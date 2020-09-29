Зеленский создал Координационный совет по решению проблем в сфере градостроительства
Президент Украины Владимир Зеленский 29 сентября подписал указ о создании Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Целью данного совещательного органа при президенте Украины будет создание надлежащих условий для реализации права граждан на жилье, наработка эффективных механизмов защиты прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства.
Основными задачами Координационного совета будут:
- изучение проблемных вопросов, возникающих при реализации права граждан на жилье, обеспечении прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства, установление предпосылок их возникновения;
- системный анализ практики реализации государственной политики в сфере градостроительства;
- мониторинг состояния выполнения актов законодательства в сфере градостроительства;
- выработки предложений президенту Украины относительно стимулирования и развития инвестиционной деятельности в сфере градостроительства; внедрения эффективных механизмов защиты прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства; решения проблемных вопросов в сфере градостроительства.
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свій координаційний - от всі зелені, хто ще не напхався,
і будуть при ділі.
хоч би раз в житті те дизельне електофіковане чудовисько на дротах пабачіти...
Следом за казахским вором-"реформатором", жирный поц Саакашвили притянул в Украину ещё одного вора
Направление грузовых перевозок Укрзализныци, возглавит соратник Саакашвили, Ираклий Эзугбая.
Он - бывший глава Грузинской железной дороги.
На Родине, в Грузии, его обвиняют в разворовывании 40 млн. долларов !!