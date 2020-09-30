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Бій в Нагірному Карабасі. ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис із поля бою в невизнаному Нагірному Карабасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, зробленому, найімовірніше, з позицій вірменських військових, видно, що бійці застосовують стрілецьку зброю, протитанкові комплекси. На позиціях видно розриви артилерійських снарядів.

Читайте також: В Міноборони Азербайджану заявили, що в ході боїв було поранено і вбито близько 2 300 військових Вірменії

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+82
У Азербайджану є свій окупований "Крим" - це Карабах.
У Азербайджану є і свої окуповані "ОРДЛО" - бо Вірменія окрім Карабаху окупувала ще частину території.
Тому досвід Азербайджану у звільненні власних територій від окупанта дуже цікавий для нашої країни !
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30.09.2020 10:08
+63
Карабах - міжнародно визнана територія Азебайджану. Крапка.
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30.09.2020 10:18
+52
Вірмени окупували майже 20% території Азербайджану. Карабах - це та злоякісна пухлина, котра проросла метастазами в Абхазії, Південній Осетії, Придністров'ї, Донецьку та Луганську. Вірмени мріяли про Велику Вірменію на окупованих територіях. Тепер вірменів дуже сильно б'ють. Другого шляху , як відкочуватись вірменам до кордонів Вірменії - у вірменів немає. Бажаю збройним силам Азербайджану якнайшвидшого звільнення всіх окупованих Вірменією територій.
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30.09.2020 10:16
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Ви єврей?
То як їх безпілотники діствють, шо самі й пишуть, то всі мали залягти.
Там позиція = зігнали з їх позицій і вірмени на другорядних позиціях вже, так шо маи всі зачухаритись, а той з автіком - ну міг би стріляти, якщо воно б.є до 3к. м., а решта = падай та повзи подалі.
шо тут сперечатись?
https://www.youtube.com/watch?v=orPVhZUB_XM

Молись приятель шоб Аллах, скорей тебе уплить помог.....
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30.09.2020 18:57 Відповісти
АРМАНИ! идите домой!
Отжатое в 90-х придется вернуть по любому
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30.09.2020 10:17 Відповісти
"Нам не оставили выбора". Армения заявила, что вынуждена применить системы "большой разрушительной мощности"
2020-09-2916:45

Вероятнее всего, речь идет о тактических ракетных комплексах "Искандер". Ереван объяснил, что использование Азербайджаном тяжелых огнеметов "ТОС-1А" и РСЗО "Смерч" изменило логику боевых действий и подняло их на новый уровень.----------------
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Армения - 4 единицы «Искандер-Э» , по состоянию на 2020 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-110 [109]

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30.09.2020 10:29 Відповісти
С-300 они сегодня уже потеряли.
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30.09.2020 11:08 Відповісти
ну, то не стане жодного
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30.09.2020 11:10 Відповісти
Это там где БЧ в 450кг? Так любой современный штурмовик несёт бомб в четверо больше
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30.09.2020 13:06 Відповісти
Из пушки стрелять по воробьям нет смысла.
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30.09.2020 20:40 Відповісти
ракетні війська Вірменії ДУЖЕ СТРАШНІ...)))

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%9A) «Искандер» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Бій в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 5476 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 ОТРК -4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-17 «Эльбрус» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA Бій в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 5476 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СССР 8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) «Точка-У» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA Бій в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 5476 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СССР 4

"накриваються" 2-ма десятками Бейрактарів при "сприятливих погодніх умовах" ))
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30.09.2020 10:35 Відповісти
А ты не забыл про расийскую базу в Армении?
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30.09.2020 11:16 Відповісти
Накрываицца адной нейтроннай бамбой.
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30.09.2020 11:51 Відповісти
Учитывая сколько им лет и что это российские системы... Я не удивлюсь если ракеты взлетят и упадут на свои же позиции.
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30.09.2020 11:31 Відповісти
Армения применила тактический ракетный комплекс «Точка-У» https://haqqin.az/democracy/190629
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01.10.2020 07:13 Відповісти
Пока русня будет существовать в виде государства, пока и будут вокруг нее войны. Но это уже скорее конвульсии подыхающей империи. 2-3 десятилетия и загнется казлостан как и все недоимперии до этого. Потом и можно будет решать конфликты мирным путем. Не раньше.
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30.09.2020 11:15 Відповісти
Армяшки не очень то стараются защищать чужую землю,все делают как то вяло и трусливо.
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30.09.2020 11:48 Відповісти
Думаю у армян мало шансов.Даже при поддержке лаптеландии.......
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30.09.2020 12:00 Відповісти
с поля боя в непризнанном Нагорном Карабахе.Источник: https://censor.net/ru/v3221948

Як раз "Нагірний Карабах у складі Азербайджану" - це Всесвітньо ВИЗНАНА!!! територіія, а "НЕВИЗНАНИЙ" - це такий собі "арццах", які лаптестан завдяки своїм сявкам віірменам, хоче "цап-царап" у Азербайджану! (ЦЕНЗОР! Коли Ви вже своїх "редакторів" до школи відправите?!"
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30.09.2020 12:06 Відповісти
это 2020 год смех дураки
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30.09.2020 12:56 Відповісти
Видео не дает представления о глубокоэшелонированных противотанковых позициях армян,хотя судя по малому продвижению подразделений азеров в глубь обороны пр-ка может оно и не так..Применение БПА в т.ч.ударных,хороши при отсутствии эффективной РЭБ,ежели россияки сжалятся над своим союзником и предоставят им последнюю свою модификацию комплексов РЭБ,типа "Леер","Инфауна","Самарканд" то это может намного усложнить пользование беспилотниками..
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30.09.2020 13:41 Відповісти
Россияки пока не спешат помогать.

Бій в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 6141
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30.09.2020 14:50 Відповісти
О,мордатая,заплывшая ватная армянская плять из украинской Кубани провоняла ртом.))
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01.10.2020 08:46 Відповісти
Похоже, что человечеству еще рано колонизировать Марс.
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30.09.2020 15:17 Відповісти
Норм так замес...
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30.09.2020 15:48 Відповісти
У Алієва є яйця і патріотизм. У нашого педіка нічого немає.
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30.09.2020 17:03 Відповісти
Зато Алиев на рояле играть не умеет .
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01.10.2020 00:04 Відповісти
территориальный, национальный и религиозный конфликт.
никто не победит.
этот конфликт навечно.
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30.09.2020 19:51 Відповісти
Геноцид армян осуществили турецкие масоны и полуевреи, Талаат Паша, Давид Бек. Армяне в Турции были вторым по численности народом, также как украинцы в СССР.
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30.09.2020 21:31 Відповісти
Бій в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 4912
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30.09.2020 21:34 Відповісти
Армяне ударили в спину стране,гражданами которой они являлись, работая на врага, на расску *********,на паРашу, обычный подлый коллаборционизм. Причем, армяне были и визирями, занимали в Османской империи и другие важные посты, никто их до этого не обижал, сказки о притеснении християн в Османской империи-обычные рашистские агитки и вранье. В расске ********* в разы хуже относились к собственному населению, дс сейчас в эрэфии большинство это прозомбированное напрочь холопье и вечные рабы-вОнюшки.
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01.10.2020 08:53 Відповісти
А как подло ударили в спину стране украинцы - саботировали хлебозаготовки, в интересах империалистической буржуазии, которая стремилась подло удушить страну победившего пролетариата.
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01.10.2020 23:57 Відповісти
Что пишет еврей об участии и поддержке евреями геноцида армян.
timesofisrael.com/before-the-holocaust-ottoman-jews-supported-the-armenian-genocides-architect/
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30.09.2020 21:39 Відповісти
азеры активно попёрли на армяшек и кацы уже стали попугивать всех ядерным пеплом, чего и следовало ожидать...
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30.09.2020 21:51 Відповісти
Мустафа Кемаль "Ататюрк" (1881-1938): еврей сефардского (испанского) происхождения, денме. Ататюрк посещал еврейскую начальную школу, известную как школа Семси Эффенди, которой руководил Саймон Цви. Более 12 000 евреев приветствовали Ататюрка в Турции в 1933 году.
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30.09.2020 22:02 Відповісти
- Талаат-паша (1874-1921): считал себя турком, но на самом деле являлся денме. Министр внутренних дел Турции во время Первой мировой войны, член масонской ложи Карассо и великий мастер шотландских мастеров-каменщиков в Турции, главный архитектор и организатор армянского геноцида и директор Депортаций. Он писал: "Осуществляя депортацию армян в места их назначения во время сильного холода, мы обеспечиваем их вечный покой".
- Джавид Бей: денме, министр финансов, финансовые потоки от Ротшильда для революции в Турции проходили через него, казнен по обвинению в покушении на Ататюрка.
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30.09.2020 22:05 Відповісти
А что это меняет то, что Ататюрк возможно был евреем?
Он отстаивал интересы турков.
Вон у нас тоже през еврей, а какой от него толкдля украинцев?
Один вред
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02.10.2020 10:29 Відповісти
Он создавал на базе Турции субглобализационный проект - кирпич для глобализации, всемирного царства евреев, в котором более правильная разновидность гоев получала усиленный корм, а менее правильная превращалась в этот корм.
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03.10.2020 09:39 Відповісти
Точно так же Зеленский и Порошенко скармливают украинцев МВФ и корпорациям, потому что Украину кагал определил не центром субглобализационного проекта, а кормовым придатком.
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03.10.2020 09:58 Відповісти
Материальной же причиной геноцида армян были нефтяные интересы Ротшильдов и, как это не банально, бакинская нефть. Существующей стабильности по-ротшильдовски в регионе сильно мешали сильные и весьма влиятельные интересы армян и контролируемые ими финансовые потоки и территории. Регион нужно было ввести в хаос, после чего убрав препятствия в виде армянского народа, завладеть нефтяными месторождениями Каспия и севера Сирии и Ирака. Для реализации этого плана Ротшильды выбрали турецких денме, пообещав им взамен создание государства Израиль в Палестине, первоначально под британским суверенитетом. Что и было осуществлено путем послания лорду Ротшильду декларации Бальфура, которая и положила начало созданию государства Израиль.
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30.09.2020 22:11 Відповісти
«Декларация Бальфура» была опубликована в том же номере газеты «Таймс», где было опубликовано сообщение об Октябрьской революции.
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01.10.2020 12:56 Відповісти
В Армении откріли нефть и газ....
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01.10.2020 07:19 Відповісти
Усіх бійців оштрафувати. А того, хто по воронам стріляв - під трибунал венедиктового суду.
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01.10.2020 07:50 Відповісти
Три п***ра
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01.10.2020 18:21 Відповісти
НВсе так просто з тим,хто правий у Нагірному Карабасі... вийшла непогана стаття Портникова на цю тему.

Нагірний Карабах -ІСТОРИЧНИЙ ареал розселення вірмен...

і ГЕНОЦИД Вірмен був історичний факт...

Що звичайно не означає ,що зараз ВІРМЕНІЯ права..
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02.10.2020 11:06 Відповісти
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