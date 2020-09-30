Рада приняла закон о безопасности донорской крови

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3648 "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

Как сообщает Цензор.НЕТ, за такое решение на заседании в среду проголосовал 251 народный депутат.

Законопроект №3648, авторами которого выступают депутаты разных фракций, в частности, предусматривает создание и функционирование в Украине компетентных органов по осуществлению лицензирования и контроля деятельности субъектов системы крови, установление требований и стандартов безопасности и качества донорской крови и компонентов крови, соответствующих требованиям ЕС.

Помимо этого, документ предусматривает создание Нацреестра доноров крови или компонентов крови и лиц, которые не могут быть донорами, с его интеграцией в единую электронную систему eHealth.

Законопроект предполагает также создание условий для имплементации принципа бесплатного добровольного донорства как фундаментальной основы эффективной деятельности национальной системы крови и пересмотр системы льгот для доноров, осуществляющих донацию на безвозмездной основе, предполагая уход от практики выплаты донорам денежной компенсации или ее эквивалентов, а вместо этого - построение системы крови на основе мотивации доноров к добровольным бесплатным дотациям.

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Как сообщалось, в июле Верховная Рада 293-ю голосами приняла за основу законопроект №3648 "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови". В сентябре законопроект отправили на повторное второе чтение.