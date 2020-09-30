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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко уже, а белорусской оппозиции еще не хватает легитимности, - Кулеба

Лукашенко уже, а белорусской оппозиции еще не хватает легитимности, - Кулеба

Украина не признает легитимность захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко. В то же время, белорусской оппозиции на данный момент также не хватает легитимности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД, сегодня вообще нельзя говорить о какой-либо легитимности в Беларуси.

"Если коротко, то Лукашенко уже, а оппозиции еще не хватает легитимности. Когда встал вопрос, с кем Украина - с несколькими сотнями приглашенных на так называемую "инаугурацию" или с миллионами с другой стороны закрытой двери, выбор был очевиден. Украина с миллионами тех, кого не позвали на это торжественное действо за закрытыми дверями", - говорится в сообщении.

Он добавил, что официальные контакты между Украиной и Беларусью поставлены на паузу, и это будет сохранено. Сейчас остаются лишь рабочие дипломатические каналы между МИД двух стран, которые используются в качестве последнего канала связи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенко в Беларуси ввел ответные санкции против стран Балтии

Автор: 

Беларусь (7919) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
Смерть камунякам, совкам, мацкалам, сепарам и им сочувствующим!
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30.09.2020 09:13
+2
Лукашенко уже легетимный?
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30.09.2020 09:11
+2
Лукашенко уже, а белорусской оппозиции еще не хватает легитимности, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6200
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30.09.2020 09:11
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Лукашенко уже легетимный?
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30.09.2020 09:11 Ответить
Лукашенко уже, а белорусской оппозиции еще не хватает легитимности, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6200
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30.09.2020 09:11 Ответить
он легален (законен)
но нелегитимен для части населения беларуси (тех, которые протестуют)
при этом безусловно легитимен для белорусской ваты
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30.09.2020 09:17 Ответить
Лукашенко уже (не хватает легитимности), а белорусской оппозиции еще не хватает легитимности, - Кулеба
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30.09.2020 09:19 Ответить
Смерть камунякам, совкам, мацкалам, сепарам и им сочувствующим!
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30.09.2020 09:13 Ответить
проблемка в том, что за лукой стоит раха и миллионы белорусских ватников
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30.09.2020 09:15 Ответить
3% за него, ОМОНышей, и всё.
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30.09.2020 09:26 Ответить
отнюдь
его реальный рейтинг - 10-15%
плюс 30% в любой стране - конформисты, будут поддерживать стабильность (а Лука - это стабильность)
плюс Раха-ТВ мобилизовала чистую вату, а это еще плюс минимум 20-30%
---
так что не повторяй идиотских бредней - не так больно будет, когда елда реальности разорвет твою нежную мирнопротестную попку
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30.09.2020 09:43 Ответить
надеюсь, ты хотя бы видел видосики со сторонниками луки - их достаточно много + они агрессивны (показывают фиги, проклинают и т.д.)
например:

https://www.youtube.com/watch?v=Lzk0_wYfpZ4

https://www.youtube.com/watch?v=iup5LGJsbrY

https://www.youtube.com/watch?v=fAFNk2aMeVI

https://www.youtube.com/watch?v=33j966ZdCbU&t

https://www.youtube.com/watch?v=8ZpjdmWCH5U

https://www.youtube.com/watch?v=Vmb9tw6ltvo

https://www.youtube.com/watch?v=nc5EQy9ZaTc

https://www.youtube.com/watch?v=fgZlF2s8iPc
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30.09.2020 09:55 Ответить
На видосиках 3%, или ты Литвин променял себя на Дилетанта?
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30.09.2020 09:57 Ответить
я понял
ты или бот, или дурак

не пиши мне больше
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30.09.2020 11:17 Ответить
если ты дурак, то эти "3%" вскоре ощутишь в полной мере на твоей шкуре
ну да что ж - битый дурак имеет все шансы перестать быть дураком
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30.09.2020 11:19 Ответить
Ну ещё и Литвин ватный.
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30.09.2020 09:29 Ответить
У соседей сейчас очень непростая ситуация, нельзя взять и объявить - начинаем новые выборы в условиях демократии. Нет у них демократии, даже в головах большинства людей нет. Нужно какое-то переходное время, возможно, временное правительство, сформированное не по Конституции, а в соответствии с временными положениями. И общество, и власть должны подготовиться к более-менее честным выборам, к полной перезагрузке. Без глубокого политического и экономического кризиса не получится. Но затягивание ситуации только усугубляет проблему. Ну а смена власти революционным путем вообще не приведет ни к чему хорошему, т.к., повторюсь, люди еще не готовы к демократии.
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30.09.2020 09:17 Ответить
Нужно какое-то переходное время

никто этим занимать не будет
лука с рахой тупо подавят протесты
недовольных изгонят из страны / посадят в тюрьмы надолго / убьют
все
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30.09.2020 09:19 Ответить
Кулеба ,а какая тебе легетимность нужна ,если за него проголосовало меньше 10% избирателей 😡😡😡
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30.09.2020 09:28 Ответить
никто из открытых источников не знает, сколько точно % проголосовало за луку
можно только примерно предполагать
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30.09.2020 09:44 Ответить
но младший ***** может, а народ хочет жить по старому. только при другом, тоже пропарашном "бацьке".
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30.09.2020 09:49 Ответить
Дилетант Дилетантов ,ну шо сказать это ****** ,сколько Ватных идиотов ,у меня только один вопрос ,к ним ,они хотят чтобы ихние внуки жили так же?????🤦😐
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30.09.2020 10:22 Ответить
Вимальовується класична картина -- Президент Білорусі Лукашенко відважився порвати торговельні зв'язки з Росією, відмовився від російської нафти, натомість став купувати її у США, про "союз" вже й мови не було. І тут -- гоп, революція, а провокатори проросійські. Те саме, що помаранчева революція і "Україна без Кучми", бо він зайняв проукраїнську позицію, написав книгу "Україна -- не Росія".
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30.09.2020 11:18 Ответить
.
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30.09.2020 13:29 Ответить
 
 