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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 выявили у 276 детей и 171 медработника, - Степанов

За сутки COVID-19 выявили у 276 детей и 171 медработника, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 208 959 человек, из них 13 720 детей, а также 15 250 медицинских работников.

Как инфомирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас сегодня очередной антирекорд. Мы перешагнули показатель в 4 тыс. За сутки заболели 4 027 человек. Из них 276 детей и 171 медработник. Были госпитализированы 733 человека. За минувшие сутки в Украине зафиксировали 64 летальных случая. Выздоровели 2110 пациентов, это приятный рекорд", - отметил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 208 959 человек, из них 13 720 детей, а также 15 250 медицинских работников.

Всего выздоровели 92 360 пациентов, а летальных случаев - 4 129.

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