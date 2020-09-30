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Новини Боротьба з коронавірусом Коронавірус і карантин
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Де потрібно посилювати чи послаблювати карантин виявляють завдяки новому аналітичному інструменту без участі людини, - Ляшко

Де потрібно посилювати чи послаблювати карантин виявляють завдяки новому аналітичному інструменту без участі людини, - Ляшко

Тенденції зростання захворюваності на COVID-19 почали виявляти завдяки новому аналітичному інструменту математичного аналізу, який в автономному режимі показує міста і райони із суттєвим ускладненням епідемічної ситуації.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний санлікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Боротьба з епідемією має бути поза політикою! Якщо вам хтось говорить інше, не вірте. Лише спільними зусиллями як на загальнодержавному, та і на регіональному рівнях можна протистояти пандемії. Віз має їхати в один бік, злагоджено", - написав він.

Ляшко розповів, що 29 вересня разом із мерами міст та головами районних адміністрацій були проведені телефонні перемовини щодо результатів нового аналітичного інструменту математичного аналізу (без жодного ручного втручання!), розробленого Київською школою економіки, який показує міста та райони із суттєвим ускладненням епідемічної ситуації.

"Електронний інструмент у режимі реального часу (!) дозволяє своєчасно реагувати на потенційне погіршення епідситуації у кожній окремій адміністративній одиниці та ухвалювати управлінські рішення щодо посилення контролю над поширенням захворювання у проміжку між засіданнями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Також читайте: З Фонду боротьби з COVID-19 лікарням перераховано 5 млрд гривень, - Ляшко

Для нас надважливо раннє виявлення тенденцій до зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, адже завдяки нововведенням, станом на сьогодні було встановлено 19 адміністративних територій (із 617), де тижневе відсоткове зростання кількості випадків COVID-19 покриває 100% зростання в цілому по країні", - зазначив головний санлікар.

"Із того, що додає сил рухатися далі, це спільне бачення та розуміння непростої епідемічної ситуації на місцях, яке відчувалося під час розмови з мерами і головами райдержадміністрацій (Сторожинецька районна державна адміністрація, Бердянська міська рада, Красноградська районна державна адміністрація, Львівська міська рада, Луцька міська рада, Дніпровська міська рада, Полтавська міська рада, Чернівецька міська рада, Теребовлянська районна державна адміністрація, міська рада Ковеля та інші)", - додав Ляшко.

Де потрібно посилювати чи послаблювати карантин виявляють завдяки новому аналітичному інструменту без участі людини, - Ляшко 01


Но главное, что у нас общий вектор в желании как можно быстрее преодолеть пандемию.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Це називається - "зелена дедукція за допомогою штучного інтелекту 95-го Кварталу..."
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30.09.2020 07:28
+3
Электронный аналитический инструмент математического анализа. Что простите?
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30.09.2020 07:28
+3
Истерички, а как вы такую инфу перевариваете?
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30.09.2020 07:33
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"Где нужно усиливать или ослаблять карантин выявляют благодаря новому аналитическому инструменту без участия человека"
ето шо сейчас такое было?
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30.09.2020 07:23 Відповісти
Це називається - "зелена дедукція за допомогою штучного інтелекту 95-го Кварталу..."
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30.09.2020 07:28 Відповісти
преЗЕковская команда открыла для себя эксель и кто-то из жалости показал как строить графики.
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30.09.2020 11:55 Відповісти
"Из того, что добавляет сил двигаться дальше, это общее видение и понимание непростой эпидемической ситуации на местах, которое чувствовалось во время разговора с мэрами и главами райгосадминистраций"Василий Рыбников читай - тут кладезь тупоумия
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30.09.2020 07:27 Відповісти
Электронный аналитический инструмент математического анализа. Что простите?
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30.09.2020 07:28 Відповісти
"Тенденции роста заболеваемости КОВИД-19 начали выявлять благодаря новому аналитическому инструменту математического анализа, который в автономном режиме показывает города и районы с существенным осложнением эпидемической ситуации"
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30.09.2020 07:30 Відповісти
Інструмент аналізує результати голосування по регіонах. Тим, хто неправильно голосував, дається по голові без втручання людини.
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30.09.2020 09:45 Відповісти
У шановного пана В. Рыбникова ********* конкурент з*явився!
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30.09.2020 07:32 Відповісти
Истерички, а как вы такую инфу перевариваете?
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30.09.2020 07:33 Відповісти
А они как крокодилы: сначала сожрут, а только потом думают, а съедобно ли?
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30.09.2020 08:14 Відповісти
сдается мне ето наш австралийский архивариус под двумя никами лютует
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30.09.2020 08:26 Відповісти
але штат Виктория я прав?
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30.09.2020 08:27 Відповісти
Воно і видно за результатами боротьби з пандемією, що людські мізки в роботі участі не беруть. От і вся аналітика. Безмозка.
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30.09.2020 07:39 Відповісти
Это аут...
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30.09.2020 07:39 Відповісти
и зачем нам вакцина если у нас аналитический инструмент... сердито ..хотя наверно не дешево.. да и зачем лечить если можно считать
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30.09.2020 07:40 Відповісти
Цей інстрУмент налаштований людиною. Своїм всьо, а ворогам карантин.
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30.09.2020 07:40 Відповісти
Количество заболевших covid-19 увеличивается, а количество умерших от короны уменьшается.
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30.09.2020 07:42 Відповісти
Рандом???
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30.09.2020 07:58 Відповісти
Рекомендации любителя-санитара. Где вирусологи которым за это деньги платят?
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30.09.2020 07:58 Відповісти
Доиграетесь вы, сявки ротшильдовские, вас таки повесят.
И сделает это не "цифровая экономика".

Наши коммуняки, китайские прокладки штата Виктория, нашли таки наконец ковид в г*вне (канализации) курортного городка Англси.
Но забыли наши коммуняки (а у меня память хорошая), что это регион (Барвон Хедз - Англси эндемичен в отношении многих заболеваний.
Например, именно в этом районе были случаи вурусного энцефалита (!) (перносится птицами), а у него, в отличие от макароновируса, смертность 20 процентов (!), то есть от вирусного энцефалита умирает каждый пятый заболевший.
Но что-то по такому случаю дурантин не объявляли, и экономику не уничножали, и намордников не носили.
Прочесть официальную реляцию о вирусном энцефалите можно на официальном сайте штата Виктория:
https://www2.health.vic.gov.au/Api/downloadmedia/%7B1848EE03-EC50-436A-9790-8C9B8D13037D%7D Victorian Infectious Diseases Bulletin - Health.vic
www2.health.vic.gov.au › Api › downloadmedia

Потому и пишу: доиграетесь вы скоро, "припадочные рептилии"(С), маски вам в рот молотками забьют за ваши "пандемии'.
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30.09.2020 08:02 Відповісти
Яр, ты от ето лайкнул "Доиграетесь вы, сявки ротшильдовские, вас таки повесят."
дело хозячее конечно...
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30.09.2020 08:23 Відповісти
не именно етот коммент, но там выше....
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30.09.2020 08:24 Відповісти
Ха-ха. Какую только байду не придумает подыхающий режим.
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30.09.2020 08:13 Відповісти
Просто удивительно, что наши австралийские про-китайские коммуняки позабыли про ткое смертельное для людей заболевание, как Australian Bat Lyssavirus, вирус, разносимый летучими "лисами" (fruit bats), крупные такие, симпатичные рыженькие летучие мыши.
Их лет 10 назад в Мельбурне и окрестностях было, как, простите, грязи, обосрали тогда весь центральный ботанический сад под завязку, там гулять было невозможно.

Смертность от этого заболевания, если мне не изменяет память, 100%, где "пандемия"?

В башках ваших наличие ковида проверьте,, "припадочные рептилии"(С), у вас там вместо мозга одно г*вно.

О Australian Bat Lyssavirus читать тут:
http://conditions.health.qld.gov.au/HealthCondition/condition/14/217/10/australian-bat-lyssavirus

и тут:
https://www.health.nsw.gov.au/infectious/factsheets/pages/rabies-australian-bat-lyssavirus-infection.aspx

и тут:
https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_bat_lyssavirus
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30.09.2020 08:13 Відповісти
Прочла в Википедии, что этот знаменитый вирус летучих лисиц был найден в лисице летучей, проживавашей в районе Кю города Мельбурна.
Долго смеялась.
Семейству Пратт - ротшильдовским подстилкам - обитателям этого района вместе с их кодлой взять на заметку, это вам, зайчики, не ковид, смертность 100%.

И обижать летучих лисиц нельзя, они под защитой государства, редкими становятся (в отличие от ротшильдовских прокладок, тех то как грязи):
"In 1999, the species was classified as "Vulnerable to extinction" in The Action Plan for Australian Bats, and has since been protected across its range under Australian federal law. As of 2008 the species is listed as "Vulnerable" on the IUCN Red List of Threatened Species."

"И хорошего настроения" (С)
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30.09.2020 08:21 Відповісти
так вы еще и мадама?
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30.09.2020 08:38 Відповісти
и архивариус тоже вы? - шо за шифровка и зачем?
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30.09.2020 08:41 Відповісти
Какое облегчение! А, мы то думали - заговор.
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30.09.2020 09:18 Відповісти
Зелефон
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30.09.2020 14:04 Відповісти
 
 