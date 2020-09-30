Лукашенко уже, а белорусской оппозиции еще не хватает легитимности, - Кулеба

Украина не признает легитимность захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко. В то же время, белорусской оппозиции на данный момент также не хватает легитимности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД, сегодня вообще нельзя говорить о какой-либо легитимности в Беларуси.

"Если коротко, то Лукашенко уже, а оппозиции еще не хватает легитимности. Когда встал вопрос, с кем Украина - с несколькими сотнями приглашенных на так называемую "инаугурацию" или с миллионами с другой стороны закрытой двери, выбор был очевиден. Украина с миллионами тех, кого не позвали на это торжественное действо за закрытыми дверями", - говорится в сообщении.

Он добавил, что официальные контакты между Украиной и Беларусью поставлены на паузу, и это будет сохранено. Сейчас остаются лишь рабочие дипломатические каналы между МИД двух стран, которые используются в качестве последнего канала связи.

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