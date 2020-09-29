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Зеленский создал Координационный совет по решению проблем в сфере градостроительства

Зеленский создал Координационный совет по решению проблем в сфере градостроительства

Президент Украины Владимир Зеленский 29 сентября подписал указ о создании Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Целью данного совещательного органа при президенте Украины будет создание надлежащих условий для реализации права граждан на жилье, наработка эффективных механизмов защиты прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства.

Основными задачами Координационного совета будут:

  • изучение проблемных вопросов, возникающих при реализации права граждан на жилье, обеспечении прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства, установление предпосылок их возникновения;
  • системный анализ практики реализации государственной политики в сфере градостроительства;
  • мониторинг состояния выполнения актов законодательства в сфере градостроительства;
  • выработки предложений президенту Украины относительно стимулирования и развития инвестиционной деятельности в сфере градостроительства; внедрения эффективных механизмов защиты прав инвесторов и застройщиков объектов жилищного строительства и других объектов градостроительства; решения проблемных вопросов в сфере градостроительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили о ходе строительной реформы: Запускаем институт частных инспекторов, который "не оставит воздуха для коррупции"

Автор: 

Зеленский Владимир (20772) строительство (1997)


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Топ комментарии
+9
Зеленский создал Координационный совет по решению проблем в сфере градостроительства - Цензор.НЕТ 7637
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29.09.2020 22:43
+8
І тут бере все під свій особистий контроль. Очікуйте біди.
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29.09.2020 22:43
+7
настал черед градостроителей...

Зеленский создал Координационный совет по решению проблем в сфере градостроительства - Цензор.НЕТ 7986
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29.09.2020 22:43
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Шо, опять? Решение жилищной проблемы к 2100 году?
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29.09.2020 22:42 Ответить
Нашими темпами, до 2050 прогнозують мінус 8 мільйонів неселення. До 2100 як раз залишиться мільйонів 20-25.
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29.09.2020 22:45 Ответить
І тут бере все під свій особистий контроль. Очікуйте біди.
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29.09.2020 22:43 Ответить
А по закупівлі Кличком дизельних тролейбусів не створив? То, що Верещучка тоді бреше чи вона дурепа?
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29.09.2020 22:43 Ответить
и дурепа,и брэшэ 2в1
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29.09.2020 22:44 Ответить
на кожний закуплений Кличком дизельний тролейбус
свій координаційний - от всі зелені, хто ще не напхався,
і будуть при ділі.
хоч би раз в житті те дизельне електофіковане чудовисько на дротах пабачіти...
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29.09.2020 23:08 Ответить
настал черед градостроителей...

Зеленский создал Координационный совет по решению проблем в сфере градостроительства - Цензор.НЕТ 7986
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29.09.2020 22:43 Ответить
Висмоктали всю Бубачку.
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29.09.2020 22:59 Ответить
Зеленский создал Координационный совет по решению проблем в сфере градостроительства - Цензор.НЕТ 7637
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29.09.2020 22:43 Ответить
зюзя, подавай у відставку, містобудівництво ще можна врятувати!
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29.09.2020 22:45 Ответить
Не для того він прийшов шоб щось рятувати.
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29.09.2020 22:52 Ответить
ВСК по вагнеровцам создай, сцыкло!
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29.09.2020 22:50 Ответить
Зеленский создал Координационный совет по решению проблем в сфере градостроительства - Цензор.НЕТ 7255
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29.09.2020 22:50 Ответить
Упоротим зебілам про це казали ще 1.5 роки тому.
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29.09.2020 22:54 Ответить
Задаю запитання яке задавали зебіли. Це перемога?
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29.09.2020 22:57 Ответить
про Зелю-чудовий комент...респект..!
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29.09.2020 22:58 Ответить
Володя, начни с Непопа и Кличко и Киев будет твой!!!!!!!
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29.09.2020 23:20 Ответить
Ага, бери рояль иди к Кличку 🤡
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30.09.2020 06:46 Ответить
верное решение.
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29.09.2020 23:52 Ответить
Зевова , разберись !!!!
Следом за казахским вором-"реформатором", жирный поц Саакашвили притянул в Украину ещё одного вора
Направление грузовых перевозок Укрзализныци, возглавит соратник Саакашвили, Ираклий Эзугбая.
Он - бывший глава Грузинской железной дороги.
На Родине, в Грузии, его обвиняют в разворовывании 40 млн. долларов !!
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29.09.2020 23:54 Ответить
вспомнилась горбачевская "Жилищная программа" - "К 2000-му году в СССР каждый гражданин будет обеспечен жильем"
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30.09.2020 00:05 Ответить
Трамп в дебатах его клоуном назвал... вот такое отношение к этому....
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30.09.2020 08:26 Ответить
Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать, кто не заховался, - я не виноват.
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30.09.2020 09:29 Ответить
 
 