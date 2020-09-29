Порошенко захворів на коронавірус

П’ятий президент України, народний депутат і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша. Тому від сьогодні лікуюся вдома. Сподіваюся на швидке одужання і закликаю всіх українців берегти себе", - написав він.

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