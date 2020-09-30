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Новини Коронавірус і карантин
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В "Слузі народу" на COVID-19 хворіють приблизно 10 депутатів, - Кравчук

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У фракції "Слуга народу" на COVID-19 хворіють приблизно 10 народних депутатів.

Про це повідомила перша заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, про два нові випадки у фракції стало відомо вчора.

"Я не можу говорити за всі фракції. У нас близько 10 депутатів зараз хворіють. Ті, хто вдома - їх ще більше, тому що хтось на самоізоляції, хтось здав тест і чекає результати, у когось пневмонія з високою температурою, але тест негативний", - розповіла Кравчук.

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Автор: 

карантин (18172) Кравчук Євгенія (375) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
https://ukraine.d3.ru/lechites-doma-krym-bet-rekordy-po-koronavirusu-2046459/ "Лечитесь дома". Крым бьет рекорды по коронавирусу

"Это происходит уже не менее двух недель, боремся с двусторонней пневмонией самостоятельно. "Скорая" приезжает, оказывает помощь и консультирует, но не госпитализируют даже при 50 процентах поражения легких.", - рассказывают в остросюжетной статье на полуватном Корреспонденте.

Ежедневно в Крым прилетало 30-70 самолетов из природных резервуаров вируса - Мск и СПб. Туристы разнесли заразу по полуострову, а мы теперь имеем возможность заглянуть за границы цензуры и увидеть, как именно занижают статистику по ковиду российские чиновники. И что такое жизнь под властью российского государства нынешней формации.

"Последний случай буквально выбил из колеи. 47-летнему симферопольцу стало плохо. Он вызвал бригаду. Та приехала, подключила его к кислородному баллону. Мужчина задышал, сказал, что ему легче. Баллон отключили, забрали, уехали. Через два часа он умер", - пишут там.
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30.09.2020 12:10
+3
Ты тоже корвидный?как самокритично назвать себя собакой,видно тебе так удобней получать в собачий рот)
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30.09.2020 11:45
+3
"около 10" это 9.8? или 9.5?
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30.09.2020 11:47
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Мало вато будет
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30.09.2020 11:40 Відповісти
10 слуг + 1 пес.
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30.09.2020 11:42 Відповісти
Ты тоже корвидный?как самокритично назвать себя собакой,видно тебе так удобней получать в собачий рот)
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30.09.2020 11:45 Відповісти
В "Слуге народа" COVID-19 болеют около 10 депутатов, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1770
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30.09.2020 11:50 Відповісти
скажите им, что должны вытянуть хотя б на 73%
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30.09.2020 12:50 Відповісти
"около 10" это 9.8? или 9.5?
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30.09.2020 11:47 Відповісти
Це 10 мінус зуби😜
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30.09.2020 14:17 Відповісти
Нехер без масок собирацца такими толпами, ещё и кнопкодавским вредительством заниматься.
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30.09.2020 11:49 Відповісти
В "слуге народа" ? Тогда хоть 10, хоть 100 - "какая разница"..
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30.09.2020 11:50 Відповісти
Это потому что аналтабу и велюр.
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30.09.2020 12:08 Відповісти
какаяразница !
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30.09.2020 12:10 Відповісти
https://ukraine.d3.ru/lechites-doma-krym-bet-rekordy-po-koronavirusu-2046459/ "Лечитесь дома". Крым бьет рекорды по коронавирусу

"Это происходит уже не менее двух недель, боремся с двусторонней пневмонией самостоятельно. "Скорая" приезжает, оказывает помощь и консультирует, но не госпитализируют даже при 50 процентах поражения легких.", - рассказывают в остросюжетной статье на полуватном Корреспонденте.

Ежедневно в Крым прилетало 30-70 самолетов из природных резервуаров вируса - Мск и СПб. Туристы разнесли заразу по полуострову, а мы теперь имеем возможность заглянуть за границы цензуры и увидеть, как именно занижают статистику по ковиду российские чиновники. И что такое жизнь под властью российского государства нынешней формации.

"Последний случай буквально выбил из колеи. 47-летнему симферопольцу стало плохо. Он вызвал бригаду. Та приехала, подключила его к кислородному баллону. Мужчина задышал, сказал, что ему легче. Баллон отключили, забрали, уехали. Через два часа он умер", - пишут там.
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30.09.2020 12:10 Відповісти
Головне - "анал табу".
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30.09.2020 14:01 Відповісти
депутат слуг лиза богуцкая говорила недавно, что "коронобесие это одна из крупнейших афер мира". Поэтому депутатам этой партии, предлагаю принципиально не лечится. Это обычная сезонная простуда которая сама по себе пройдет.
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30.09.2020 14:11 Відповісти
 
 