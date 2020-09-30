За добу COVID-19 виявили у 276 дітей та 171 медпрацівника, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 208 959 осіб, з них 13 720 дітей, а також 15 250 медичних працівників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас сьогодні черговий антирекорд. Ми перетнули показник у 4 тис. За добу захворіли 4027 осіб. З них 276 дітей і 171 медпрацівник. Госпіталізовано 733 особи. За минулу добу в Україні зафіксували 64 летальні випадки. Одужали 2110 пацієнтів, це приємний рекорд", - зазначив Степанов.

За весь час пандемії в Україні захворіли 208 959 осіб, з них 13 720 дітей, а також 15 250 медичних працівників.

Загалом одужали 92 360 пацієнтів, а летальних випадків - 4129.

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