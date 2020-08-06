УКР
В Україні щодня, не дочекавшись трансплантації, вмирає 9 осіб, - МОЗ

В Україні близько 5 тисяч хворих очікують трансплантації органів, і кожна дев'ята людина, не дочекавшись таких операцій, вмирає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на брифінгу у Львові.

Міністр охорони здоров’я України свою робочу поїздку на Львівщину розпочав з Львівської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, де з квітня розпочало працювати відділення трансплантології.

"Ми хочемо, щоб наші громадяни не їздили за кордон на лікування, адже ми можемо робити такі операції в країні. Потрібно лише створити відповідну систему та умови. І саме цим ми активно займаємося", - сказав Степанов.

Міністр зазначив, що сьогодні в Україні близько 5 тисяч громадян очікують на такі операції і щодня 9 людей помирає через те, що вони не дочекалися трансплантації.

Також читайте: Ми за три роки плануємо отримати повну трансплантаційну незалежність, - голова МОЗ Степанов

Степанов наголосив, що розвиток трансплантації - один з пріоритетних напрямків Міністерства охорони здоров’я.

Він додав, що трансплантація серця за кордоном коштує близько 3 мільйонів гривень, а в Україні – 609 тисяч гривень. "За кошти, які сплачуємо за громадян за кордон, ми можемо у п’ять разів більше вилікувати людей в Україні", - заявив Степанов.

У Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги вже зроблено 5 операцій — 4 трансплантації нирок і трансплантація серця також тут планують робити операції з трансплантації печінки і легень.

медицина (2165) трансплантація (119) Степанов Максим (2198)
Топ коментарі
+7
"В Украине ежедневно, не дождавшись трансплантации, умирают 9 человек"
"каждый девятый человек, не дождавшись таких операций, умирает."
Это очень прискорбно, но по моему журналистам нужно преподавать математику.
06.08.2020 18:18 Відповісти
+6
Ті хто вмирає згодні на те що їх пустять на органи? Просто треба починати з себе.
06.08.2020 18:05 Відповісти
+5
Ніхто не хоче навіть після смерті віддавати органи(а враховуючи що у нас за лікарі то й не беспідставно)
06.08.2020 18:07 Відповісти
закон про трансплантацию вроде принимали, как ес хотел. Так в чем проблема?
06.08.2020 18:02 Відповісти
Ніхто не хоче навіть після смерті віддавати органи(а враховуючи що у нас за лікарі то й не беспідставно)
06.08.2020 18:07 Відповісти
Ті хто вмирає згодні на те що їх пустять на органи? Просто треба починати з себе.
06.08.2020 18:05 Відповісти
видимо структура финансирования не отлажена. Если при жизни предложить деньги, то многие согласятся.
06.08.2020 18:10 Відповісти
а їх хтось буде питати чи згодні вони будуть вмирати.....лікар сказав в морг, значить в морг ....на органи....
06.08.2020 18:13 Відповісти
Так отдай свою почку, покажи пример. Дети есть? И они пускай по почке отдадут. А то бла бла бла, а сам то с дитишками у кущи.
06.08.2020 18:13 Відповісти
А органи на трангсплантацію беруть від кого, від поросят чи ще від живих, які не попали в статистику? У них по три нирки, два серця...чомуб і не віддати лишнє. Щось тут не те і не так.
06.08.2020 18:13 Відповісти
у кожній поліклініці є карточка пацієнта - що заважає буржуям вибрати собі кандидата на пересадку органу любого? А далі діло техніки....або раптово зникне людина, або цеглина впаде на голову ненароком, або впаде і вдариться за власною необачністю із смертельним наслідком....та мало які варіанти можуть бути, головне щоб гроші були....мало панам землі, фабрик і заводів, тепер ще й органами будуть торгувати...наладять бізнес на смерті....
06.08.2020 18:18 Відповісти
"В Украине ежедневно, не дождавшись трансплантации, умирают 9 человек"
"каждый девятый человек, не дождавшись таких операций, умирает."
Это очень прискорбно, но по моему журналистам нужно преподавать математику.
06.08.2020 18:18 Відповісти
ЗЫ. И министрам тоже.
06.08.2020 18:20 Відповісти
Эти мрази не получат от меня ни копейки.
06.08.2020 18:21 Відповісти
У простых украинцев нет денег зубы полечить, пневмонию или апендикс вырезать...Для кого стараются, пан министр? Думает зря закон Лозинского приняли о поголовном вскрытии умерших? Потрошат на запчасти без разрешения родичей....
06.08.2020 19:11 Відповісти
а це ще Супрун почала чи невдячні послідовники?
06.08.2020 20:07 Відповісти
Поки вас зелених гандонів не було, і людей менше вмирало.
06.08.2020 20:32 Відповісти
Не скажу секрета: МЫ ВСЕ УМРЕМ! Никто никому НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН, если нет ЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ! Хватит "лить крокодиловы слезы" и спекулировать на чувствах и эмоциях (низших, животных проявлениях и инстинктах), нужно ДУМАТЬ и рассуждать здраво: трансплантация от "доноров" - это узаконенные вне судебные убийства и неконтролируемая сфера для произвола, спекуляций, корысти и неоказание помощи по жизненым показаниям (криминал)!
06.08.2020 20:36 Відповісти
"и каждый девятый человек, не дождавшись таких операций, умирает"
В оригинале по ссылке Степанов этого не говорил, фантазии редактора
06.08.2020 23:34 Відповісти
В первую очередь - короновирус а потом уж и трансплантация.
06.08.2020 23:45 Відповісти
По части «трансплантации»:
То что в «гейропах» с 30 годов прошлого столетия практикуют , то такие дремучие самозванцы и научи как степанов только в своих влажных мечтах на салфеточку дрочат...
Видел почти десять лет назад своими собственными глазами как в ихних больницах те же почечники с недостаточностью , будучи в очереди на трансплантацию, «десятилетиями умирают».
Живут полноценной жизнью и в ус не дуют!
07.08.2020 01:03 Відповісти
Ежедневно в Украине в почти первой четверти уже как 21 века от деятельности таких г@ндонов как степанов и его дружки и от малокомпетентной медицины в целом умирает в рады куда больше людей...
07.08.2020 00:59 Відповісти
 
 