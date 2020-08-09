В Україні необхідно розвивати систему посмертного донорства, - Степанов
В Україні планують використовувати посмертне донорство для розвитку системи трансплантації органів.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 9 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Основні пріоритети розвитку трансплантації — це суттєве її збільшення шляхом розвитку посмертного донорства та розширення видів органної трансплантації. У нас ще не зроблено жодної трансплантації легень, я вважаю, що силами саме наших фахівців ці операції можуть бути зроблені", - сказав Степанов
Він зазначив, що МОЗ планує суттєве збільшення трансплантації кісткового мозку.
За його словами, для розвитку трансплантації необхідно створити відповідну базу, можливості для побудови системи, і в МОЗ є чіткий план щодо цього. "Нам треба розбудувати трансплант-координацію та логістику, розбудова цієї системи залежить не тільки від Міністерства охорони здоров'я. Тут будуть залучені і цивільна авіація, і цивільний транспорт ДСНС, і автотранспорт Нацполіції, щоб ми максимально швидко могли доставити відповідний орган до людини, яка його потребує", - сказав міністр.
Він зауважив, що в Україні необхідно підготувати більше фахівців і команд, які робитимуть трансплантації, оскільки в нас система трансплантацій ще не дуже розвинена. Лікарні також необхідно забезпечити спеціальним обладнанням та медвиробами для здійснення трансплантацій.
За словами Степанова, в 2021 році в Україні планують втричі збільшити кількість трансплантацій нирок, печінки - в чотири рази, серця - у вісім разів.
Міністр звернув увагу, що в цілях МОЗ досягти трансплантаційної незалежності України до 2023 року. Це означатиме, що країна в повному обсязі забезпечуватиме трансплантаціями усіх громадян, які цього потребують, і для цього їм не потрібно їхати за кордон.
7 серпня Степанов поінформував, що в Україні вперше зроблена операція з трансплантації підшлункової залози.
В стране бардак. Наведите порядок сначала, а потом можно спокойно, понимая, что бомжей и даже обычных граждан не будут пускать организованно на органы, принимать такие решения!