Лукашенко вже, а білоруській опозиції ще бракує легітимності, - Кулеба
Україна не визнає легітимність "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі. Водночас, білоруській опозиції на цей момент також не вистачає легітимності.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За словами глави МЗС, сьогодні взагалі не можна говорити про будь-яку легітимність у Білорусі.
"Якщо коротко, то Лукашенко вже, а опозиції ще бракує легітимності. Коли постало питання, з ким Україна - з кількома сотнями запрошених на так звану "інавгурацію" чи з мільйонами з іншого боку зачинених дверей, вибір був очевидний. Україна з мільйонами тих, кого не покликали на це урочисте дійство за зачиненими дверима", - йдеться в повідомленні.
Він додав, що офіційні контакти між Україною і Білоруссю поставлені на паузу, і це буде збережено. Зараз залишаються лише робочі дипломатичні канали між МЗС двох країн, які використовуються як останній канал зв'язку.
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но нелегитимен для части населения беларуси (тех, которые протестуют)
при этом безусловно легитимен для белорусской ваты
его реальный рейтинг - 10-15%
плюс 30% в любой стране - конформисты, будут поддерживать стабильность (а Лука - это стабильность)
плюс Раха-ТВ мобилизовала чистую вату, а это еще плюс минимум 20-30%
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так что не повторяй идиотских бредней - не так больно будет, когда елда реальности разорвет твою нежную мирнопротестную попку
например:
https://www.youtube.com/watch?v=Lzk0_wYfpZ4
https://www.youtube.com/watch?v=iup5LGJsbrY
https://www.youtube.com/watch?v=fAFNk2aMeVI
https://www.youtube.com/watch?v=33j966ZdCbU&t
https://www.youtube.com/watch?v=8ZpjdmWCH5U
https://www.youtube.com/watch?v=Vmb9tw6ltvo
https://www.youtube.com/watch?v=nc5EQy9ZaTc
https://www.youtube.com/watch?v=fgZlF2s8iPc
ты или бот, или дурак
не пиши мне больше
ну да что ж - битый дурак имеет все шансы перестать быть дураком
никто этим занимать не будет
лука с рахой тупо подавят протесты
недовольных изгонят из страны / посадят в тюрьмы надолго / убьют
все
можно только примерно предполагать