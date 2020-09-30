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Рада приняла закон о безопасности донорской крови

Рада приняла закон о безопасности донорской крови

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3648 "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

Как сообщает Цензор.НЕТ, за такое решение на заседании в среду проголосовал 251 народный депутат.

Законопроект №3648, авторами которого выступают депутаты разных фракций, в частности, предусматривает создание и функционирование в Украине компетентных органов по осуществлению лицензирования и контроля деятельности субъектов системы крови, установление требований и стандартов безопасности и качества донорской крови и компонентов крови, соответствующих требованиям ЕС.

Помимо этого, документ предусматривает создание Нацреестра доноров крови или компонентов крови и лиц, которые не могут быть донорами, с его интеграцией в единую электронную систему eHealth.

Законопроект предполагает также создание условий для имплементации принципа бесплатного добровольного донорства как фундаментальной основы эффективной деятельности национальной системы крови и пересмотр системы льгот для доноров, осуществляющих донацию на безвозмездной основе, предполагая уход от практики выплаты донорам денежной компенсации или ее эквивалентов, а вместо этого - построение системы крови на основе мотивации доноров к добровольным бесплатным дотациям.

Читайте также: В Украине необходимо развивать систему посмертного донорства, - Степанов

Как сообщалось, в июле Верховная Рада 293-ю голосами приняла за основу законопроект №3648 "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови". В сентябре законопроект отправили на повторное второе чтение.

ВР (29273) донор (96) кровь (62)


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Топ комментарии
+3
Скажем - так - пустой закон
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30.09.2020 12:27
+2
Правильно - дезинфицируйте корв - спирту туда побольше нежалейте шоп микробы убивал
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30.09.2020 12:28
+1
Что за за пересмотр льгот???Сдаю кровь регулярно уже лет так 10, раз в два месяца после сдачи дают чето в районе 150 грн,как говорят это вместо обеда,т.к столовых уже нет.Из этих деньжишь половина на бензин чтоб доехать и оставшиеся 60 на стакан вина. Един.+ это бумажка на доп.выходной к отпуску,но это для тех кто офиц.устроен!!!Сказать что с такими льготами доноров пруд,пруди,нет в основном курсанты,солдатики и будущие отцы для справок в роддом.!
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30.09.2020 12:44
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Правила форума Совет форумчан
Редкий случай, но молодцы, давно надо было.
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30.09.2020 12:24 Ответить
Не спешите с выводами, попытайтесь прочитать:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69129
Ничего нового и ценного я в этом законе не увидел.
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30.09.2020 12:45 Ответить
Первая ценность - приведение Закона в соответствие с требованиями ЕС. Ну вот такие они упоротые, цепляются и за содержание и за форму. И таких Законов вагон и маленькая тележка, которые требуют доработки. Много что сделано за 5 лет, много что не успели. Без полного соответствия, разговоры о ЕС - сочинения фантастов. Пусть хоть что-то сейчас полезное сделают, хотя бы по формальным мелочам.
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30.09.2020 12:52 Ответить
Для нас сейчас этот закон может быть вредным. Так как доноров он нам явно не добавит - никаких механизмов там нет, а вот поставлять кровь в ЕС теперь мы сможем по решению Кабмина. Вообще-то и раньше могли, но она была никому не нужна, так как не соответствовала их нормам. Теперь же никаких препятствий нет - из крови делают международный товар. Это точно в интересах страны, которая находится в состоянии войны? Я не считаю, что все законы нам нужно приводить в полное соответствие с законами ЕС.
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30.09.2020 13:01 Ответить
Ну если не считаете, тогда надо прекратить движение в том направлении. В чужой монастырь не ходят со своим Уставом.
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30.09.2020 13:05 Ответить
Зачем прекращать? Разве западный вектор это только ЕС? Я практически уверен, что ЕС в нынешнем виде лет через 20 мы уже не увидим. Разве движение в ЕС является самоцелью? Кто мешает брать только лучшее? За НАТО я двумя руками, а вот по поводу ЕС у меня опасений хватает.
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30.09.2020 13:50 Ответить
Сколько помню - хоронят ЕС с момента создания. 30 лет уже, если не ошибаюсь.
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30.09.2020 13:57 Ответить
ВБ уже вышла. Новые сильные страны не торопятся вступать. Есть страны, которые участвуют в Шенгенском соглашении и связаны экономическими договорами, но при этом членами ЕС не являются. Как по мне - это идеальный вариант. А в целом ЕС - неповоротливая бюрократическая машина, которой тяжело приспосабливаться к новым реалиям быстроменяющегося мира. И чем больше стран эта машина подбирает, тем неповоротливей она становится.
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30.09.2020 17:00 Ответить
Скажем - так - пустой закон
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30.09.2020 12:27 Ответить
Правильно - дезинфицируйте корв - спирту туда побольше нежалейте шоп микробы убивал
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30.09.2020 12:28 Ответить
А про колаборантів коли, Чи не на часі??
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30.09.2020 12:30 Ответить
Что за за пересмотр льгот???Сдаю кровь регулярно уже лет так 10, раз в два месяца после сдачи дают чето в районе 150 грн,как говорят это вместо обеда,т.к столовых уже нет.Из этих деньжишь половина на бензин чтоб доехать и оставшиеся 60 на стакан вина. Един.+ это бумажка на доп.выходной к отпуску,но это для тех кто офиц.устроен!!!Сказать что с такими льготами доноров пруд,пруди,нет в основном курсанты,солдатики и будущие отцы для справок в роддом.!
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30.09.2020 12:44 Ответить
Да все так же оно и остается. С той лишь разницей, что теперь центры забора крови будут лицензироваться. Они просто переписали старый законопроект и добавили туда новых лозунгов, как я понял.
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30.09.2020 12:48 Ответить
Забыл,150 грн это где-то с годик,до этого было чи 57-58 грн))
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30.09.2020 12:49 Ответить
наразі в донорському центрі можна здавати плазму, якщо показники дозволяють, раз на 2 тижні. вартість 640 мл - близько 300 грн. це по протоколу Європи, в Америці бажаючі здають кожного тижня.
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30.09.2020 13:56 Ответить
"пересмотр системы льгот" читать - отмена льгот. Я читал законопроект - из всех льгот осталось только доплата 10% от минимальной пенсии. И то, действовать будет три года (типо переходный период). А мне до пенсии больше 3-х лет. В общем - сосите, почётные. https://petition.president.gov.ua/petition/100210
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30.09.2020 14:44 Ответить
Льготы почётным донорам___
Стало: Почесні донори України мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць

Было: безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування з використанням дорогоцінних металів) у закладах охорони здоров'я, заснованих на загальнодержавній та комунальній власності; пільгове придбання ліків (із знижкою 50 відсотків їх вартості) за рецептами, виданими закладами охорони здоров'я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності; безплатне забезпечення донорською кров'ю та її препаратами, необхідними для їх особистого лікування, за рецептами, виданими закладами охорони здоров'я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності; першочергове придбання за місцем роботи або навчання путівок для санаторно- курортного лікування та першочергове лікування у закладах охорони здоров'я, позачергове забезпечення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, протезами та іншими протезно- ортопедичними виробами; використання чергової щорічної оплачуваної відпустки у зручний для них час; отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць; отримання пільгових позик для будівництва індивідуального житла відповідно до законодавства.
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30.09.2020 14:53 Ответить
Пытались ввести поправку и вернуть льготы: "Дана поправка пропонує відновити дію пільг, передбачених чинним Законом України «Про донорство крові та її компонентів» для Почесних донорів України.Прийняття законопроекту в пропонованій до першого читання редакції призведе до порушення Конституції України, яка передбачає заборону на звуження соціального захисту, та обмеження прав і свобод.
Но поправку ОТКЛОНИЛИ
То есть этот закон прямо нарушает Конституцию и СНИЖАЕТ социальную защищённость граждан. Спасибо скажем этим (запомните этих туловищ): https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21184 Стефанишина Ольга Анатоліївна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21204 Радуцький Михайло Борисович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21037 Дмитрієва Оксана Олександрівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21076 Цабаль Володимир Володимирович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/11120 Вакарчук Святослав Іванович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21092 Устінова Олександра Юріївна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21171 Кузьміних Сергій Володимирович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21106 Зінкевич Яна Вадимівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21107 Зуб Валерій Олексійович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21213 Рущишин Ярослав Іванович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21179 Совсун Інна Романівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17997 Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/12272 Дубіль Валерій Олександрович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20984 Бобровська Соломія Анатоліївна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15790 Дубневич Ярослав Васильович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21103 Заславський Юрій Іванович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21043 Железняк Ярослав Іванович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21200 Макаров Олег Анатолійович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18086 Довгий Олесь Станіславович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21209 Рудик Кіра Олександрівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21085 Умєров Рустем Енверович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/11121 Геращенко Ірина Володимирівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21206 Рахманін Сергій Іванович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15672 Іонова Марія Миколаївна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17948 Сюмар Вікторія Петрівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21270 Піпа Наталія Романівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21265 Перебийніс Максим Вікторович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20998 Вагнєр Вікторія Олександрівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15432 Юрчишин Ярослав Романович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21249 Осадчук Андрій Петрович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21041 Дубнов Артем Васильович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21192 Лозинський Роман Михайлович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21004 Васильченко Галина Іванівна (IX скликання)
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30.09.2020 14:59 Ответить
 
 