Де потрібно посилювати чи послаблювати карантин виявляють завдяки новому аналітичному інструменту без участі людини, - Ляшко

Тенденції зростання захворюваності на COVID-19 почали виявляти завдяки новому аналітичному інструменту математичного аналізу, який в автономному режимі показує міста і райони із суттєвим ускладненням епідемічної ситуації.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний санлікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Боротьба з епідемією має бути поза політикою! Якщо вам хтось говорить інше, не вірте. Лише спільними зусиллями як на загальнодержавному, та і на регіональному рівнях можна протистояти пандемії. Віз має їхати в один бік, злагоджено", - написав він.

Ляшко розповів, що 29 вересня разом із мерами міст та головами районних адміністрацій були проведені телефонні перемовини щодо результатів нового аналітичного інструменту математичного аналізу (без жодного ручного втручання!), розробленого Київською школою економіки, який показує міста та райони із суттєвим ускладненням епідемічної ситуації.

"Електронний інструмент у режимі реального часу (!) дозволяє своєчасно реагувати на потенційне погіршення епідситуації у кожній окремій адміністративній одиниці та ухвалювати управлінські рішення щодо посилення контролю над поширенням захворювання у проміжку між засіданнями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Для нас надважливо раннє виявлення тенденцій до зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, адже завдяки нововведенням, станом на сьогодні було встановлено 19 адміністративних територій (із 617), де тижневе відсоткове зростання кількості випадків COVID-19 покриває 100% зростання в цілому по країні", - зазначив головний санлікар.

"Із того, що додає сил рухатися далі, це спільне бачення та розуміння непростої епідемічної ситуації на місцях, яке відчувалося під час розмови з мерами і головами райдержадміністрацій (Сторожинецька районна державна адміністрація, Бердянська міська рада, Красноградська районна державна адміністрація, Львівська міська рада, Луцька міська рада, Дніпровська міська рада, Полтавська міська рада, Чернівецька міська рада, Теребовлянська районна державна адміністрація, міська рада Ковеля та інші)", - додав Ляшко.



Но главное, что у нас общий вектор в желании как можно быстрее преодолеть пандемию.