30 899 0
Порошенко заболел коронавирусом
Пятый президент Украины, народный депутат и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко сообщил, что получил положительный тест на COVID-19.
Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Получил положительный тест на Covid. Невовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Очень коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя", - написал он.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль