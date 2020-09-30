Лукашенко уже, а белорусской оппозиции еще не хватает легитимности, - Кулеба
Украина не признает легитимность захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко. В то же время, белорусской оппозиции на данный момент также не хватает легитимности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По словам главы МИД, сегодня вообще нельзя говорить о какой-либо легитимности в Беларуси.
"Если коротко, то Лукашенко уже, а оппозиции еще не хватает легитимности. Когда встал вопрос, с кем Украина - с несколькими сотнями приглашенных на так называемую "инаугурацию" или с миллионами с другой стороны закрытой двери, выбор был очевиден. Украина с миллионами тех, кого не позвали на это торжественное действо за закрытыми дверями", - говорится в сообщении.
Он добавил, что официальные контакты между Украиной и Беларусью поставлены на паузу, и это будет сохранено. Сейчас остаются лишь рабочие дипломатические каналы между МИД двух стран, которые используются в качестве последнего канала связи.
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но нелегитимен для части населения беларуси (тех, которые протестуют)
при этом безусловно легитимен для белорусской ваты
его реальный рейтинг - 10-15%
плюс 30% в любой стране - конформисты, будут поддерживать стабильность (а Лука - это стабильность)
плюс Раха-ТВ мобилизовала чистую вату, а это еще плюс минимум 20-30%
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так что не повторяй идиотских бредней - не так больно будет, когда елда реальности разорвет твою нежную мирнопротестную попку
например:
https://www.youtube.com/watch?v=Lzk0_wYfpZ4
https://www.youtube.com/watch?v=iup5LGJsbrY
https://www.youtube.com/watch?v=fAFNk2aMeVI
https://www.youtube.com/watch?v=33j966ZdCbU&t
https://www.youtube.com/watch?v=8ZpjdmWCH5U
https://www.youtube.com/watch?v=Vmb9tw6ltvo
https://www.youtube.com/watch?v=nc5EQy9ZaTc
https://www.youtube.com/watch?v=fgZlF2s8iPc
ты или бот, или дурак
не пиши мне больше
ну да что ж - битый дурак имеет все шансы перестать быть дураком
никто этим занимать не будет
лука с рахой тупо подавят протесты
недовольных изгонят из страны / посадят в тюрьмы надолго / убьют
все
можно только примерно предполагать