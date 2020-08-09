РУС
В Украине необходимо развивать систему посмертного донорства, - Степанов

В Украине необходимо развивать систему посмертного донорства, - Степанов

В Украине планируют использовать посмертное донорство для развития системы трансплантации органов.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 9 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Основные приоритеты развития трансплантации - это существенное ее увеличение путем развития посмертного донорства и расширения видов органной трансплантации. У нас еще не проведена ни одна трансплантация легких, я считаю, что силами именно наших специалистов эти операции могут быть сделаны", - сказал Степанов

Чиновник отметил, что Минздрав планирует существенное увеличение трансплантации костного мозга.

По словам главы Минздрава, для развития трансплантации необходимо создать соответствующую базу, возможности для построения системы, и в Минздраве есть четкий план на этот счет. "Нам надо построить трансплант-координацию и логистику, развитие этой системы зависит не только от Министерства здравоохранения. Здесь будут привлечены и гражданская авиация, и гражданский транспорт ГСЧС, и автотранспорт Нацполиции, чтобы мы максимально быстро могли доставить соответствующий орган человеку, который в нем нуждается ", - сказал министр.

Также читайте: В Украине ежедневно, не дождавшись трансплантации, умирают 9 человек, - Минздрав

Он отметил, что в Украине необходимо подготовить больше специалистов и команд, которые будут делать трансплантацию, поскольку у нас система трансплантаций еще не очень развита. Больницы также необходимо обеспечить специальным оборудованием и медизделиями для осуществления трансплантаций.

По словам Степанова, в 2021 году в Украине планируют втрое увеличить количество трансплантаций почек, печени - в четыре раза, сердца - в восемь раз.

Министр обратил внимание, что цель Минздрава - достичь трансплантационной независимости Украины до 2023 года. Это означает, что страна в полном объеме будет обеспечивать трансплантацией всех граждан, которые в этом нуждаются, и для этого им не надо ехать за границу.

Читайте также: Зеленский пообещал найти 3-4 млрд грн на систему трансплантации в Украине

+20
Пусть меня закидают камнями, но я при первой же возможности напишу отказ от посмертного донорства. С нашим уровнем коррупции и тп боюсь порежут на органы еще при жизни....
09.08.2020 15:25 Ответить
+16
Трансплантация посмертная, а рынок прижизненный: "Мы отрежем у вас ногу безболезненно!"
09.08.2020 15:14 Ответить
+16
Сначала очистить правоохранительные органы от всяких Аваковых и Бенедиктовых. Затем привести законодательство страны в соответствии с цивилизованными нормами.. И только потом принимать решение. А то кто сейчас скажет было ли посмертное донорство или смерть наступила в результате "донорства"?
09.08.2020 15:19 Ответить
Трансплантация посмертная, а рынок прижизненный: "Мы отрежем у вас ногу безболезненно!"
09.08.2020 15:14 Ответить
09.08.2020 15:15 Ответить
Степанова на эту мысль чтение "Венецианского купца" навело.
09.08.2020 15:20 Ответить
Если сатанисту Степанову дать добро на посмертное донорство, то он будет всех здоровых умертвлять и продавать на органы. Эта же скотина не говорит, что в Украине идет массовая суррогатная продажа младенцев сатанистам. Его и зеленыхъ чертей это не волнует. Весь мир занимается преступлениями против детей, раскрывают целые сети педофилов, в Германии 30 тыс педофилов раскрыли, интернетмагазины, продающие детей педофилам, Билла Клинтона привлекли за педофилию. А у нас на законном основании штампуют детей сатанистам на продажу и Степанова это не волнует, потому что сатана с рогами. Тьфу, блин.
09.08.2020 17:35 Ответить
Степанов, прикопать бы твою фотку лопоухую в могилах с одинаковым с твоим именами, может, попустило бы . Еще и на покойничках нажиться жаждешь. Ты им при жизни помогал материально, что после смерти на куски их трупов заришься с корыстными целями? Не твое - не трожь. Родственников своих на органы пусти, заслужили..
09.08.2020 18:05 Ответить
Вообще кто он такой, что его зеленые рогачи всунули в Минздрав? Открытие сделал в медицине выдающееся? Что-то изобрел для лечения? Ничего. Ноль. Обычный совковый лекарь - взяточник, да еще сейчас работающий на сатанистов, продавший им душу.
09.08.2020 19:44 Ответить
Лариса, кстати на Алибабе продается чистый детский Адренохром на килограммы. Не нашу ли партию деток, что весной нашли в супермаркете, готовыми к отправке за границу в каком - то супермаркете, на адренохром пустили? И это с полного одобрения нашего минздрава и детского омбудсмена.
09.08.2020 18:11 Ответить
Так и есть. В стране сатанячий рогатый беспредел и никого это не волнует. А дети вообще никому не нужны. Для зеленых дети у нас "некачественные", можно и на адренохром сатанистам. Этот просто вакханалия в стране рогатых зеленых тварей.
09.08.2020 19:35 Ответить
В Україні необхідно розвивати систему посмертного донорства, - Степанов - Цензор.НЕТ 395
09.08.2020 20:11 Ответить
А преза,КМУ та ВРУ можливо трансплантувати ??))
09.08.2020 15:17 Ответить
а можно и другую базу создать- всех коррупционеров и ворюг, уровня поросятников не в выкупленные тюрьмы с номером люкс- а на трансплантацию
09.08.2020 15:17 Ответить
Сначала очистить правоохранительные органы от всяких Аваковых и Бенедиктовых. Затем привести законодательство страны в соответствии с цивилизованными нормами.. И только потом принимать решение. А то кто сейчас скажет было ли посмертное донорство или смерть наступила в результате "донорства"?
09.08.2020 15:19 Ответить
Только начинать надо с судей, а дальше - согласен.
09.08.2020 15:24 Ответить
Сначала очисть от 🤢🤡💩🎪🎹👃🏻 Членограя сделанного Беней из табуретки ( беня сам так и сказал ) ибо. каков поп - таков приход ! Но и и этоо мало
09.08.2020 15:38 Ответить
Когда в районе боевых действий у трех военнослужащих смерть наступила в один день в следствие РЕЗКОГО УХУДШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. Степанов, для тебя погибшие таким образом люди - идеальные доноры для толстосумов . Мед помощь ты бы не предоставил, она недешевая, а на органы - как только, так сразу..
09.08.2020 18:20 Ответить
Им легче наоборот через ж...
09.08.2020 18:40 Ответить
Базу данных уже составили, кого сбивать на остановках, отстреливать?...
09.08.2020 15:21 Ответить
Пусть меня закидают камнями, но я при первой же возможности напишу отказ от посмертного донорства. С нашим уровнем коррупции и тп боюсь порежут на органы еще при жизни....
09.08.2020 15:25 Ответить
А это в нашей стране тебе ничего не гарантирует - выпотрошат тебя хоть с отказом, хоть без
09.08.2020 16:06 Ответить
Заводи мед книжку с гепатитами, спидами и прочими полезными в наше сложное время болячками. Поостерегутся пересаживать.
09.08.2020 18:22 Ответить
Я так понимаю, что они уже приготовились упразднить присутствующую в законодательстве презумпцию несогласия на пересадку органов. Или санавиация и бригады будут летать между родственниками и оформлять в судах согласие от их имени? Если первая моя догадка верна, то советую всем-всем, у кого группа крови IV Rh- быстренько оформлять документы на выезд. Ибо органы Ваши, дорогие мои, стоят дороже, чем проштемпелевать бумажки через "наши суды". Кстати, Степанов, трансплантация легких делается вместе с сердцем и печенью. Это стандарт в детской практике, например, при болезни Аэрца. Впрочем, удивление санитара, что у нас не делают именно "пересадки легких" для меня неудивительно. Это его уровень.
09.08.2020 15:45 Ответить
Згоден з першою частиною вашого допису. Але щодо "трансплантация легких делается вместе с сердцем и печенью", то я, звичайно, не трансплантолог, але в Інтернеті пишуть, що виконується як пересадка однієї легені, так і двох, або разом з серцем. Ось, наприклад, - "Depending on your medical condition, a lung transplant may involve replacing one of your lungs or both of them. In some situations, the lungs may be transplanted along with a donor heart." https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/lung-transplant/about/pac-20384754
показать весь комментарий
09.08.2020 16:18 Ответить
Только сначала, всех зеленофилов и петишистов необходимо признать пожизненными депилами..
09.08.2020 15:54 Ответить
Действительно,зачем теперь лечить, выгоднее дать умереть и продать на органы
09.08.2020 15:56 Ответить
Без тебя уже "развили", при чём давно
09.08.2020 16:05 Ответить
Весь медицинский мир разрушим,
До основанья, а затем
Наш мафиозный мир построим,
Народ прирезав назло всем!
09.08.2020 16:08 Ответить
Степашка , зеленые плакаты развесь вдоль дорог : ВЕСНА ПРИЙДЕ - ОРГАНИ ВИРІЗАТИ БУДЕМО.
09.08.2020 18:28 Ответить
Яйцеклітини вже продають на експорт, тепер залишилось ловити бомжів на органи. Будуть як м'ясні мухи злітатись на ДТП, і поки не прийшов до тями учасник ДТП, швидко взяти останнє для тих хто проплатить. Потрібен бути великий бігборд - Поносив нирку, віддай іншому!
09.08.2020 16:09 Ответить
"У нас ще не зроблено жодної трансплантації легень Джерело: https://censor.net/ua/n3212716"
А це тоді що? Новини за 2016 рік:
"12 квітня фахівці інституту ім.Шалімова вперше в Україні виконали трансплантацію легень хворій з легеневою гіпертензією. "
09.08.2020 16:13 Ответить
https://www.5.ua/suspilstvo/v-ukraini-vpershe-uspishno-vykonaly-transplantatsiiu-lehen-111578.html
09.08.2020 16:13 Ответить
Мир облегчённо вздохнул: наконец-то на земном шаре появилось государство - донор. Рабочие руки, мозги, а скоро и органы, всё по доступным ценам...
09.08.2020 16:15 Ответить
Какое донорство в коррумпированной по самые гланды, бандитской стране? Хотите что бы люди по улицам пропадали?.
09.08.2020 16:19 Ответить
Вскрытие показало, что смерть наступила в результате вскрытия. (с)
09.08.2020 16:38 Ответить
ОБСЕ не смогло заехать на территорию, чтобы проверить ее на обстрелы, из-за обстрелов.
09.08.2020 21:57 Ответить
а шо ви хотєлі от сраного адєского торгаша?
09.08.2020 16:58 Ответить
Что-то не пойму, это министерство здравохранения и ритуальных услуг?!
09.08.2020 17:03 Ответить
Как бы еще с украицев бабла содрать...
Эврика!!! Будем продавать трупы.
09.08.2020 17:04 Ответить
Степашку відправить на посмертну трансплантацію.
09.08.2020 17:05 Ответить
Детей уже продают теперь украинцев на органы..
09.08.2020 17:46 Ответить
пожилому населению это врядли чем то грозит - у них органы изношены, а вот молодым с уровнем коррупции в Украине стоит призадуматься в какой стране жить. И не то что донарства нет в других странах - к примеру у нас каждый раз присылая новые водительские права предлагают добровольно согласиться стать донором на случай смертельного ДТП, но просто не тот уровень коррупции
09.08.2020 17:47 Ответить
Мужик ищет себе мозги.
09.08.2020 18:06 Ответить
В нашей рябе пусть прошвырнется.
09.08.2020 23:43 Ответить
степанов-преступник, все понимают, что донор, в момент забора - должен быть жив.. в этой стране, ни в коем случае, нельзя ставить на поток то, что предлагает преступник степанов..
09.08.2020 18:13 Ответить
Если это не простая болтовня и ему удастся этот план осуществить, то только за это ему можно будет поставить памятник при жизни.
09.08.2020 19:14 Ответить
А что такое НА ПРАКТИКЕ "ПОСМЕРТНОЕ" донорство? Это фактическое внесудебное убийство!
09.08.2020 19:44 Ответить
Благими намерениями вымощена дорога в Ад!
09.08.2020 19:47 Ответить
Значит, врач будет заинтересован скорее добить пациента, потому что где-то очень нужны его оставшиеся здоровыми органы.
09.08.2020 20:11 Ответить
"- Я вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны, - обьявил он и посмотрел строго.
- Ах, профессор, неужели обезьяны?
- Да, - непреклонно ответил Филипп Филиппович.
- Когда же операция? - бледнея и слабым голосом спрашивала дама.©
09.08.2020 20:12 Ответить
В далеком созвездии Тау Кита
Все стало для нас непонятно,-
Сигнал посылаем: "Вы что это там?"-
А нас посылают обратно.
На Тау Ките
Живут в красоте -
Живут, между прочим, по-разному -
Товарищи наши по разуму.
Вот, двигаясь по световому лучу
Без помощи, но при посредстве,
Я к Тау Кита этой самой лечу,
Чтоб с ней разобраться на месте.
На Тау Кита
Чегой-то не так -
Там таукитайская братия
Свихнулась, - по нашим понятиям.
Покамест я в анабиозе лежу,
Те таукитяне буянят,-
Все реже я с ними на связь выхожу:
Уж очень они хулиганят.
У таукитов
В алфавите слов -
Немного, и строй - буржуазный,
И юмор у них - безобразный.
Корабль посадил я как собственный зад,
Слегка покривив отражатель.
Я крикнул по-таукитянски: "Виват!"-
Что значит по-нашему - "Здрасьте!".
У таукитян
Вся внешность - обман,-
Тут с ними нельзя состязаться:
То явятся, то растворятся...
Мне таукитянин - как вам папуас,-
Мне вкратце об них намекнули.
Я крикнул: "Галактике стыдно за вас!"-
В ответ они чем-то мигнули.
На Тау Ките
Условья не те:
Тут нет атмосферы, тут душно,-
Но таукитяне радушны.
В запале я крикнул им: мать вашу, мол!..
Но кибернетический гид мой
Настолько буквально меня перевел,
Что мне за себя стало стыдно.
Но таукиты -
Такие скоты -
Наверно, успели набраться:
То явятся, то растворятся...
"Вы, братья по полу, - кричу, - мужики!
Ну что..." - тут мой голос сорвался,-
Я таукитянку схватил за грудки:
"А ну, - говорю,- признавайся!.."
Она мне: "Уйди!"-
Мол, мы впереди -
Не хочем с мужчинами знаться,-
А будем теперь почковаться!
Не помню, как поднял я свой звездолет,-
Лечу в настроенье питейном:
Земля ведь ушла лет на триста вперед,
По гнусной теории Эйнштейна!
Что, если и там,
Как на Тау Кита,
Ужасно повысилось знанье,-
Что, если и там - почкованье?!
©
09.08.2020 20:18 Ответить
Угу. Якщо ініціатива виявиться успішною, то смертність можна буде розвивати на економічно вигідних умовах.
09.08.2020 20:36 Ответить
Я против. В Украине нет на сегодня ни здравоохранения, ни Конституции, ни однозначных законов, ни правоохранительных органов, способных стоять на страже Закона. Это наша действительность, как ни прискорбно.
В стране бардак. Наведите порядок сначала, а потом можно спокойно, понимая, что бомжей и даже обычных граждан не будут пускать организованно на органы, принимать такие решения!
09.08.2020 20:56 Ответить
Давайте еще в стране людей режьте за запчасти. Ето вам в ОРДЛО нужно центр по донорству строить. Там умеют людей потрошить на заказ.
09.08.2020 21:37 Ответить
Наш уряд нагадує племя людоїдів 18 століття. Коли їх мандрівники питали для чого ви їсте своїх вбитих ворогів, вони відповідали, а хіба розумно викидати стільки м'яса.
09.08.2020 21:41 Ответить
Не ну если "разовьют" ото посмертное донорство, - буду ходить только с пистолетом, ножичком, кастетиком, увесь в броне от сковородок и каске НО НИКОМУ НЕ ДАМ ШОНИБУТЬ ОТ МЕНЯ ОТРЕЗАТЬ !
09.08.2020 23:43 Ответить
...о, ещё душа будет в глубине трепыхать, а скальпель уже будет тихо шуршать (ну, кто этих "менгелей" проверит в хирургических разделочных кабинетах)...ЭТО УКРАИНА, ДЕТКА
10.08.2020 05:00 Ответить
 
 