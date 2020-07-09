Зеленський пообіцяв знайти 3-4 млрд грн на систему трансплантації в Україні

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з бізнесом у четвер пообіцяв вишукати 3-4 млрд грн на побудову системи трансплантації в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Давайте зробимо цю програму трансплантації. Це 3-4 млрд грн, ми зробимо все, щоб знайти ці кошти. Якщо це можна зробити за два роки, давайте зробимо", - сказав він.

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