Міноборони Вірменії заявляє про знищення свого штурмовика турецьким винищувачем
Вірменія заявила, що турецький винищувач F-16 з території Азербайджану збив Су-25 вірменських Повітряних сил на тлі загострення в Нагірному Карабасі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила спікерка Міноборони Вірменії Шушан Степанян.
За її словами, турецькі F-16 піднялися в повітря з азербайджанського аеропорту в Гянджі, прикриваючи роботу штурмовиків і безпілотників ВПС Азербайджану, які завдавали удари в районі Варденіс та інших населених пунктів невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.
"Під час виконання бойового завдання в ході повітряного бою багатофункціональним винищувачем F-16 ВПС Туреччини в повітряному просторі Республіки Вірменія було збито винищувач Су-25 ВПС Збройних сил Республіки Вірменія. Пілот, на жаль, героїчно загинув", - сказано в повідомленні.
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Такое ощущение что браться кацапам.
Про самолёт тоже враньё. О чём уже заявили и азеры и турки.
Это попытка втянуть в войну рашку. Для этого им надо чтоб на Армению кто-то "напал"
А что собственно армянских штурмовик делал на азербайджанской территории?
з.ы. И в чём героичность погибели пилота?
а значит уже хорошо)))
2с31 "Вена" - 18 единиц
БТР-82 - 45 единиц
То, что был сбит самолет армянской армии Су-25 - очередная фантазия армянской пропагандистской машины. Об этом заявил начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы.
Он отметил, что информация армянских СМИ о якобы сбитом истребителем F-16 самолете Су-25, принадлежащем армянской армии, является ложной и является очередной фантазией армянской военной пропагандистской машины.
The information spread by the Armenian media about the alleged shooting down of the Su-25 plane belonging to the Armenian Air Force by an F-16 fighter is fake and is another fantasy of the Armenian military propaganda machine, Spokesman for the Ministry of Defense Colonel Vagif Dargahli said.
Пресс-секретарь Эрдогана опроверг информацию об уничтожении турецким F-16 истребителя ВВС Армении, сообщает Bloomberg.
«В составе авиационных средств наших ВВС нет истребителей F-16».
Об этом заявил начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргахлы.
Он отметил, что сообщения армянской стороны о сбитых F-16, якобы принадлежащих ВВС Азербайджана, - ложь и провокация.
«Заявляем, что в арсенале военно-воздушных сил отсутствуют истребители типа F-16. По этой причине напоминаем армянской стороне, что уничтожить несуществующее невозможно».
Потому что до сих пор на обращения к россии по линии ОДКБ россия плавно футболила, мол Карабах - не Армения, нападение на него не создаёт военных обязательств для россии.
А тут уже как бы не отвертишься, ибо можно потерять лицо.
Поэтому и понятна быстрая реакция Турции и Азербайджана по опровержению . . . Мол, не было такого и повода вступать в драку россии мы не давали - мы ведём силовые действия на международно признанной территории Азербайджана против армянских сепаратистов. К Армении (её территории) вопросов нет.
Интересно, это русские армянам подсказали провокацию устроить или армяне сами хитрят ?
По московской реакции скоро увидим . . .
Таким чином, вірмени признали, що СУ-25 уе купа гівна плрівняно з F-16.