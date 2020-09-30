Бой в Нагорном Карабахе. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись с поля боя в непризнанном Нагорном Карабахе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сделанной, вероятнее всего, с позиций армянских военных, видно, что бойцы применяют стрелковое оружие, противотанковые комплексы. На позициях видны разрывы артиллерийских снарядов.
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показать весь комментарий30.09.2020 10:16 Ссылка
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То як їх безпілотники діствють, шо самі й пишуть, то всі мали залягти.
Там позиція = зігнали з їх позицій і вірмени на другорядних позиціях вже, так шо маи всі зачухаритись, а той з автіком - ну міг би стріляти, якщо воно б.є до 3к. м., а решта = падай та повзи подалі.
шо тут сперечатись?
https://www.youtube.com/watch?v=orPVhZUB_XM
Молись приятель шоб Аллах, скорей тебе уплить помог.....
Отжатое в 90-х придется вернуть по любому
2020-09-2916:45
Вероятнее всего, речь идет о тактических ракетных комплексах "Искандер". Ереван объяснил, что использование Азербайджаном тяжелых огнеметов "ТОС-1А" и РСЗО "Смерч" изменило логику боевых действий и подняло их на новый уровень.----------------
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Армения - 4 единицы «Искандер-Э» , по состоянию на 2020 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-110 [109]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A) «Искандер» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 ОТРК -4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-17 «Эльбрус» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СССР 8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) «Точка-У» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СССР 4
"накриваються" 2-ма десятками Бейрактарів при "сприятливих погодніх умовах" ))
Як раз "Нагірний Карабах у складі Азербайджану" - це Всесвітньо ВИЗНАНА!!! територіія, а "НЕВИЗНАНИЙ" - це такий собі "арццах", які лаптестан завдяки своїм сявкам віірменам, хоче "цап-царап" у Азербайджану! (ЦЕНЗОР! Коли Ви вже своїх "редакторів" до школи відправите?!"
никто не победит.
этот конфликт навечно.
timesofisrael.com/before-the-holocaust-ottoman-jews-supported-the-armenian-genocides-architect/
- Джавид Бей: денме, министр финансов, финансовые потоки от Ротшильда для революции в Турции проходили через него, казнен по обвинению в покушении на Ататюрка.
Он отстаивал интересы турков.
Вон у нас тоже през еврей, а какой от него толкдля украинцев?
Один вред
Нагірний Карабах -ІСТОРИЧНИЙ ареал розселення вірмен...
і ГЕНОЦИД Вірмен був історичний факт...
Що звичайно не означає ,що зараз ВІРМЕНІЯ права..