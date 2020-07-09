Зеленський пообіцяв знайти 3-4 млрд грн на систему трансплантації в Україні
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з бізнесом у четвер пообіцяв вишукати 3-4 млрд грн на побудову системи трансплантації в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Давайте зробимо цю програму трансплантації. Це 3-4 млрд грн, ми зробимо все, щоб знайти ці кошти. Якщо це можна зробити за два роки, давайте зробимо", - сказав він.
Топ коментарі
+16 саша паламарчук
показати весь коментар09.07.2020 16:18
+15 Підлога Маккартні
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+15 wake up-UA
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Но боюсь, что озвучив свои пожелания, преЗедент в той тумбочке и останется.....
1. 9-00 - завтрак
2. 9-30 - 9-45 - доллар по 30 грн.
3. 9-45-10-00 - отремантировать все местные дороги за счёт бюджета
4. 10-00-13-00 - просмотр чата дальнобойщиков.
5. 13-00 - 14-00 - обед.
6. 14-00 -15-00 - просмотр глаз Путина
7. 15-00 -16-00 - строительство ста детских садиков
8. 16-00 - 20-00 - просмотр спектакля театра Венедиктовой "17 мгновенных арестов Порошенко"
9. 21-00 - отбой.
ДОПОЛНЕНИЕ: Обед сократить до 13-45. С 13-46 до 14-00 найти 3-4 млрд грн на систему трансплантации в Украине
Пустозвон беспрерывный зеленый - CANO pura continui campis Viridis
Иначе мечты ЗЕлупка останутся мечтами.
Зе увійшов у ередвиборчу команію...
Обіцяти не мішки носити.
"Я знаю? Город будет? Я знаю? Саду цвесть? Когда такие люди..."-Маяковський.
"Давайте зробимо... Якщо це можна зробити" Зеленський
За долги по коммуналке - разбирать на органы!
Теперь будет новый тренд: отдай почку - оплати коммуналку.