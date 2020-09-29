Міноборони Вірменії заявляє про знищення свого штурмовика турецьким винищувачем

Вірменія заявила, що турецький винищувач F-16 з території Азербайджану збив Су-25 вірменських Повітряних сил на тлі загострення в Нагірному Карабасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила спікерка Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

За її словами, турецькі F-16 піднялися в повітря з азербайджанського аеропорту в Гянджі, прикриваючи роботу штурмовиків і безпілотників ВПС Азербайджану, які завдавали удари в районі Варденіс та інших населених пунктів невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

"Під час виконання бойового завдання в ході повітряного бою багатофункціональним винищувачем F-16 ВПС Туреччини в повітряному просторі Республіки Вірменія було збито винищувач Су-25 ВПС Збройних сил Республіки Вірменія. Пілот, на жаль, героїчно загинув", - сказано в повідомленні.

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