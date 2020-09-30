Лукашенко вже, а білоруській опозиції ще бракує легітимності, - Кулеба

Україна не визнає легітимність "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі. Водночас, білоруській опозиції на цей момент також не вистачає легітимності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами глави МЗС, сьогодні взагалі не можна говорити про будь-яку легітимність у Білорусі.

"Якщо коротко, то Лукашенко вже, а опозиції ще бракує легітимності. Коли постало питання, з ким Україна - з кількома сотнями запрошених на так звану "інавгурацію" чи з мільйонами з іншого боку зачинених дверей, вибір був очевидний. Україна з мільйонами тих, кого не покликали на це урочисте дійство за зачиненими дверима", - йдеться в повідомленні.

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Він додав, що офіційні контакти між Україною і Білоруссю поставлені на паузу, і це буде збережено. Зараз залишаються лише робочі дипломатичні канали між МЗС двох країн, які використовуються як останній канал зв'язку.