Порошенко заболел коронавирусом

Пятый президент Украины, народный депутат и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко сообщил, что получил положительный тест на COVID-19.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Получил положительный тест на Covid. Невовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Очень коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя", - написал он.

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