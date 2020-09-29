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Новини Коронавірус і карантин
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Голова Харківської облради Чернов, деякі депутати і чиновники інфікувалися коронавірусом

Голова Харківської облради Чернов, деякі депутати і чиновники інфікувалися коронавірусом

У голови Харківської обласної ради Сергія Чернова, а також у частини депутатів і співробітників апарату облради підтверджено діагноз COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив начальник відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Харківської облради Володимир Дягілєв.

"На даний момент у нас є інформація про те, що приблизно у 20 осіб (депутатів і співробітників апарату) діагноз підтверджено або є симптоми COVID-19. В решті випадків люди на самоізоляції, чекають результатів тестів", - зазначив він.

Як повідомлялося, раніше чергова сесія облради, призначена на 1 жовтня, була перенесена на 15 жовтня у зв'язку із загостренням ситуації з розповсюдження в Харкові та області COVID-19 і збільшенням кількості випадків захворювання.

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Автор: 

карантин (18172) облрада (283) Харків (5667) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Приєднуюся. Одужання пану Гетьману!
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29.09.2020 19:49
+10
Найшвидшого одужання!
Країні потрібен Порох!
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29.09.2020 19:47
+10
Ти що,захворів?
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29.09.2020 19:54
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Помню гадюшные комменты, когда заболела жена Президента и ЮВТ. Нда-сс.
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29.09.2020 20:58 Відповісти
Петру Олексійовичу і всім громадянам Украіни , яких дістав цей вірус , бажаю швидкого одужання !!
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29.09.2020 21:21 Відповісти
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