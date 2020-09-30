Україна продовжує підтримувати територіальну цілісність Азербайджану. Цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним, - Кулеба
Україна продовжує підтримувати територіальну цілісність Азербайджану, і цей принцип є незмінним, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Одним із наріжних каменів української зовнішньої політики є підтримка територіальної цілісності держав. І ми послідовно підтримували територіальну цілісність Азербайджану, так само як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах, і цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, на Кавказі зараз головне "не розпалювати додатково і без того дуже високі емоції". Необхідно працювати на зниження емоцій і припинення кровопролиття, додав міністр.
"Ви можете згадати, що МЗС України було одним з перших, хто висловив свою позицію щодо загострення. Продовжуємо відстежувати ці події, ведемо переговори з нашими партнерами для того, щоб мати скоординовану позицію. У мене була телефонна розмова з міністром закордонних справ Азербайджану. Наша позиція дуже чітка: війна - це завжди горе, жертви, руйнування і ми щире шкодуємо з приводу того, що зараз на Кавказі відбуваються ці події", - пояснив міністр.
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Він до цих пір ще навіть не здогадується, що ж зараз реально -проісходіт на Данбассє .
В 2002 году Азербайджан принимает решение о направлении миротворческого контингента (в составе 33-х человек) в Афганистан, а в марте 2003 года (в количестве 150 военнослужащих) - в Ирак. В 2005 году Азербайджан подписывает с НАТО «Индивидуальный план действий партнерства» (ИПАП), рассчитанный на двухлетний период. В 2007 году, в рамках этой программы, был заключен второй документ, который действовал до 2010 года.
Сотрудничество между НАТО и Азербайджаном охватывает довольно широкий спектр деятельности. Это реформирование ВС Азербайджана в соответствии со стандартами альянса; совместное участие в миротворческих операциях; взаимодействие в рамках борьбы с терроризмом; проведение совместной работы по повышению безопасности воздушного пространства Азербайджана и Каспийского моря; развитие национальных сил МЧС, способных эффективно противостоять последствиям бедствий и катастроф. Еще одним ключевым направлением сотрудничества является улучшение доступа к информации и повышение осведомленности общественности о НАТО. В июле 2006 года Азербайджан и НАТО официально открыли в Баку Евроатлантический центр, который выполняет функцию основного центра информации о НАТО.
https://az.sputniknews.ru/politics/20200225/423241408/turkey-azerbaijan-erdogan-sotrudnichestvo.html
На пресс-конференции перед вылетом Эрдоган отметил высокий уровень отношений между двумя странами, взаимные инвестиции, затронув планы Анкары и Баку повысить товарооборот с нынешних 4,4 миллиарда долларов до 15 миллиардов долларов к 2023 году.
Или он Вам в борщ плюнул ? 😀😀😀
Какие-то двойные, а то и тройные стандарты..
крім того МУСУЛЬМАНСЬКА Турція ближче..
https://twitter.com/MarianSereda Мар'ян Середа
Русня розносить в українському сегменті інтернету тезу про поганих мусульман азербайжанців і гарних хлопців правосланих вірмен.
За підтримку азербайджану називають христопродавцями.
Це саме буде розносити РРЦ МП.
Не ведіться на такі маніпуляції.
Ми за правду, не залежно від релігії.