) - типа, караул, турки и азербайджанцы уже на саму Армению напали.
Потому что до сих пор на обращения к россии по линии ОДКБ россия плавно футболила, мол Карабах - не Армения, нападение на него не создаёт военных обязательств для россии.
А тут уже как бы не отвертишься, ибо можно потерять лицо.
Поэтому и понятна быстрая реакция Турции и Азербайджана по опровержению . . . Мол, не было такого и повода вступать в драку россии мы не давали - мы ведём силовые действия на международно признанной территории Азербайджана против армянских сепаратистов. К Армении (её территории) вопросов нет.

Интересно, это русские армянам подсказали провокацию устроить или армяне сами хитрят ?
По московской реакции скоро увидим . . .
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29.09.2020 18:45 Відповісти
С их гебельсоСимоньнами да Бабаянами сие дело не хитрое.
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29.09.2020 19:16 Відповісти
"... F-16 ВВС Турции в воздушном пространстве Республики Армения был сбит истребитель Су-25 ВВС Вооруженных сил Республики Армения..."

Таким чином, вірмени признали, що СУ-25 уе купа гівна плрівняно з F-16.
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29.09.2020 18:46 Відповісти
Су-25 как бы дозвуковой штурмовик поля боя. Ему не положено воевать с Ф-16. Сбить американцу такую коптилку, это как у ребенка конфетку отобрать.
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29.09.2020 19:18 Відповісти
НЕ-й шастать!
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29.09.2020 21:46 Відповісти
оккупировать чужие территории вредно для здоровья
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29.09.2020 18:53 Відповісти
і для гаманця
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30.09.2020 10:03 Відповісти
замглавы партии президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что страна рассматривает нападение на территорию Азербайджана, как на свою собственную. "Любое нападение на населенный пункт Азербайджана равнозначно нападению на населенный пункт Турции", - заявил он.
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29.09.2020 19:21 Відповісти
ще б таке про Крим сказав
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30.09.2020 10:04 Відповісти
всё то очень плохо. рф може подключится, будет очень жарко. разруха, тысячи жертв среди местных, беженцы. кошмар.
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29.09.2020 19:29 Відповісти
Слава Азербайджанцам и Туркам нашим братьям!
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29.09.2020 19:38 Відповісти
Теперь уже все , что гибнет в ходе войны есть героическое. Думаю к утру эта новость армянского радио рассеется под лучами восходящего солнца.
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29.09.2020 19:57 Відповісти
Ну, армянського льотчика міг збити тільки турецький або американський льотчик. Інших варіантів бути не може.
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30.09.2020 08:56 Відповісти
 
 