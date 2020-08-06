РУС
В Украине ежедневно, не дождавшись трансплантации, умирают 9 человек, - Минздрав

В Украине около 5 тысяч больных ожидают трансплантации органов, и каждый девятый человек, не дождавшись таких операций, умирает.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге во Львове.

Министр здравоохранения Украины свою рабочую поездку во Львовскую начал с Львовской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, где с апреля начало работать отделение трансплантологии.

"Мы хотим, чтобы наши граждане не ездили за границу на лечение, ведь мы можем делать такие операции в стране. Нужно только создать соответствующую систему и условия. И именно этим мы активно занимаемся", - сказал Степанов.

Министр отметил, что сегодня в Украине около 5000 граждан ожидают такие операции и ежедневно 9 человек умирает из-за того, что они не дождались трансплантации.

Степанов отметил, что развитие трансплантации - одно из приоритетных направлений Министерства здравоохранения.

Он добавил, что трансплантация сердца за рубежом стоит около 3 миллионов гривен, а в Украине - 609 тысяч гривен. "За средства, которые платим за граждан за границу, мы можем в пять раз больше вылечить людей в Украине", - заявил Степанов.

Во Львовской клинической больницы скорой помощи уже сделано 5 операций - 4 трансплантации почек и трансплантация сердца также здесь планируют делать операции по трансплантации печени и легких.

Также читайте: Мы за три года планируем получить полную трансплантационную независимость, - глава Минздрава Степанов

медицина (2542) трансплантация (156) Степанов Максим (2062)
+7
"В Украине ежедневно, не дождавшись трансплантации, умирают 9 человек"
"каждый девятый человек, не дождавшись таких операций, умирает."
Это очень прискорбно, но по моему журналистам нужно преподавать математику.
06.08.2020 18:18 Ответить
+6
Ті хто вмирає згодні на те що їх пустять на органи? Просто треба починати з себе.
06.08.2020 18:05 Ответить
+5
Ніхто не хоче навіть після смерті віддавати органи(а враховуючи що у нас за лікарі то й не беспідставно)
06.08.2020 18:07 Ответить
закон про трансплантацию вроде принимали, как ес хотел. Так в чем проблема?
06.08.2020 18:02 Ответить
Ніхто не хоче навіть після смерті віддавати органи(а враховуючи що у нас за лікарі то й не беспідставно)
06.08.2020 18:07 Ответить
Ті хто вмирає згодні на те що їх пустять на органи? Просто треба починати з себе.
06.08.2020 18:05 Ответить
видимо структура финансирования не отлажена. Если при жизни предложить деньги, то многие согласятся.
06.08.2020 18:10 Ответить
а їх хтось буде питати чи згодні вони будуть вмирати.....лікар сказав в морг, значить в морг ....на органи....
06.08.2020 18:13 Ответить
Так отдай свою почку, покажи пример. Дети есть? И они пускай по почке отдадут. А то бла бла бла, а сам то с дитишками у кущи.
06.08.2020 18:13 Ответить
А органи на трангсплантацію беруть від кого, від поросят чи ще від живих, які не попали в статистику? У них по три нирки, два серця...чомуб і не віддати лишнє. Щось тут не те і не так.
06.08.2020 18:13 Ответить
у кожній поліклініці є карточка пацієнта - що заважає буржуям вибрати собі кандидата на пересадку органу любого? А далі діло техніки....або раптово зникне людина, або цеглина впаде на голову ненароком, або впаде і вдариться за власною необачністю із смертельним наслідком....та мало які варіанти можуть бути, головне щоб гроші були....мало панам землі, фабрик і заводів, тепер ще й органами будуть торгувати...наладять бізнес на смерті....
06.08.2020 18:18 Ответить
"В Украине ежедневно, не дождавшись трансплантации, умирают 9 человек"
"каждый девятый человек, не дождавшись таких операций, умирает."
Это очень прискорбно, но по моему журналистам нужно преподавать математику.
06.08.2020 18:18 Ответить
ЗЫ. И министрам тоже.
06.08.2020 18:20 Ответить
Эти мрази не получат от меня ни копейки.
06.08.2020 18:21 Ответить
У простых украинцев нет денег зубы полечить, пневмонию или апендикс вырезать...Для кого стараются, пан министр? Думает зря закон Лозинского приняли о поголовном вскрытии умерших? Потрошат на запчасти без разрешения родичей....
06.08.2020 19:11 Ответить
а це ще Супрун почала чи невдячні послідовники?
06.08.2020 20:07 Ответить
Поки вас зелених гандонів не було, і людей менше вмирало.
06.08.2020 20:32 Ответить
Не скажу секрета: МЫ ВСЕ УМРЕМ! Никто никому НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН, если нет ЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ! Хватит "лить крокодиловы слезы" и спекулировать на чувствах и эмоциях (низших, животных проявлениях и инстинктах), нужно ДУМАТЬ и рассуждать здраво: трансплантация от "доноров" - это узаконенные вне судебные убийства и неконтролируемая сфера для произвола, спекуляций, корысти и неоказание помощи по жизненым показаниям (криминал)!
06.08.2020 20:36 Ответить
"и каждый девятый человек, не дождавшись таких операций, умирает"
В оригинале по ссылке Степанов этого не говорил, фантазии редактора
06.08.2020 23:34 Ответить
В первую очередь - короновирус а потом уж и трансплантация.
06.08.2020 23:45 Ответить
По части «трансплантации»:
То что в «гейропах» с 30 годов прошлого столетия практикуют , то такие дремучие самозванцы и научи как степанов только в своих влажных мечтах на салфеточку дрочат...
Видел почти десять лет назад своими собственными глазами как в ихних больницах те же почечники с недостаточностью , будучи в очереди на трансплантацию, «десятилетиями умирают».
Живут полноценной жизнью и в ус не дуют!
07.08.2020 01:03 Ответить
Ежедневно в Украине в почти первой четверти уже как 21 века от деятельности таких г@ндонов как степанов и его дружки и от малокомпетентной медицины в целом умирает в рады куда больше людей...
07.08.2020 00:59 Ответить
 
 