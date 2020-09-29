Председатель Харьковского облсовета Чернов, ряд депутатов и чиновников инфицировались коронавирусом

У главы Харьковского областного совета Сергея Чернова, а также у части депутатов и сотрудников аппарата облсовета подтвержден диагноз COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник отдела по работе с общественностью и СМИ Харьковского облсовета Владимир Дягилев.

"На данный момент у нас есть информация о том, что примерно у 20 человек (депутатов и сотрудников аппарата) диагноз подтвержден или есть симптомы COVID-19. В последнем случае люди на самоизоляции, ждут результатов тестов", - отметил он.

Как сообщалось, ранее очередная сессия облсовета, назначенная на 1 октября, была перенесена на 15 октября в связи с обострением ситуации по распространению в Харькове и области COVID-19 и увеличением количества случаев заболевания.

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