В "Слузі народу" на COVID-19 хворіють приблизно 10 депутатів, - Кравчук
У фракції "Слуга народу" на COVID-19 хворіють приблизно 10 народних депутатів.
Про це повідомила перша заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
За її словами, про два нові випадки у фракції стало відомо вчора.
"Я не можу говорити за всі фракції. У нас близько 10 депутатів зараз хворіють. Ті, хто вдома - їх ще більше, тому що хтось на самоізоляції, хтось здав тест і чекає результати, у когось пневмонія з високою температурою, але тест негативний", - розповіла Кравчук.
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