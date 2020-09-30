Україна продовжує підтримувати територіальну цілісність Азербайджану. Цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним, - Кулеба

Україна продовжує підтримувати територіальну цілісність Азербайджану, і цей принцип є незмінним, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Одним із наріжних каменів української зовнішньої політики є підтримка територіальної цілісності держав. І ми послідовно підтримували територіальну цілісність Азербайджану, так само як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах, і цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, на Кавказі зараз головне "не розпалювати додатково і без того дуже високі емоції". Необхідно працювати на зниження емоцій і припинення кровопролиття, додав міністр.

"Ви можете згадати, що МЗС України було одним з перших, хто висловив свою позицію щодо загострення. Продовжуємо відстежувати ці події, ведемо переговори з нашими партнерами для того, щоб мати скоординовану позицію. У мене була телефонна розмова з міністром закордонних справ Азербайджану. Наша позиція дуже чітка: війна - це завжди горе, жертви, руйнування і ми щире шкодуємо з приводу того, що зараз на Кавказі відбуваються ці події", - пояснив міністр.

Також читайте: Представник Міноборони Вірменії Ованнісян: З початку боїв у Нагірному Карабасі були поранені й убиті 2690 військових Азербайджану