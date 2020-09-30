Рада ухвалила закон про безпеку донорської крові

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №3648 "Про безпечність та якість донорської крові та компонентів крові".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за таке рішення на засіданні в середу проголосував 251 народний депутат.

Законопроєкт №3648, авторами якого виступають депутати різних фракцій, зокрема, передбачає створення і функціонування в Україні компетентних органів щодо здійснення ліцензування та контролю діяльності суб'єктів системи крові, встановлення вимог і стандартів безпеки і якості донорської крові та компонентів крові, які відповідають вимогам ЄС.

Крім цього, документ передбачає створення Нацреєстру донорів крові або компонентів крові і осіб, які не можуть бути донорами, з його інтеграцією в єдину електронну систему eHealth.

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Законопроєкт передбачає також створення умов для імплементації принципу безкоштовного добровільного донорства як фундаментальної основи ефективної діяльності національної системи крові та перегляд системи пільг для донорів, які здійснюють донацію на безоплатній основі, припускаючи відхід від практики виплати донорам грошової компенсації або її еквівалентів, а замість цього - побудова системи крові на основі мотивації донорів до добровільних безкоштовним дотацій.

Як повідомлялося, в липні Верховна Рада 293 голосами прийняла за основу законопроєкт №3648 "Про безпечність та якість донорської крові та компонентів крові". У вересні законопроєкт відправили на повторне друге читання.