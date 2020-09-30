Рада приняла закон о безопасности донорской крови
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3648 "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".
Как сообщает Цензор.НЕТ, за такое решение на заседании в среду проголосовал 251 народный депутат.
Законопроект №3648, авторами которого выступают депутаты разных фракций, в частности, предусматривает создание и функционирование в Украине компетентных органов по осуществлению лицензирования и контроля деятельности субъектов системы крови, установление требований и стандартов безопасности и качества донорской крови и компонентов крови, соответствующих требованиям ЕС.
Помимо этого, документ предусматривает создание Нацреестра доноров крови или компонентов крови и лиц, которые не могут быть донорами, с его интеграцией в единую электронную систему eHealth.
Законопроект предполагает также создание условий для имплементации принципа бесплатного добровольного донорства как фундаментальной основы эффективной деятельности национальной системы крови и пересмотр системы льгот для доноров, осуществляющих донацию на безвозмездной основе, предполагая уход от практики выплаты донорам денежной компенсации или ее эквивалентов, а вместо этого - построение системы крови на основе мотивации доноров к добровольным бесплатным дотациям.
Как сообщалось, в июле Верховная Рада 293-ю голосами приняла за основу законопроект №3648 "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови". В сентябре законопроект отправили на повторное второе чтение.
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Ничего нового и ценного я в этом законе не увидел.
Стало: Почесні донори України мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць
Было: безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування з використанням дорогоцінних металів) у закладах охорони здоров'я, заснованих на загальнодержавній та комунальній власності; пільгове придбання ліків (із знижкою 50 відсотків їх вартості) за рецептами, виданими закладами охорони здоров'я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності; безплатне забезпечення донорською кров'ю та її препаратами, необхідними для їх особистого лікування, за рецептами, виданими закладами охорони здоров'я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності; першочергове придбання за місцем роботи або навчання путівок для санаторно- курортного лікування та першочергове лікування у закладах охорони здоров'я, позачергове забезпечення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, протезами та іншими протезно- ортопедичними виробами; використання чергової щорічної оплачуваної відпустки у зручний для них час; отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць; отримання пільгових позик для будівництва індивідуального житла відповідно до законодавства.
Но поправку ОТКЛОНИЛИ
То есть этот закон прямо нарушает Конституцию и СНИЖАЕТ социальную защищённость граждан. Спасибо скажем этим (запомните этих туловищ): https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21184 Стефанишина Ольга Анатоліївна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21204 Радуцький Михайло Борисович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21037 Дмитрієва Оксана Олександрівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21076 Цабаль Володимир Володимирович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/11120 Вакарчук Святослав Іванович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21092 Устінова Олександра Юріївна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21171 Кузьміних Сергій Володимирович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21106 Зінкевич Яна Вадимівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21107 Зуб Валерій Олексійович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21213 Рущишин Ярослав Іванович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21179 Совсун Інна Романівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17997 Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/12272 Дубіль Валерій Олександрович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20984 Бобровська Соломія Анатоліївна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15790 Дубневич Ярослав Васильович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21103 Заславський Юрій Іванович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21043 Железняк Ярослав Іванович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21200 Макаров Олег Анатолійович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18086 Довгий Олесь Станіславович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21209 Рудик Кіра Олександрівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21085 Умєров Рустем Енверович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/11121 Геращенко Ірина Володимирівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21206 Рахманін Сергій Іванович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15672 Іонова Марія Миколаївна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17948 Сюмар Вікторія Петрівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21270 Піпа Наталія Романівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21265 Перебийніс Максим Вікторович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20998 Вагнєр Вікторія Олександрівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15432 Юрчишин Ярослав Романович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21249 Осадчук Андрій Петрович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21041 Дубнов Артем Васильович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21192 Лозинський Роман Михайлович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21004 Васильченко Галина Іванівна (IX скликання)