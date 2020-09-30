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Новости Коронавирус и карантин
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В "Слуге народа" COVID-19 болеют около 10 депутатов, - Кравчук

В

Во фракции "Слуга народа" COVID-19 болеют около 10 народных депутатов.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, о двух новых случаях во фракции стало известно вчера.

"Я не могу говорить за все фракции. У нас около 10 депутатов сейчас болеют. Те, кто находятся дома, - их еще больше,  потому что кто-то на самоизоляции, кто-то сдал тест и ждет результаты, у кого-то пневмония с высокой температурой, но тест отрицательный", - рассказала Кравчук.

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карантин (16729) Кравчук Евгения (368) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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https://ukraine.d3.ru/lechites-doma-krym-bet-rekordy-po-koronavirusu-2046459/ "Лечитесь дома". Крым бьет рекорды по коронавирусу

"Это происходит уже не менее двух недель, боремся с двусторонней пневмонией самостоятельно. "Скорая" приезжает, оказывает помощь и консультирует, но не госпитализируют даже при 50 процентах поражения легких.", - рассказывают в остросюжетной статье на полуватном Корреспонденте.

Ежедневно в Крым прилетало 30-70 самолетов из природных резервуаров вируса - Мск и СПб. Туристы разнесли заразу по полуострову, а мы теперь имеем возможность заглянуть за границы цензуры и увидеть, как именно занижают статистику по ковиду российские чиновники. И что такое жизнь под властью российского государства нынешней формации.

"Последний случай буквально выбил из колеи. 47-летнему симферопольцу стало плохо. Он вызвал бригаду. Та приехала, подключила его к кислородному баллону. Мужчина задышал, сказал, что ему легче. Баллон отключили, забрали, уехали. Через два часа он умер", - пишут там.
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30.09.2020 12:10
+3
Ты тоже корвидный?как самокритично назвать себя собакой,видно тебе так удобней получать в собачий рот)
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30.09.2020 11:45
+3
"около 10" это 9.8? или 9.5?
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30.09.2020 11:47
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Мало вато будет
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30.09.2020 11:40 Ответить
10 слуг + 1 пес.
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30.09.2020 11:42 Ответить
Ты тоже корвидный?как самокритично назвать себя собакой,видно тебе так удобней получать в собачий рот)
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30.09.2020 11:45 Ответить
В "Слуге народа" COVID-19 болеют около 10 депутатов, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1770
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30.09.2020 11:50 Ответить
скажите им, что должны вытянуть хотя б на 73%
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30.09.2020 12:50 Ответить
"около 10" это 9.8? или 9.5?
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30.09.2020 11:47 Ответить
Це 10 мінус зуби😜
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30.09.2020 14:17 Ответить
Нехер без масок собирацца такими толпами, ещё и кнопкодавским вредительством заниматься.
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30.09.2020 11:49 Ответить
В "слуге народа" ? Тогда хоть 10, хоть 100 - "какая разница"..
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30.09.2020 11:50 Ответить
Это потому что аналтабу и велюр.
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30.09.2020 12:08 Ответить
какаяразница !
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30.09.2020 12:10 Ответить
https://ukraine.d3.ru/lechites-doma-krym-bet-rekordy-po-koronavirusu-2046459/ "Лечитесь дома". Крым бьет рекорды по коронавирусу

"Это происходит уже не менее двух недель, боремся с двусторонней пневмонией самостоятельно. "Скорая" приезжает, оказывает помощь и консультирует, но не госпитализируют даже при 50 процентах поражения легких.", - рассказывают в остросюжетной статье на полуватном Корреспонденте.

Ежедневно в Крым прилетало 30-70 самолетов из природных резервуаров вируса - Мск и СПб. Туристы разнесли заразу по полуострову, а мы теперь имеем возможность заглянуть за границы цензуры и увидеть, как именно занижают статистику по ковиду российские чиновники. И что такое жизнь под властью российского государства нынешней формации.

"Последний случай буквально выбил из колеи. 47-летнему симферопольцу стало плохо. Он вызвал бригаду. Та приехала, подключила его к кислородному баллону. Мужчина задышал, сказал, что ему легче. Баллон отключили, забрали, уехали. Через два часа он умер", - пишут там.
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30.09.2020 12:10 Ответить
Головне - "анал табу".
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30.09.2020 14:01 Ответить
депутат слуг лиза богуцкая говорила недавно, что "коронобесие это одна из крупнейших афер мира". Поэтому депутатам этой партии, предлагаю принципиально не лечится. Это обычная сезонная простуда которая сама по себе пройдет.
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30.09.2020 14:11 Ответить
 
 