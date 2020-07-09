Зеленский пообещал найти 3-4 млрд грн на систему трансплантации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с бизнесом в четверг пообещал изыскать 3-4 млрд грн на построение системы трансплантации в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Давайте сделаем эту программу трансплантации. Это 3-4 млрд грн, мы сделаем все, чтобы найти эти средства. Если это можно сделать за два года, давайте сделаем",- сказал он.

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