В Украине необходимо развивать систему посмертного донорства, - Степанов

В Украине планируют использовать посмертное донорство для развития системы трансплантации органов.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 9 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Основные приоритеты развития трансплантации - это существенное ее увеличение путем развития посмертного донорства и расширения видов органной трансплантации. У нас еще не проведена ни одна трансплантация легких, я считаю, что силами именно наших специалистов эти операции могут быть сделаны", - сказал Степанов

Чиновник отметил, что Минздрав планирует существенное увеличение трансплантации костного мозга.

По словам главы Минздрава, для развития трансплантации необходимо создать соответствующую базу, возможности для построения системы, и в Минздраве есть четкий план на этот счет. "Нам надо построить трансплант-координацию и логистику, развитие этой системы зависит не только от Министерства здравоохранения. Здесь будут привлечены и гражданская авиация, и гражданский транспорт ГСЧС, и автотранспорт Нацполиции, чтобы мы максимально быстро могли доставить соответствующий орган человеку, который в нем нуждается ", - сказал министр.

Также читайте: В Украине ежедневно, не дождавшись трансплантации, умирают 9 человек, - Минздрав

Он отметил, что в Украине необходимо подготовить больше специалистов и команд, которые будут делать трансплантацию, поскольку у нас система трансплантаций еще не очень развита. Больницы также необходимо обеспечить специальным оборудованием и медизделиями для осуществления трансплантаций.

По словам Степанова, в 2021 году в Украине планируют втрое увеличить количество трансплантаций почек, печени - в четыре раза, сердца - в восемь раз.

Министр обратил внимание, что цель Минздрава - достичь трансплантационной независимости Украины до 2023 года. Это означает, что страна в полном объеме будет обеспечивать трансплантацией всех граждан, которые в этом нуждаются, и для этого им не надо ехать за границу.

Читайте также: Зеленский пообещал найти 3-4 млрд грн на систему трансплантации в Украине