В Україні щодня, не дочекавшись трансплантації, вмирає 9 осіб, - МОЗ
В Україні близько 5 тисяч хворих очікують трансплантації органів, і кожна дев'ята людина, не дочекавшись таких операцій, вмирає.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на брифінгу у Львові.
Міністр охорони здоров’я України свою робочу поїздку на Львівщину розпочав з Львівської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, де з квітня розпочало працювати відділення трансплантології.
"Ми хочемо, щоб наші громадяни не їздили за кордон на лікування, адже ми можемо робити такі операції в країні. Потрібно лише створити відповідну систему та умови. І саме цим ми активно займаємося", - сказав Степанов.
Міністр зазначив, що сьогодні в Україні близько 5 тисяч громадян очікують на такі операції і щодня 9 людей помирає через те, що вони не дочекалися трансплантації.
Степанов наголосив, що розвиток трансплантації - один з пріоритетних напрямків Міністерства охорони здоров’я.
Він додав, що трансплантація серця за кордоном коштує близько 3 мільйонів гривень, а в Україні – 609 тисяч гривень. "За кошти, які сплачуємо за громадян за кордон, ми можемо у п’ять разів більше вилікувати людей в Україні", - заявив Степанов.
У Львівській клінічній лікарні швидкої допомоги вже зроблено 5 операцій — 4 трансплантації нирок і трансплантація серця також тут планують робити операції з трансплантації печінки і легень.
"каждый девятый человек, не дождавшись таких операций, умирает."
Это очень прискорбно, но по моему журналистам нужно преподавать математику.
В оригинале по ссылке Степанов этого не говорил, фантазии редактора
То что в «гейропах» с 30 годов прошлого столетия практикуют , то такие дремучие самозванцы и научи как степанов только в своих влажных мечтах на салфеточку дрочат...
Видел почти десять лет назад своими собственными глазами как в ихних больницах те же почечники с недостаточностью , будучи в очереди на трансплантацию, «десятилетиями умирают».
Живут полноценной жизнью и в ус не дуют!