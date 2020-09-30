Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Этот принцип остается для нас абсолютно неизменным, - Кулеба
Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана, и этот принцип является неизменным, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. И мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, на Кавказе сейчас главное "не разжигать дополнительно и без того очень высокие эмоции". Необходимо работать на снижение эмоций и прекращение кровопролития, добавил министр.
"Вы можете вспомнить, что МИД Украины было одним из первых, кто высказал свою позицию относительно обострения. Продолжаем отслеживать эти события, ведем переговоры с нашими партнерами для того, чтобы иметь скоординированную позицию. У меня был телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана. Наша позиция очень четкая: война - это всегда горе, жертвы, разрушения и мы искреннее сожалеем по поводу того, что сейчас на Кавказе происходят эти события", - пояснил министр.
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Він до цих пір ще навіть не здогадується, що ж зараз реально -проісходіт на Данбассє .
В 2002 году Азербайджан принимает решение о направлении миротворческого контингента (в составе 33-х человек) в Афганистан, а в марте 2003 года (в количестве 150 военнослужащих) - в Ирак. В 2005 году Азербайджан подписывает с НАТО «Индивидуальный план действий партнерства» (ИПАП), рассчитанный на двухлетний период. В 2007 году, в рамках этой программы, был заключен второй документ, который действовал до 2010 года.
Сотрудничество между НАТО и Азербайджаном охватывает довольно широкий спектр деятельности. Это реформирование ВС Азербайджана в соответствии со стандартами альянса; совместное участие в миротворческих операциях; взаимодействие в рамках борьбы с терроризмом; проведение совместной работы по повышению безопасности воздушного пространства Азербайджана и Каспийского моря; развитие национальных сил МЧС, способных эффективно противостоять последствиям бедствий и катастроф. Еще одним ключевым направлением сотрудничества является улучшение доступа к информации и повышение осведомленности общественности о НАТО. В июле 2006 года Азербайджан и НАТО официально открыли в Баку Евроатлантический центр, который выполняет функцию основного центра информации о НАТО.
https://az.sputniknews.ru/politics/20200225/423241408/turkey-azerbaijan-erdogan-sotrudnichestvo.html
На пресс-конференции перед вылетом Эрдоган отметил высокий уровень отношений между двумя странами, взаимные инвестиции, затронув планы Анкары и Баку повысить товарооборот с нынешних 4,4 миллиарда долларов до 15 миллиардов долларов к 2023 году.
Или он Вам в борщ плюнул ? 😀😀😀
Какие-то двойные, а то и тройные стандарты..
крім того МУСУЛЬМАНСЬКА Турція ближче..
https://twitter.com/MarianSereda Мар'ян Середа
Русня розносить в українському сегменті інтернету тезу про поганих мусульман азербайжанців і гарних хлопців правосланих вірмен.
За підтримку азербайджану називають христопродавцями.
Це саме буде розносити РРЦ МП.
Не ведіться на такі маніпуляції.
Ми за правду, не залежно від релігії.