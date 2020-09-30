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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенко вже, а білоруській опозиції ще бракує легітимності, - Кулеба

Лукашенко вже, а білоруській опозиції ще бракує легітимності, - Кулеба

Україна не визнає легітимність "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі. Водночас, білоруській опозиції на цей момент також не вистачає легітимності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами глави МЗС, сьогодні взагалі не можна говорити про будь-яку легітимність у Білорусі.

"Якщо коротко, то Лукашенко вже, а опозиції ще бракує легітимності. Коли постало питання, з ким Україна - з кількома сотнями запрошених на так звану "інавгурацію" чи з мільйонами з іншого боку зачинених дверей, вибір був очевидний. Україна з мільйонами тих, кого не покликали на це урочисте дійство за зачиненими дверима", - йдеться в повідомленні.

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Він додав, що офіційні контакти між Україною і Білоруссю поставлені на паузу, і це буде збережено. Зараз залишаються лише робочі дипломатичні канали між МЗС двох країн, які використовуються як останній канал зв'язку.

Автор: 

Білорусь (7966) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
Смерть камунякам, совкам, мацкалам, сепарам и им сочувствующим!
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30.09.2020 09:13
+2
Лукашенко уже легетимный?
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30.09.2020 09:11
+2
Лукашенко уже, а белорусской оппозиции еще не хватает легитимности, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6200
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30.09.2020 09:11
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Лукашенко уже легетимный?
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30.09.2020 09:11 Відповісти
Лукашенко уже, а белорусской оппозиции еще не хватает легитимности, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6200
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30.09.2020 09:11 Відповісти
он легален (законен)
но нелегитимен для части населения беларуси (тех, которые протестуют)
при этом безусловно легитимен для белорусской ваты
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30.09.2020 09:17 Відповісти
Лукашенко уже (не хватает легитимности), а белорусской оппозиции еще не хватает легитимности, - Кулеба
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30.09.2020 09:19 Відповісти
Смерть камунякам, совкам, мацкалам, сепарам и им сочувствующим!
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30.09.2020 09:13 Відповісти
проблемка в том, что за лукой стоит раха и миллионы белорусских ватников
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30.09.2020 09:15 Відповісти
3% за него, ОМОНышей, и всё.
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30.09.2020 09:26 Відповісти
отнюдь
его реальный рейтинг - 10-15%
плюс 30% в любой стране - конформисты, будут поддерживать стабильность (а Лука - это стабильность)
плюс Раха-ТВ мобилизовала чистую вату, а это еще плюс минимум 20-30%
---
так что не повторяй идиотских бредней - не так больно будет, когда елда реальности разорвет твою нежную мирнопротестную попку
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30.09.2020 09:43 Відповісти
надеюсь, ты хотя бы видел видосики со сторонниками луки - их достаточно много + они агрессивны (показывают фиги, проклинают и т.д.)
например:

https://www.youtube.com/watch?v=Lzk0_wYfpZ4

https://www.youtube.com/watch?v=iup5LGJsbrY

https://www.youtube.com/watch?v=fAFNk2aMeVI

https://www.youtube.com/watch?v=33j966ZdCbU&t

https://www.youtube.com/watch?v=8ZpjdmWCH5U

https://www.youtube.com/watch?v=Vmb9tw6ltvo

https://www.youtube.com/watch?v=nc5EQy9ZaTc

https://www.youtube.com/watch?v=fgZlF2s8iPc
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30.09.2020 09:55 Відповісти
На видосиках 3%, или ты Литвин променял себя на Дилетанта?
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30.09.2020 09:57 Відповісти
я понял
ты или бот, или дурак

не пиши мне больше
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30.09.2020 11:17 Відповісти
если ты дурак, то эти "3%" вскоре ощутишь в полной мере на твоей шкуре
ну да что ж - битый дурак имеет все шансы перестать быть дураком
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30.09.2020 11:19 Відповісти
Ну ещё и Литвин ватный.
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30.09.2020 09:29 Відповісти
У соседей сейчас очень непростая ситуация, нельзя взять и объявить - начинаем новые выборы в условиях демократии. Нет у них демократии, даже в головах большинства людей нет. Нужно какое-то переходное время, возможно, временное правительство, сформированное не по Конституции, а в соответствии с временными положениями. И общество, и власть должны подготовиться к более-менее честным выборам, к полной перезагрузке. Без глубокого политического и экономического кризиса не получится. Но затягивание ситуации только усугубляет проблему. Ну а смена власти революционным путем вообще не приведет ни к чему хорошему, т.к., повторюсь, люди еще не готовы к демократии.
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30.09.2020 09:17 Відповісти
Нужно какое-то переходное время

никто этим занимать не будет
лука с рахой тупо подавят протесты
недовольных изгонят из страны / посадят в тюрьмы надолго / убьют
все
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30.09.2020 09:19 Відповісти
Кулеба ,а какая тебе легетимность нужна ,если за него проголосовало меньше 10% избирателей 😡😡😡
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30.09.2020 09:28 Відповісти
никто из открытых источников не знает, сколько точно % проголосовало за луку
можно только примерно предполагать
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30.09.2020 09:44 Відповісти
но младший ***** может, а народ хочет жить по старому. только при другом, тоже пропарашном "бацьке".
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30.09.2020 09:49 Відповісти
Дилетант Дилетантов ,ну шо сказать это ****** ,сколько Ватных идиотов ,у меня только один вопрос ,к ним ,они хотят чтобы ихние внуки жили так же?????🤦😐
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30.09.2020 10:22 Відповісти
Вимальовується класична картина -- Президент Білорусі Лукашенко відважився порвати торговельні зв'язки з Росією, відмовився від російської нафти, натомість став купувати її у США, про "союз" вже й мови не було. І тут -- гоп, революція, а провокатори проросійські. Те саме, що помаранчева революція і "Україна без Кучми", бо він зайняв проукраїнську позицію, написав книгу "Україна -- не Росія".
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30.09.2020 11:18 Відповісти
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30.09.2020 13:29 Відповісти
 
 