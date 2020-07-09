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Зеленський пообіцяв знайти 3-4 млрд грн на систему трансплантації в Україні

Зеленський пообіцяв знайти 3-4 млрд грн на систему трансплантації в Україні

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з бізнесом у четвер пообіцяв вишукати 3-4 млрд грн на побудову системи трансплантації в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Давайте зробимо цю програму трансплантації. Це 3-4 млрд грн, ми зробимо все, щоб знайти ці кошти. Якщо це можна зробити за два роки, давайте зробимо", - сказав він.

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Автор: 

охорона здоров’я (293) Зеленський Володимир (23998) медицина (2128) трансплантація (118)


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Топ коментарі
+16
Присипляй своє стадо, присипляй.....

Зеленский пообещал изыскать 3-4 млрд грн на систему трансплантации в Украине: "Мы сделаем все, чтобы найти эти средства" - Цензор.НЕТ 8405
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09.07.2020 16:18
+15
Зеленский пообещал изыскать 3-4 млрд грн на систему трансплантации в Украине: "Мы сделаем все, чтобы найти эти средства" - Цензор.НЕТ 177
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09.07.2020 16:19
+15
Зеленский пообещал найти 3-4 млрд грн на систему трансплантации в Украине - Цензор.НЕТ 3712
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09.07.2020 16:25
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Присипляй своє стадо, присипляй.....

Зеленский пообещал изыскать 3-4 млрд грн на систему трансплантации в Украине: "Мы сделаем все, чтобы найти эти средства" - Цензор.НЕТ 8405
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09.07.2020 16:18 Відповісти
Зеленский пообещал изыскать 3-4 млрд грн на систему трансплантации в Украине: "Мы сделаем все, чтобы найти эти средства" - Цензор.НЕТ 177
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09.07.2020 16:19 Відповісти
Золоті слова!
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09.07.2020 16:21 Відповісти
это что один после трансплантации мозгов?
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09.07.2020 16:22 Відповісти
Коли ковбаса була по 2,2 - долар був по 80 копійок...
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09.07.2020 16:26 Відповісти
а не по 86?
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09.07.2020 16:37 Відповісти
Може й по 86-ть - я тоді не займався валютними операціями...
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09.07.2020 16:40 Відповісти
)
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09.07.2020 16:48 Відповісти
На черном рынке был 1:5.
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09.07.2020 16:49 Відповісти
так и колбасу из под прилавка только продавали и зп 100 рублей считалась хорошей.
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09.07.2020 16:52 Відповісти
Глупости, колбасы было хоть заешься. Это после 82-го она стала пропадать.
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09.07.2020 16:57 Відповісти
в 45-50-х годах люди с голоду умирали, а в 80-х колбасы уже не было. А когда была? Идите в опу, совкодрочеры.
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09.07.2020 20:48 Відповісти
розкажіть цьому віслюку, що існує бюджет, дебіт, кредіт.. чи він думає що вони самі збираються до купи, як жуки!
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09.07.2020 16:19 Відповісти
Так Смолия для чего же убрали? Правильно! Шоб включить друкарский станок. Скоро зебло завалит Украину гривней
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09.07.2020 16:20 Відповісти
Начнём с трансплантации мозгов зебилам. Доноры в виде баранов имеются.
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09.07.2020 16:20 Відповісти
Може краще з городу, поки барани не з"їли?
Зеленский пообещал изыскать 3-4 млрд грн на систему трансплантации в Украине: "Мы сделаем все, чтобы найти эти средства" - Цензор.НЕТ 945
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09.07.2020 16:23 Відповісти
Зєбіли на форумі Цензора.

Зеленский пообещал найти 3-4 млрд грн на систему трансплантации в Украине - Цензор.НЕТ 2473
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09.07.2020 16:26 Відповісти
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09.07.2020 16:28 Відповісти
Фокусник. Із циліндра вийме ...
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09.07.2020 16:20 Відповісти
Проще - нарисует: станок-то работает во всю.
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09.07.2020 16:27 Відповісти
Ой, чего он только не обещал?
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09.07.2020 16:20 Відповісти
Є одна ідея знайти 3-4 млрд грн: зелебобікам дружно здати органи, все одно без мізків вони не потрібні.)))
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09.07.2020 16:21 Відповісти
Але органи потрібно здавати за кордон, шоб долларами платили. Бо зара зебіли увімкнуть друкарський станок і будуть купляти потрошкі зебілів за знецінені гривні
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09.07.2020 16:22 Відповісти
Зеленский пообещал найти 3-4 млрд грн на систему трансплантации в Украине - Цензор.НЕТ 3712
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09.07.2020 16:25 Відповісти
хааа. за забором, як баранів - тримають))
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09.07.2020 17:09 Відповісти
решетка с колючкой... быдло должно быть в стойле.
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09.07.2020 18:24 Відповісти
А дороги? Уже не будуємо
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09.07.2020 16:21 Відповісти
Для цього достатньо видати указ - щоб вважати наявні дороги якісними...
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09.07.2020 16:24 Відповісти
почку продаст свою?
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09.07.2020 16:23 Відповісти
У нього сьогодні що,бенефіс?
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09.07.2020 16:23 Відповісти
зеленый понос
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09.07.2020 16:24 Відповісти
Бирите...5...7...10 миллиардов...я еще нарисую...печатный станок в моих руках...😃
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09.07.2020 16:25 Відповісти
Ага, типа "Бери всё, я себе ещё нарисую!"
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09.07.2020 16:28 Відповісти
Мільярдів всім вистачить ..Важливо щоб вистачило паперу і фарби )))))))))
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09.07.2020 16:29 Відповісти
та нічого страшного, їм Дубілєт діджіталізацію допилить і будуть гроші в смартфоні, нічого друкувати не треба
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09.07.2020 17:17 Відповісти
буде у зєлєнского в смартфоні програмка "Бюджет" - одразу заходитиме туди прямо на нараді чи прес-конференції, натискатиме там кнопочку "емісія", вибиратиме суму "3-4 млрд" і там ще треба написати "на трансплантацію", все, і зарахувати на рахунок Єрмаку
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09.07.2020 17:19 Відповісти
в тумбочке
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09.07.2020 16:31 Відповісти
Цей восьмірукій шестіхрєн сьогодні стільки справ своїм йазиком переробив, мабуть дурь забориста.
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09.07.2020 16:31 Відповісти
ну так языком работать,не мешки таскать
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09.07.2020 17:11 Відповісти
"хорошо, пускай у нас разные вкусы, давайте спорить. я вообще за условное президентство! да, я не реалист, я вижу руцкий мир иначе, чем вы. ну, что из того? дайте досидеть хотя бы президентский срок".
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09.07.2020 16:34 Відповісти
Главное связи с Китаем не терять... Там людей потрошат на органы ого го! Будем там покупать ...
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09.07.2020 16:35 Відповісти
Та не, пля, туда будут органы мудрого нарида-хохлобыдла продавать...
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09.07.2020 17:11 Відповісти
Зеленський пообіцяв знайти 3-4 млрд грн на систему трансплантації в Україні - Цензор.НЕТ 3179
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09.07.2020 16:36 Відповісти
зеленожопих разобрать на запчасти
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09.07.2020 16:36 Відповісти
зеля решил продать почки своих СН. Заодно пусть и по почке у своих избирателей на продажу выставит, мож и наберет на дороги, на систему трансплантации и на все, что наобещал (и это только сегодня!)
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09.07.2020 16:37 Відповісти
Удобно когда в руках есть печатный станок. Можно "найти 3-4 млрд" на что угодно. Только заплатят за это как всегда простые Украинцы через инфляцию и девальвацию. Зато кто-то красиво перед камерой языком почешет.
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09.07.2020 16:37 Відповісти
ну да, ну да, да-да-да
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09.07.2020 16:37 Відповісти
Могу подсказать: искать надо в тумбочке Игоря Валерьевича!
Но боюсь, что озвучив свои пожелания, преЗедент в той тумбочке и останется.....
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09.07.2020 16:38 Відповісти
Програма Зеленського, в деталях: https://www.youtube.com/watch?v=ViKPXYygc3Q
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09.07.2020 16:39 Відповісти
Смолия уволили, теперь предприятия заработают, потому что, как оказалось, из-за Смолия "компании потеряли миллионы и закрылись", теперь-то у нас все будет хорошо и с курсом и с кредитами под 10%, деньги потекут рекой.
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09.07.2020 16:41 Відповісти
Зеленський пообіцяв знайти 3-4 млрд грн на систему трансплантації в Україні - Цензор.НЕТ 8774
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09.07.2020 17:00 Відповісти
ЗЕ, если продашь на органы тупой 95-й квартал, то и 10 лярдов найдешь
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09.07.2020 17:23 Відповісти
Во-первых, где возьмете столько органов для пересадок? Во-вторых, во всем мире делают ставку на выращивание органов вне организма. А мы, как всегда, бежим сзади паровоза.
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09.07.2020 17:25 Відповісти
мозгами с мендельшей решил обменяться...
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09.07.2020 17:26 Відповісти
Хоча б хтось почитав цьому слабенькому на розум, конституцію України, та повноваження президента України. Хай виконує свої прямі обовʼязки, та менше проявляє дурної ініціативи - то менше, можливо, завдасть шкоди державі.
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09.07.2020 17:45 Відповісти
Задачи Зеленского на завтра:
1. 9-00 - завтрак
2. 9-30 - 9-45 - доллар по 30 грн.
3. 9-45-10-00 - отремантировать все местные дороги за счёт бюджета
4. 10-00-13-00 - просмотр чата дальнобойщиков.
5. 13-00 - 14-00 - обед.
6. 14-00 -15-00 - просмотр глаз Путина
7. 15-00 -16-00 - строительство ста детских садиков
8. 16-00 - 20-00 - просмотр спектакля театра Венедиктовой "17 мгновенных арестов Порошенко"
9. 21-00 - отбой.

ДОПОЛНЕНИЕ: Обед сократить до 13-45. С 13-46 до 14-00 найти 3-4 млрд грн на систему трансплантации в Украине
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09.07.2020 18:21 Відповісти
Ганс Христиан Андерсен!
Пустозвон беспрерывный зеленый - CANO pura continui campis Viridis
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09.07.2020 18:34 Відповісти
Станок уже под парами. Осталось только начать печатать деньги.
Иначе мечты ЗЕлупка останутся мечтами.
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09.07.2020 18:40 Відповісти
и станет соучастником УМЫШЛЕННЫХ И ПРЕДНАМЕРЕННЫХ УБИЙСТВ ("доноров" потрошат живыми и не кто не захочет их спасать, если можно очень выгодно распродать на "запчасти")!
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09.07.2020 18:40 Відповісти
я даже знаю где найти эти деньги. В каком-нибудь издательстве.
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09.07.2020 18:57 Відповісти
Где найдёшь Зеленский!!?? На ремонте автотрассы Киев -Мариуполь?!! Или на ремонте на других дорогах!!?. Где работы выполняются без тендеров-конкурсов и наверное по липовым сметам или вообще без смет и можно воровать десятками миллиардов гривен в месяц, а не то что в год!!!!! Что 73% зедебилов??!! Довольны свои выбором, избрав Зеленского, безграмотным президентом УКраины??? Весь мир сегодня смеётся над Украиной!!
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09.07.2020 19:08 Відповісти
голову б Зеленский!! ты лучше пообещал свою найти!
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09.07.2020 19:22 Відповісти
Усе читається.
Зе увійшов у ередвиборчу команію...
Обіцяти не мішки носити.
"Я знаю? Город будет? Я знаю? Саду цвесть? Когда такие люди..."-Маяковський.
"Давайте зробимо... Якщо це можна зробити" Зеленський
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09.07.2020 20:56 Відповісти
Да легко!
За долги по коммуналке - разбирать на органы!


Теперь будет новый тренд: отдай почку - оплати коммуналку.
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09.07.2020 21:23 Відповісти
 
 