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Где нужно усиливать или ослаблять карантин выявляют благодаря новому аналитическому инструменту без участия человека, - Ляшко

Где нужно усиливать или ослаблять карантин выявляют благодаря новому аналитическому инструменту без участия человека, - Ляшко

Тенденции роста заболеваемости COVID-19 начали выявлять благодаря новому аналитическому инструменту математического анализа, который в автономном режиме показывает города и районы с существенным осложнением эпидемической ситуации.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный санврач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Борьба с эпидемией должна быть вне политики! Если вам кто-то говорит что-либо другое, не верьте. Только совместными усилиями как на общегосударственном, так и на региональном уровнях можно противостоять пандемии. Воз должен ехать в одну сторону и слаженно", - написал он.

Ляшко рассказал, что 29 сентября вместе с мэрами городов и главами районных администраций были проведены телефонные переговоры относительно результатов нового аналитического инструмента математического анализа (без всякого ручного вмешательства), разработанного Киевской школой экономики, который показывает города и районы с существенным осложнением эпидемической ситуации.

"Электронный инструмент в режиме реального времени позволяет своевременно реагировать на возможное ухудшение эпидситуации в каждой отдельной административной единице и принимать управленческие решения по усилению контроля над распространением заболевания в промежутке между заседаниями Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Фонда борьбы с COVID-19 больницам перечислено 5 млрд гривен, - Ляшко

Для нас сверхважно раннее выявление тенденций к росту числа случаев коронавирусной болезни, поскольку благодаря нововведениям, на сегодня было установлено 19 административных территорий (из 617), где недельный процентный рост количества случаев COVID-19 покрывает 100% роста в целом по стране", - отметил главный санврач.

"Из того, что добавляет сил двигаться дальше, это общее видение и понимание непростой эпидемической ситуации на местах, которое чувствовалось во время разговора с мэрами и главами райгосадминистраций (Сторожинецкая районная государственная администрация, Бердянский городской совет, Красноградская районная государственная администрация, Львовский городской совет, Луцкий городской совет, Днепровская городской совет, Полтавский городской совет, Черновицкий городской совет, Теребовлянская районная государственная администрация, городской совет Ковеля и другие)", - добавил Ляшко.

Где нужно усиливать или ослаблять карантин выявляют благодаря новому аналитическому инструменту без участия человека, - Ляшко 01


Но главное, что у нас общий вектор в желании как можно быстрее преодолеть пандемию.

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Це називається - "зелена дедукція за допомогою штучного інтелекту 95-го Кварталу..."
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30.09.2020 07:28
+3
Электронный аналитический инструмент математического анализа. Что простите?
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30.09.2020 07:28
+3
Истерички, а как вы такую инфу перевариваете?
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30.09.2020 07:33
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"Где нужно усиливать или ослаблять карантин выявляют благодаря новому аналитическому инструменту без участия человека"
ето шо сейчас такое было?
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30.09.2020 07:23 Ответить
Це називається - "зелена дедукція за допомогою штучного інтелекту 95-го Кварталу..."
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30.09.2020 07:28 Ответить
преЗЕковская команда открыла для себя эксель и кто-то из жалости показал как строить графики.
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30.09.2020 11:55 Ответить
"Из того, что добавляет сил двигаться дальше, это общее видение и понимание непростой эпидемической ситуации на местах, которое чувствовалось во время разговора с мэрами и главами райгосадминистраций"Василий Рыбников читай - тут кладезь тупоумия
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30.09.2020 07:27 Ответить
Электронный аналитический инструмент математического анализа. Что простите?
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30.09.2020 07:28 Ответить
"Тенденции роста заболеваемости КОВИД-19 начали выявлять благодаря новому аналитическому инструменту математического анализа, который в автономном режиме показывает города и районы с существенным осложнением эпидемической ситуации"
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30.09.2020 07:30 Ответить
Інструмент аналізує результати голосування по регіонах. Тим, хто неправильно голосував, дається по голові без втручання людини.
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30.09.2020 09:45 Ответить
У шановного пана В. Рыбникова ********* конкурент з*явився!
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30.09.2020 07:32 Ответить
Истерички, а как вы такую инфу перевариваете?
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30.09.2020 07:33 Ответить
А они как крокодилы: сначала сожрут, а только потом думают, а съедобно ли?
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30.09.2020 08:14 Ответить
сдается мне ето наш австралийский архивариус под двумя никами лютует
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30.09.2020 08:26 Ответить
але штат Виктория я прав?
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30.09.2020 08:27 Ответить
Воно і видно за результатами боротьби з пандемією, що людські мізки в роботі участі не беруть. От і вся аналітика. Безмозка.
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30.09.2020 07:39 Ответить
Это аут...
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30.09.2020 07:39 Ответить
и зачем нам вакцина если у нас аналитический инструмент... сердито ..хотя наверно не дешево.. да и зачем лечить если можно считать
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30.09.2020 07:40 Ответить
Цей інстрУмент налаштований людиною. Своїм всьо, а ворогам карантин.
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30.09.2020 07:40 Ответить
Количество заболевших covid-19 увеличивается, а количество умерших от короны уменьшается.
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30.09.2020 07:42 Ответить
Рандом???
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30.09.2020 07:58 Ответить
Рекомендации любителя-санитара. Где вирусологи которым за это деньги платят?
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30.09.2020 07:58 Ответить
Доиграетесь вы, сявки ротшильдовские, вас таки повесят.
И сделает это не "цифровая экономика".

Наши коммуняки, китайские прокладки штата Виктория, нашли таки наконец ковид в г*вне (канализации) курортного городка Англси.
Но забыли наши коммуняки (а у меня память хорошая), что это регион (Барвон Хедз - Англси эндемичен в отношении многих заболеваний.
Например, именно в этом районе были случаи вурусного энцефалита (!) (перносится птицами), а у него, в отличие от макароновируса, смертность 20 процентов (!), то есть от вирусного энцефалита умирает каждый пятый заболевший.
Но что-то по такому случаю дурантин не объявляли, и экономику не уничножали, и намордников не носили.
Прочесть официальную реляцию о вирусном энцефалите можно на официальном сайте штата Виктория:
https://www2.health.vic.gov.au/Api/downloadmedia/%7B1848EE03-EC50-436A-9790-8C9B8D13037D%7D Victorian Infectious Diseases Bulletin - Health.vic
www2.health.vic.gov.au › Api › downloadmedia

Потому и пишу: доиграетесь вы скоро, "припадочные рептилии"(С), маски вам в рот молотками забьют за ваши "пандемии'.
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30.09.2020 08:02 Ответить
Яр, ты от ето лайкнул "Доиграетесь вы, сявки ротшильдовские, вас таки повесят."
дело хозячее конечно...
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30.09.2020 08:23 Ответить
не именно етот коммент, но там выше....
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30.09.2020 08:24 Ответить
Ха-ха. Какую только байду не придумает подыхающий режим.
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30.09.2020 08:13 Ответить
Просто удивительно, что наши австралийские про-китайские коммуняки позабыли про ткое смертельное для людей заболевание, как Australian Bat Lyssavirus, вирус, разносимый летучими "лисами" (fruit bats), крупные такие, симпатичные рыженькие летучие мыши.
Их лет 10 назад в Мельбурне и окрестностях было, как, простите, грязи, обосрали тогда весь центральный ботанический сад под завязку, там гулять было невозможно.

Смертность от этого заболевания, если мне не изменяет память, 100%, где "пандемия"?

В башках ваших наличие ковида проверьте,, "припадочные рептилии"(С), у вас там вместо мозга одно г*вно.

О Australian Bat Lyssavirus читать тут:
http://conditions.health.qld.gov.au/HealthCondition/condition/14/217/10/australian-bat-lyssavirus

и тут:
https://www.health.nsw.gov.au/infectious/factsheets/pages/rabies-australian-bat-lyssavirus-infection.aspx

и тут:
https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_bat_lyssavirus
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30.09.2020 08:13 Ответить
Прочла в Википедии, что этот знаменитый вирус летучих лисиц был найден в лисице летучей, проживавашей в районе Кю города Мельбурна.
Долго смеялась.
Семейству Пратт - ротшильдовским подстилкам - обитателям этого района вместе с их кодлой взять на заметку, это вам, зайчики, не ковид, смертность 100%.

И обижать летучих лисиц нельзя, они под защитой государства, редкими становятся (в отличие от ротшильдовских прокладок, тех то как грязи):
"In 1999, the species was classified as "Vulnerable to extinction" in The Action Plan for Australian Bats, and has since been protected across its range under Australian federal law. As of 2008 the species is listed as "Vulnerable" on the IUCN Red List of Threatened Species."

"И хорошего настроения" (С)
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30.09.2020 08:21 Ответить
так вы еще и мадама?
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30.09.2020 08:38 Ответить
и архивариус тоже вы? - шо за шифровка и зачем?
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30.09.2020 08:41 Ответить
Какое облегчение! А, мы то думали - заговор.
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30.09.2020 09:18 Ответить
Зелефон
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30.09.2020 14:04 Ответить
 
 