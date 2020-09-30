Бой в Нагорном Карабахе. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись с поля боя в непризнанном Нагорном Карабахе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сделанной, вероятнее всего, с позиций армянских военных, видно, что бойцы применяют стрелковое оружие, противотанковые комплексы. На позициях видны разрывы артиллерийских снарядов.

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