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Порошенко захворів на коронавірус
П’ятий президент України, народний депутат і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша. Тому від сьогодні лікуюся вдома. Сподіваюся на швидке одужання і закликаю всіх українців берегти себе", - написав він.
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