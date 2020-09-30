В "Слуге народа" COVID-19 болеют около 10 депутатов, - Кравчук
Во фракции "Слуга народа" COVID-19 болеют около 10 народных депутатов.
Об этом сообщила первый заместитель председателя Фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По ее словам, о двух новых случаях во фракции стало известно вчера.
"Я не могу говорить за все фракции. У нас около 10 депутатов сейчас болеют. Те, кто находятся дома, - их еще больше, потому что кто-то на самоизоляции, кто-то сдал тест и ждет результаты, у кого-то пневмония с высокой температурой, но тест отрицательный", - рассказала Кравчук.
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