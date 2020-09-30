Где нужно усиливать или ослаблять карантин выявляют благодаря новому аналитическому инструменту без участия человека, - Ляшко

Тенденции роста заболеваемости COVID-19 начали выявлять благодаря новому аналитическому инструменту математического анализа, который в автономном режиме показывает города и районы с существенным осложнением эпидемической ситуации.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный санврач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Борьба с эпидемией должна быть вне политики! Если вам кто-то говорит что-либо другое, не верьте. Только совместными усилиями как на общегосударственном, так и на региональном уровнях можно противостоять пандемии. Воз должен ехать в одну сторону и слаженно", - написал он.

Ляшко рассказал, что 29 сентября вместе с мэрами городов и главами районных администраций были проведены телефонные переговоры относительно результатов нового аналитического инструмента математического анализа (без всякого ручного вмешательства), разработанного Киевской школой экономики, который показывает города и районы с существенным осложнением эпидемической ситуации.

"Электронный инструмент в режиме реального времени позволяет своевременно реагировать на возможное ухудшение эпидситуации в каждой отдельной административной единице и принимать управленческие решения по усилению контроля над распространением заболевания в промежутке между заседаниями Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Для нас сверхважно раннее выявление тенденций к росту числа случаев коронавирусной болезни, поскольку благодаря нововведениям, на сегодня было установлено 19 административных территорий (из 617), где недельный процентный рост количества случаев COVID-19 покрывает 100% роста в целом по стране", - отметил главный санврач.

"Из того, что добавляет сил двигаться дальше, это общее видение и понимание непростой эпидемической ситуации на местах, которое чувствовалось во время разговора с мэрами и главами райгосадминистраций (Сторожинецкая районная государственная администрация, Бердянский городской совет, Красноградская районная государственная администрация, Львовский городской совет, Луцкий городской совет, Днепровская городской совет, Полтавский городской совет, Черновицкий городской совет, Теребовлянская районная государственная администрация, городской совет Ковеля и другие)", - добавил Ляшко.



Но главное, что у нас общий вектор в желании как можно быстрее преодолеть пандемию.