РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10020 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 751 104

Председатель Харьковского облсовета Чернов, ряд депутатов и чиновников инфицировались коронавирусом

Председатель Харьковского облсовета Чернов, ряд депутатов и чиновников инфицировались коронавирусом

У главы Харьковского областного совета Сергея Чернова, а также у части депутатов и сотрудников аппарата облсовета подтвержден диагноз COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил начальник отдела по работе с общественностью и СМИ Харьковского облсовета Владимир Дягилев.

"На данный момент у нас есть информация о том, что примерно у 20 человек (депутатов и сотрудников аппарата) диагноз подтвержден или есть симптомы COVID-19. В последнем случае люди на самоизоляции, ждут результатов тестов", - отметил он.

Как сообщалось, ранее очередная сессия облсовета, назначенная на 1 октября, была перенесена на 15 октября в связи с обострением ситуации по распространению в Харькове и области COVID-19 и увеличением количества случаев заболевания.

Читайте также: Глава Житомирского облсовета Ширма заболел СOVID-19

Автор: 

карантин (16729) облсовет (538) Харьков (7550) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Приєднуюся. Одужання пану Гетьману!
показать весь комментарий
29.09.2020 19:49
+10
Найшвидшого одужання!
Країні потрібен Порох!
показать весь комментарий
29.09.2020 19:47
+10
Ти що,захворів?
показать весь комментарий
29.09.2020 19:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Помню гадюшные комменты, когда заболела жена Президента и ЮВТ. Нда-сс.
показать весь комментарий
29.09.2020 20:58 Ответить
Петру Олексійовичу і всім громадянам Украіни , яких дістав цей вірус , бажаю швидкого одужання !!
показать весь комментарий
29.09.2020 21:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 