В Украине ежедневно, не дождавшись трансплантации, умирают 9 человек, - Минздрав

В Украине около 5 тысяч больных ожидают трансплантации органов, и каждый девятый человек, не дождавшись таких операций, умирает.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге во Львове.

Министр здравоохранения Украины свою рабочую поездку во Львовскую начал с Львовской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, где с апреля начало работать отделение трансплантологии.

"Мы хотим, чтобы наши граждане не ездили за границу на лечение, ведь мы можем делать такие операции в стране. Нужно только создать соответствующую систему и условия. И именно этим мы активно занимаемся", - сказал Степанов.

Министр отметил, что сегодня в Украине около 5000 граждан ожидают такие операции и ежедневно 9 человек умирает из-за того, что они не дождались трансплантации.

Степанов отметил, что развитие трансплантации - одно из приоритетных направлений Министерства здравоохранения.

Он добавил, что трансплантация сердца за рубежом стоит около 3 миллионов гривен, а в Украине - 609 тысяч гривен. "За средства, которые платим за граждан за границу, мы можем в пять раз больше вылечить людей в Украине", - заявил Степанов.

Во Львовской клинической больницы скорой помощи уже сделано 5 операций - 4 трансплантации почек и трансплантация сердца также здесь планируют делать операции по трансплантации печени и легких.

