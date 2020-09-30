Де потрібно посилювати чи послаблювати карантин виявляють завдяки новому аналітичному інструменту без участі людини, - Ляшко
Тенденції зростання захворюваності на COVID-19 почали виявляти завдяки новому аналітичному інструменту математичного аналізу, який в автономному режимі показує міста і райони із суттєвим ускладненням епідемічної ситуації.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний санлікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Боротьба з епідемією має бути поза політикою! Якщо вам хтось говорить інше, не вірте. Лише спільними зусиллями як на загальнодержавному, та і на регіональному рівнях можна протистояти пандемії. Віз має їхати в один бік, злагоджено", - написав він.
Ляшко розповів, що 29 вересня разом із мерами міст та головами районних адміністрацій були проведені телефонні перемовини щодо результатів нового аналітичного інструменту математичного аналізу (без жодного ручного втручання!), розробленого Київською школою економіки, який показує міста та райони із суттєвим ускладненням епідемічної ситуації.
"Електронний інструмент у режимі реального часу (!) дозволяє своєчасно реагувати на потенційне погіршення епідситуації у кожній окремій адміністративній одиниці та ухвалювати управлінські рішення щодо посилення контролю над поширенням захворювання у проміжку між засіданнями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Для нас надважливо раннє виявлення тенденцій до зростання кількості випадків коронавірусної хвороби, адже завдяки нововведенням, станом на сьогодні було встановлено 19 адміністративних територій (із 617), де тижневе відсоткове зростання кількості випадків COVID-19 покриває 100% зростання в цілому по країні", - зазначив головний санлікар.
"Із того, що додає сил рухатися далі, це спільне бачення та розуміння непростої епідемічної ситуації на місцях, яке відчувалося під час розмови з мерами і головами райдержадміністрацій (Сторожинецька районна державна адміністрація, Бердянська міська рада, Красноградська районна державна адміністрація, Львівська міська рада, Луцька міська рада, Дніпровська міська рада, Полтавська міська рада, Чернівецька міська рада, Теребовлянська районна державна адміністрація, міська рада Ковеля та інші)", - додав Ляшко.
Но главное, что у нас общий вектор в желании как можно быстрее преодолеть пандемию.
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ето шо сейчас такое было?
И сделает это не "цифровая экономика".
Наши коммуняки, китайские прокладки штата Виктория, нашли таки наконец ковид в г*вне (канализации) курортного городка Англси.
Но забыли наши коммуняки (а у меня память хорошая), что это регион (Барвон Хедз - Англси эндемичен в отношении многих заболеваний.
Например, именно в этом районе были случаи вурусного энцефалита (!) (перносится птицами), а у него, в отличие от макароновируса, смертность 20 процентов (!), то есть от вирусного энцефалита умирает каждый пятый заболевший.
Но что-то по такому случаю дурантин не объявляли, и экономику не уничножали, и намордников не носили.
Прочесть официальную реляцию о вирусном энцефалите можно на официальном сайте штата Виктория:
https://www2.health.vic.gov.au/Api/downloadmedia/%7B1848EE03-EC50-436A-9790-8C9B8D13037D%7D Victorian Infectious Diseases Bulletin - Health.vic
www2.health.vic.gov.au › Api › downloadmedia
Потому и пишу: доиграетесь вы скоро, "припадочные рептилии"(С), маски вам в рот молотками забьют за ваши "пандемии'.
дело хозячее конечно...
Их лет 10 назад в Мельбурне и окрестностях было, как, простите, грязи, обосрали тогда весь центральный ботанический сад под завязку, там гулять было невозможно.
Смертность от этого заболевания, если мне не изменяет память, 100%, где "пандемия"?
В башках ваших наличие ковида проверьте,, "припадочные рептилии"(С), у вас там вместо мозга одно г*вно.
О Australian Bat Lyssavirus читать тут:
http://conditions.health.qld.gov.au/HealthCondition/condition/14/217/10/australian-bat-lyssavirus
и тут:
https://www.health.nsw.gov.au/infectious/factsheets/pages/rabies-australian-bat-lyssavirus-infection.aspx
и тут:
https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_bat_lyssavirus
Долго смеялась.
Семейству Пратт - ротшильдовским подстилкам - обитателям этого района вместе с их кодлой взять на заметку, это вам, зайчики, не ковид, смертность 100%.
И обижать летучих лисиц нельзя, они под защитой государства, редкими становятся (в отличие от ротшильдовских прокладок, тех то как грязи):
"In 1999, the species was classified as "Vulnerable to extinction" in The Action Plan for Australian Bats, and has since been protected across its range under Australian federal law. As of 2008 the species is listed as "Vulnerable" on the IUCN Red List of Threatened Species."
"И хорошего настроения" (С)