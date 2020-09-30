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Новини
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Україна продовжує підтримувати територіальну цілісність Азербайджану. Цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним, - Кулеба

Україна продовжує підтримувати територіальну цілісність Азербайджану. Цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним, - Кулеба

Україна продовжує підтримувати територіальну цілісність Азербайджану, і цей принцип є незмінним, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Одним із наріжних каменів української зовнішньої політики є підтримка територіальної цілісності держав. І ми послідовно підтримували територіальну цілісність Азербайджану, так само як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах, і цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, на Кавказі зараз головне "не розпалювати додатково і без того дуже високі емоції". Необхідно працювати на зниження емоцій і припинення кровопролиття, додав міністр.

"Ви можете згадати, що МЗС України було одним з перших, хто висловив свою позицію щодо загострення. Продовжуємо відстежувати ці події, ведемо переговори з нашими партнерами для того, щоб мати скоординовану позицію. У мене була телефонна розмова з міністром закордонних справ Азербайджану. Наша позиція дуже чітка: війна - це завжди горе, жертви, руйнування і ми щире шкодуємо з приводу того, що зараз на Кавказі відбуваються ці події", - пояснив міністр.

Також читайте: Представник Міноборони Вірменії Ованнісян: З початку боїв у Нагірному Карабасі були поранені й убиті 2690 військових Азербайджану

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Кулеба Дмитро (3604) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+18
Нагорный Карабах - це Азербайджан !!!
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30.09.2020 11:03
+16
Люди, которые пишут "Азербайджан напал на Карабах", и люди, пишущие "Украина напала на Донбасс", - это одни и те же люди , а точнее ватники !
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30.09.2020 11:16
+7
Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Этот принцип остается для нас абсолютно неизменным, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2155
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30.09.2020 11:11
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Нагорный Карабах - це Азербайджан !!!
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30.09.2020 11:03 Відповісти
не цари властный постсовок на территории совка, могли бы и "антирашистский блок" замутить. украинцы, грузины, азейбарджанцы,...
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30.09.2020 11:07 Відповісти
А Вова в курсе?
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30.09.2020 11:09 Відповісти
Вава шмалить айкоси.
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30.09.2020 11:14 Відповісти
Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Этот принцип остается для нас абсолютно неизменным, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5923
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30.09.2020 11:23 Відповісти
Ваву ще ніхто не повідомив про загострення в Карабасі . Як же він може бути - в курсє .?? .

Він до цих пір ще навіть не здогадується, що ж зараз реально -проісходіт на Данбассє .
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30.09.2020 12:37 Відповісти
Азербайджанские военнослужащие начинают принимать активное участие в учениях и тренингах, проводимых НАТО. С 1999 года азербайджанские воинские подразделения участвуют в миротворческих операциях НАТО в Косово, а с 2002 года - в Афганистане. 19 ноября 2002 года Азербайджанская Республика была принята в ассоциативные члены Парламентской Ассамблеи НАТО.
В 2002 году Азербайджан принимает решение о направлении миротворческого контингента (в составе 33-х человек) в Афганистан, а в марте 2003 года (в количестве 150 военнослужащих) - в Ирак. В 2005 году Азербайджан подписывает с НАТО «Индивидуальный план действий партнерства» (ИПАП), рассчитанный на двухлетний период. В 2007 году, в рамках этой программы, был заключен второй документ, который действовал до 2010 года.
Сотрудничество между НАТО и Азербайджаном охватывает довольно широкий спектр деятельности. Это реформирование ВС Азербайджана в соответствии со стандартами альянса; совместное участие в миротворческих операциях; взаимодействие в рамках борьбы с терроризмом; проведение совместной работы по повышению безопасности воздушного пространства Азербайджана и Каспийского моря; развитие национальных сил МЧС, способных эффективно противостоять последствиям бедствий и катастроф. Еще одним ключевым направлением сотрудничества является улучшение доступа к информации и повышение осведомленности общественности о НАТО. В июле 2006 года Азербайджан и НАТО официально открыли в Баку Евроатлантический центр, который выполняет функцию основного центра информации о НАТО.
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30.09.2020 11:09 Відповісти
Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Этот принцип остается для нас абсолютно неизменным, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2155
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30.09.2020 11:11 Відповісти
БАКУ, 25 фев 2020 г В Баку состоялась встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Турции Реджепа ****** Эрдогана, говорится в https://president.az/articles/35951 сообщении на официальной странице президента АР во вторник, 25 февраля.

https://az.sputniknews.ru/politics/20200225/423241408/turkey-azerbaijan-erdogan-sotrudnichestvo.html
На пресс-конференции перед вылетом Эрдоган отметил высокий уровень отношений между двумя странами, взаимные инвестиции, затронув планы Анкары и Баку повысить товарооборот с нынешних 4,4 миллиарда долларов до 15 миллиардов долларов к 2023 году.
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30.09.2020 11:14 Відповісти
Преемственность поколений

Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Этот принцип остается для нас абсолютно неизменным, - Кулеба - Цензор.НЕТ 353
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30.09.2020 11:24 Відповісти
Дивіться щоб руки не відвалились від поддєржанія.
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30.09.2020 11:11 Відповісти
Ты против территориальной целостности Азербайджана? Или в чем смысл твоего поста?
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30.09.2020 11:35 Відповісти
Люди, которые пишут "Азербайджан напал на Карабах", и люди, пишущие "Украина напала на Донбасс", - это одни и те же люди , а точнее ватники !
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30.09.2020 11:16 Відповісти
а на Кипре кто на кого напал ? А в Косове ?
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30.09.2020 11:27 Відповісти
Чучело ,крашенное ,а разрешение на свою предяву у дермака спросил?
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30.09.2020 11:19 Відповісти
Зачем Вы так неуважительно к министру иностранных дел Украины? Вы - кацап ?

Или он Вам в борщ плюнул ? 😀😀😀
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30.09.2020 11:26 Відповісти
Мы то согласны и поддерживаем Азербайджан, а вот рашисткая Бабаяга всегда,везде и против всех.. Но вот Зепрез в её глазах такой мир увидал, что готов защитников суверенитета и целостности страны подвергать штрафам, а в дальнейшем возможно вознамерится и арестам.
Какие-то двойные, а то и тройные стандарты..
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30.09.2020 11:23 Відповісти
Хоть что то наши овцы проблеяли разумное,нужно ещё оказывать военную помощь Азербайджану в деле освобождения оккупированных армяшками и путинцами его земель.
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30.09.2020 11:33 Відповісти
у нас Війна..самим допомога потрібна..
крім того МУСУЛЬМАНСЬКА Турція ближче..
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30.09.2020 11:36 Відповісти
ЕС - не банкомат для зебилов.
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30.09.2020 12:14 Відповісти
вірмени тепер закидають посольство України гнилими *********** ? ))))
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30.09.2020 11:35 Відповісти
Им некогда,они придумывают количество убитых ими азербажанцев
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30.09.2020 11:41 Відповісти
А территориальную целостность Кипра? Ссыкотно туркам переходить дорогу?
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30.09.2020 12:01 Відповісти
Война у черножопых - это благо. Меньше их отвлекает на теракты.
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30.09.2020 12:15 Відповісти
https://twitter.com/MarianSereda
https://twitter.com/MarianSereda Мар'ян Середа


Русня розносить в українському сегменті інтернету тезу про поганих мусульман азербайжанців і гарних хлопців правосланих вірмен.
За підтримку азербайджану називають христопродавцями.
Це саме буде розносити РРЦ МП.

Не ведіться на такі маніпуляції.
Ми за правду, не залежно від релігії.
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30.09.2020 12:23 Відповісти
Особливо цікаво про "правосланих вірмен". Але ж чого не збрешуть московські попи заради *****.
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30.09.2020 13:16 Відповісти
 
 