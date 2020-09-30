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Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Этот принцип остается для нас абсолютно неизменным, - Кулеба

Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Этот принцип остается для нас абсолютно неизменным, - Кулеба

Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана, и этот принцип является неизменным, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. И мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, на Кавказе сейчас главное "не разжигать дополнительно и без того очень высокие эмоции". Необходимо работать на снижение эмоций и прекращение кровопролития, добавил министр.

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"Вы можете вспомнить, что МИД Украины было одним из первых, кто высказал свою позицию относительно обострения. Продолжаем отслеживать эти события, ведем переговоры с нашими партнерами для того, чтобы иметь скоординированную позицию. У меня был телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана. Наша позиция очень четкая: война - это всегда горе, жертвы, разрушения и мы искреннее сожалеем по поводу того, что сейчас на Кавказе происходят эти события", - пояснил министр.

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Кулеба Дмитрий (2880) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+18
Нагорный Карабах - це Азербайджан !!!
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30.09.2020 11:03
+16
Люди, которые пишут "Азербайджан напал на Карабах", и люди, пишущие "Украина напала на Донбасс", - это одни и те же люди , а точнее ватники !
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30.09.2020 11:16
+7
Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Этот принцип остается для нас абсолютно неизменным, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2155
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30.09.2020 11:11
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Нагорный Карабах - це Азербайджан !!!
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30.09.2020 11:03 Ответить
не цари властный постсовок на территории совка, могли бы и "антирашистский блок" замутить. украинцы, грузины, азейбарджанцы,...
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30.09.2020 11:07 Ответить
А Вова в курсе?
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30.09.2020 11:09 Ответить
Вава шмалить айкоси.
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30.09.2020 11:14 Ответить
Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Этот принцип остается для нас абсолютно неизменным, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5923
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30.09.2020 11:23 Ответить
Ваву ще ніхто не повідомив про загострення в Карабасі . Як же він може бути - в курсє .?? .

Він до цих пір ще навіть не здогадується, що ж зараз реально -проісходіт на Данбассє .
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30.09.2020 12:37 Ответить
Азербайджанские военнослужащие начинают принимать активное участие в учениях и тренингах, проводимых НАТО. С 1999 года азербайджанские воинские подразделения участвуют в миротворческих операциях НАТО в Косово, а с 2002 года - в Афганистане. 19 ноября 2002 года Азербайджанская Республика была принята в ассоциативные члены Парламентской Ассамблеи НАТО.
В 2002 году Азербайджан принимает решение о направлении миротворческого контингента (в составе 33-х человек) в Афганистан, а в марте 2003 года (в количестве 150 военнослужащих) - в Ирак. В 2005 году Азербайджан подписывает с НАТО «Индивидуальный план действий партнерства» (ИПАП), рассчитанный на двухлетний период. В 2007 году, в рамках этой программы, был заключен второй документ, который действовал до 2010 года.
Сотрудничество между НАТО и Азербайджаном охватывает довольно широкий спектр деятельности. Это реформирование ВС Азербайджана в соответствии со стандартами альянса; совместное участие в миротворческих операциях; взаимодействие в рамках борьбы с терроризмом; проведение совместной работы по повышению безопасности воздушного пространства Азербайджана и Каспийского моря; развитие национальных сил МЧС, способных эффективно противостоять последствиям бедствий и катастроф. Еще одним ключевым направлением сотрудничества является улучшение доступа к информации и повышение осведомленности общественности о НАТО. В июле 2006 года Азербайджан и НАТО официально открыли в Баку Евроатлантический центр, который выполняет функцию основного центра информации о НАТО.
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30.09.2020 11:09 Ответить
Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Этот принцип остается для нас абсолютно неизменным, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2155
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30.09.2020 11:11 Ответить
БАКУ, 25 фев 2020 г В Баку состоялась встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Турции Реджепа ****** Эрдогана, говорится в https://president.az/articles/35951 сообщении на официальной странице президента АР во вторник, 25 февраля.

https://az.sputniknews.ru/politics/20200225/423241408/turkey-azerbaijan-erdogan-sotrudnichestvo.html
На пресс-конференции перед вылетом Эрдоган отметил высокий уровень отношений между двумя странами, взаимные инвестиции, затронув планы Анкары и Баку повысить товарооборот с нынешних 4,4 миллиарда долларов до 15 миллиардов долларов к 2023 году.
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30.09.2020 11:14 Ответить
Преемственность поколений

Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Этот принцип остается для нас абсолютно неизменным, - Кулеба - Цензор.НЕТ 353
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30.09.2020 11:24 Ответить
Дивіться щоб руки не відвалились від поддєржанія.
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30.09.2020 11:11 Ответить
Ты против территориальной целостности Азербайджана? Или в чем смысл твоего поста?
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30.09.2020 11:35 Ответить
Люди, которые пишут "Азербайджан напал на Карабах", и люди, пишущие "Украина напала на Донбасс", - это одни и те же люди , а точнее ватники !
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30.09.2020 11:16 Ответить
а на Кипре кто на кого напал ? А в Косове ?
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30.09.2020 11:27 Ответить
Чучело ,крашенное ,а разрешение на свою предяву у дермака спросил?
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30.09.2020 11:19 Ответить
Зачем Вы так неуважительно к министру иностранных дел Украины? Вы - кацап ?

Или он Вам в борщ плюнул ? 😀😀😀
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30.09.2020 11:26 Ответить
Мы то согласны и поддерживаем Азербайджан, а вот рашисткая Бабаяга всегда,везде и против всех.. Но вот Зепрез в её глазах такой мир увидал, что готов защитников суверенитета и целостности страны подвергать штрафам, а в дальнейшем возможно вознамерится и арестам.
Какие-то двойные, а то и тройные стандарты..
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30.09.2020 11:23 Ответить
Хоть что то наши овцы проблеяли разумное,нужно ещё оказывать военную помощь Азербайджану в деле освобождения оккупированных армяшками и путинцами его земель.
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30.09.2020 11:33 Ответить
у нас Війна..самим допомога потрібна..
крім того МУСУЛЬМАНСЬКА Турція ближче..
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30.09.2020 11:36 Ответить
ЕС - не банкомат для зебилов.
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30.09.2020 12:14 Ответить
вірмени тепер закидають посольство України гнилими *********** ? ))))
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30.09.2020 11:35 Ответить
Им некогда,они придумывают количество убитых ими азербажанцев
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30.09.2020 11:41 Ответить
А территориальную целостность Кипра? Ссыкотно туркам переходить дорогу?
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30.09.2020 12:01 Ответить
Война у черножопых - это благо. Меньше их отвлекает на теракты.
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30.09.2020 12:15 Ответить
https://twitter.com/MarianSereda
https://twitter.com/MarianSereda Мар'ян Середа


Русня розносить в українському сегменті інтернету тезу про поганих мусульман азербайжанців і гарних хлопців правосланих вірмен.
За підтримку азербайджану називають христопродавцями.
Це саме буде розносити РРЦ МП.

Не ведіться на такі маніпуляції.
Ми за правду, не залежно від релігії.
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30.09.2020 12:23 Ответить
Особливо цікаво про "правосланих вірмен". Але ж чого не збрешуть московські попи заради *****.
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30.09.2020 13:16 Ответить
 
 