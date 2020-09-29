Голова Харківської облради Чернов, деякі депутати і чиновники інфікувалися коронавірусом

У голови Харківської обласної ради Сергія Чернова, а також у частини депутатів і співробітників апарату облради підтверджено діагноз COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив начальник відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Харківської облради Володимир Дягілєв.

"На даний момент у нас є інформація про те, що приблизно у 20 осіб (депутатів і співробітників апарату) діагноз підтверджено або є симптоми COVID-19. В решті випадків люди на самоізоляції, чекають результатів тестів", - зазначив він.

Як повідомлялося, раніше чергова сесія облради, призначена на 1 жовтня, була перенесена на 15 жовтня у зв'язку із загостренням ситуації з розповсюдження в Харкові та області COVID-19 і збільшенням кількості випадків захворювання.

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