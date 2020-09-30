Где нужно усиливать или ослаблять карантин выявляют благодаря новому аналитическому инструменту без участия человека, - Ляшко
Тенденции роста заболеваемости COVID-19 начали выявлять благодаря новому аналитическому инструменту математического анализа, который в автономном режиме показывает города и районы с существенным осложнением эпидемической ситуации.
Об этом на своей странице в Facebook написал главный санврач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Борьба с эпидемией должна быть вне политики! Если вам кто-то говорит что-либо другое, не верьте. Только совместными усилиями как на общегосударственном, так и на региональном уровнях можно противостоять пандемии. Воз должен ехать в одну сторону и слаженно", - написал он.
Ляшко рассказал, что 29 сентября вместе с мэрами городов и главами районных администраций были проведены телефонные переговоры относительно результатов нового аналитического инструмента математического анализа (без всякого ручного вмешательства), разработанного Киевской школой экономики, который показывает города и районы с существенным осложнением эпидемической ситуации.
"Электронный инструмент в режиме реального времени позволяет своевременно реагировать на возможное ухудшение эпидситуации в каждой отдельной административной единице и принимать управленческие решения по усилению контроля над распространением заболевания в промежутке между заседаниями Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Для нас сверхважно раннее выявление тенденций к росту числа случаев коронавирусной болезни, поскольку благодаря нововведениям, на сегодня было установлено 19 административных территорий (из 617), где недельный процентный рост количества случаев COVID-19 покрывает 100% роста в целом по стране", - отметил главный санврач.
"Из того, что добавляет сил двигаться дальше, это общее видение и понимание непростой эпидемической ситуации на местах, которое чувствовалось во время разговора с мэрами и главами райгосадминистраций (Сторожинецкая районная государственная администрация, Бердянский городской совет, Красноградская районная государственная администрация, Львовский городской совет, Луцкий городской совет, Днепровская городской совет, Полтавский городской совет, Черновицкий городской совет, Теребовлянская районная государственная администрация, городской совет Ковеля и другие)", - добавил Ляшко.
Но главное, что у нас общий вектор в желании как можно быстрее преодолеть пандемию.
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ето шо сейчас такое было?
И сделает это не "цифровая экономика".
Наши коммуняки, китайские прокладки штата Виктория, нашли таки наконец ковид в г*вне (канализации) курортного городка Англси.
Но забыли наши коммуняки (а у меня память хорошая), что это регион (Барвон Хедз - Англси эндемичен в отношении многих заболеваний.
Например, именно в этом районе были случаи вурусного энцефалита (!) (перносится птицами), а у него, в отличие от макароновируса, смертность 20 процентов (!), то есть от вирусного энцефалита умирает каждый пятый заболевший.
Но что-то по такому случаю дурантин не объявляли, и экономику не уничножали, и намордников не носили.
Прочесть официальную реляцию о вирусном энцефалите можно на официальном сайте штата Виктория:
https://www2.health.vic.gov.au/Api/downloadmedia/%7B1848EE03-EC50-436A-9790-8C9B8D13037D%7D Victorian Infectious Diseases Bulletin - Health.vic
www2.health.vic.gov.au › Api › downloadmedia
Потому и пишу: доиграетесь вы скоро, "припадочные рептилии"(С), маски вам в рот молотками забьют за ваши "пандемии'.
дело хозячее конечно...
Их лет 10 назад в Мельбурне и окрестностях было, как, простите, грязи, обосрали тогда весь центральный ботанический сад под завязку, там гулять было невозможно.
Смертность от этого заболевания, если мне не изменяет память, 100%, где "пандемия"?
В башках ваших наличие ковида проверьте,, "припадочные рептилии"(С), у вас там вместо мозга одно г*вно.
О Australian Bat Lyssavirus читать тут:
http://conditions.health.qld.gov.au/HealthCondition/condition/14/217/10/australian-bat-lyssavirus
и тут:
https://www.health.nsw.gov.au/infectious/factsheets/pages/rabies-australian-bat-lyssavirus-infection.aspx
и тут:
https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_bat_lyssavirus
Долго смеялась.
Семейству Пратт - ротшильдовским подстилкам - обитателям этого района вместе с их кодлой взять на заметку, это вам, зайчики, не ковид, смертность 100%.
И обижать летучих лисиц нельзя, они под защитой государства, редкими становятся (в отличие от ротшильдовских прокладок, тех то как грязи):
"In 1999, the species was classified as "Vulnerable to extinction" in The Action Plan for Australian Bats, and has since been protected across its range under Australian federal law. As of 2008 the species is listed as "Vulnerable" on the IUCN Red List of Threatened Species."
"И хорошего настроения" (С)