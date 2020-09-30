УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8980 відвідувачів онлайн
Новини
1 731 18

Рада ухвалила закон про безпеку донорської крові

Рада ухвалила закон про безпеку донорської крові

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №3648 "Про безпечність та якість донорської крові та компонентів крові".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за таке рішення на засіданні в середу проголосував 251 народний депутат.

Законопроєкт №3648, авторами якого виступають депутати різних фракцій, зокрема, передбачає створення і функціонування в Україні компетентних органів щодо здійснення ліцензування та контролю діяльності суб'єктів системи крові, встановлення вимог і стандартів безпеки і якості донорської крові та компонентів крові, які відповідають вимогам ЄС.

Крім цього, документ передбачає створення Нацреєстру донорів крові або компонентів крові і осіб, які не можуть бути донорами, з його інтеграцією в єдину електронну систему eHealth.

Також читайте: Рада скасувала пленарні засідання в четвер і п'ятницю через спалах COVID-19 серед депутатів

Законопроєкт передбачає також створення умов для імплементації принципу безкоштовного добровільного донорства як фундаментальної основи ефективної діяльності національної системи крові та перегляд системи пільг для донорів, які здійснюють донацію на безоплатній основі, припускаючи відхід від практики виплати донорам грошової компенсації або її еквівалентів, а замість цього - побудова системи крові на основі мотивації донорів до добровільних безкоштовним дотацій.

Як повідомлялося, в липні Верховна Рада 293 голосами прийняла за основу законопроєкт №3648 "Про безпечність та якість донорської крові та компонентів крові". У вересні законопроєкт відправили на повторне друге читання.

Автор: 

ВР (15027) донор (73) кров (64)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Скажем - так - пустой закон
показати весь коментар
30.09.2020 12:27
+2
Правильно - дезинфицируйте корв - спирту туда побольше нежалейте шоп микробы убивал
показати весь коментар
30.09.2020 12:28
+1
Что за за пересмотр льгот???Сдаю кровь регулярно уже лет так 10, раз в два месяца после сдачи дают чето в районе 150 грн,как говорят это вместо обеда,т.к столовых уже нет.Из этих деньжишь половина на бензин чтоб доехать и оставшиеся 60 на стакан вина. Един.+ это бумажка на доп.выходной к отпуску,но это для тех кто офиц.устроен!!!Сказать что с такими льготами доноров пруд,пруди,нет в основном курсанты,солдатики и будущие отцы для справок в роддом.!
показати весь коментар
30.09.2020 12:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Редкий случай, но молодцы, давно надо было.
показати весь коментар
30.09.2020 12:24 Відповісти
Не спешите с выводами, попытайтесь прочитать:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69129
Ничего нового и ценного я в этом законе не увидел.
показати весь коментар
30.09.2020 12:45 Відповісти
Первая ценность - приведение Закона в соответствие с требованиями ЕС. Ну вот такие они упоротые, цепляются и за содержание и за форму. И таких Законов вагон и маленькая тележка, которые требуют доработки. Много что сделано за 5 лет, много что не успели. Без полного соответствия, разговоры о ЕС - сочинения фантастов. Пусть хоть что-то сейчас полезное сделают, хотя бы по формальным мелочам.
показати весь коментар
30.09.2020 12:52 Відповісти
Для нас сейчас этот закон может быть вредным. Так как доноров он нам явно не добавит - никаких механизмов там нет, а вот поставлять кровь в ЕС теперь мы сможем по решению Кабмина. Вообще-то и раньше могли, но она была никому не нужна, так как не соответствовала их нормам. Теперь же никаких препятствий нет - из крови делают международный товар. Это точно в интересах страны, которая находится в состоянии войны? Я не считаю, что все законы нам нужно приводить в полное соответствие с законами ЕС.
показати весь коментар
30.09.2020 13:01 Відповісти
Ну если не считаете, тогда надо прекратить движение в том направлении. В чужой монастырь не ходят со своим Уставом.
показати весь коментар
30.09.2020 13:05 Відповісти
Зачем прекращать? Разве западный вектор это только ЕС? Я практически уверен, что ЕС в нынешнем виде лет через 20 мы уже не увидим. Разве движение в ЕС является самоцелью? Кто мешает брать только лучшее? За НАТО я двумя руками, а вот по поводу ЕС у меня опасений хватает.
показати весь коментар
30.09.2020 13:50 Відповісти
Сколько помню - хоронят ЕС с момента создания. 30 лет уже, если не ошибаюсь.
показати весь коментар
30.09.2020 13:57 Відповісти
ВБ уже вышла. Новые сильные страны не торопятся вступать. Есть страны, которые участвуют в Шенгенском соглашении и связаны экономическими договорами, но при этом членами ЕС не являются. Как по мне - это идеальный вариант. А в целом ЕС - неповоротливая бюрократическая машина, которой тяжело приспосабливаться к новым реалиям быстроменяющегося мира. И чем больше стран эта машина подбирает, тем неповоротливей она становится.
показати весь коментар
30.09.2020 17:00 Відповісти
Скажем - так - пустой закон
показати весь коментар
30.09.2020 12:27 Відповісти
Правильно - дезинфицируйте корв - спирту туда побольше нежалейте шоп микробы убивал
показати весь коментар
30.09.2020 12:28 Відповісти
А про колаборантів коли, Чи не на часі??
показати весь коментар
30.09.2020 12:30 Відповісти
Что за за пересмотр льгот???Сдаю кровь регулярно уже лет так 10, раз в два месяца после сдачи дают чето в районе 150 грн,как говорят это вместо обеда,т.к столовых уже нет.Из этих деньжишь половина на бензин чтоб доехать и оставшиеся 60 на стакан вина. Един.+ это бумажка на доп.выходной к отпуску,но это для тех кто офиц.устроен!!!Сказать что с такими льготами доноров пруд,пруди,нет в основном курсанты,солдатики и будущие отцы для справок в роддом.!
показати весь коментар
30.09.2020 12:44 Відповісти
Да все так же оно и остается. С той лишь разницей, что теперь центры забора крови будут лицензироваться. Они просто переписали старый законопроект и добавили туда новых лозунгов, как я понял.
показати весь коментар
30.09.2020 12:48 Відповісти
Забыл,150 грн это где-то с годик,до этого было чи 57-58 грн))
показати весь коментар
30.09.2020 12:49 Відповісти
наразі в донорському центрі можна здавати плазму, якщо показники дозволяють, раз на 2 тижні. вартість 640 мл - близько 300 грн. це по протоколу Європи, в Америці бажаючі здають кожного тижня.
показати весь коментар
30.09.2020 13:56 Відповісти
"пересмотр системы льгот" читать - отмена льгот. Я читал законопроект - из всех льгот осталось только доплата 10% от минимальной пенсии. И то, действовать будет три года (типо переходный период). А мне до пенсии больше 3-х лет. В общем - сосите, почётные. https://petition.president.gov.ua/petition/100210
показати весь коментар
30.09.2020 14:44 Відповісти
Льготы почётным донорам___
Стало: Почесні донори України мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць

Было: безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування з використанням дорогоцінних металів) у закладах охорони здоров'я, заснованих на загальнодержавній та комунальній власності; пільгове придбання ліків (із знижкою 50 відсотків їх вартості) за рецептами, виданими закладами охорони здоров'я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності; безплатне забезпечення донорською кров'ю та її препаратами, необхідними для їх особистого лікування, за рецептами, виданими закладами охорони здоров'я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності; першочергове придбання за місцем роботи або навчання путівок для санаторно- курортного лікування та першочергове лікування у закладах охорони здоров'я, позачергове забезпечення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, протезами та іншими протезно- ортопедичними виробами; використання чергової щорічної оплачуваної відпустки у зручний для них час; отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць; отримання пільгових позик для будівництва індивідуального житла відповідно до законодавства.
показати весь коментар
30.09.2020 14:53 Відповісти
Пытались ввести поправку и вернуть льготы: "Дана поправка пропонує відновити дію пільг, передбачених чинним Законом України «Про донорство крові та її компонентів» для Почесних донорів України.Прийняття законопроекту в пропонованій до першого читання редакції призведе до порушення Конституції України, яка передбачає заборону на звуження соціального захисту, та обмеження прав і свобод.
Но поправку ОТКЛОНИЛИ
То есть этот закон прямо нарушает Конституцию и СНИЖАЕТ социальную защищённость граждан. Спасибо скажем этим (запомните этих туловищ): https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21184 Стефанишина Ольга Анатоліївна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21204 Радуцький Михайло Борисович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21037 Дмитрієва Оксана Олександрівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21076 Цабаль Володимир Володимирович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/11120 Вакарчук Святослав Іванович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21092 Устінова Олександра Юріївна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21171 Кузьміних Сергій Володимирович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21106 Зінкевич Яна Вадимівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21107 Зуб Валерій Олексійович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21213 Рущишин Ярослав Іванович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21179 Совсун Інна Романівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17997 Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/12272 Дубіль Валерій Олександрович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20984 Бобровська Соломія Анатоліївна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15790 Дубневич Ярослав Васильович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21103 Заславський Юрій Іванович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21043 Железняк Ярослав Іванович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21200 Макаров Олег Анатолійович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18086 Довгий Олесь Станіславович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21209 Рудик Кіра Олександрівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21085 Умєров Рустем Енверович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/11121 Геращенко Ірина Володимирівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21206 Рахманін Сергій Іванович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15672 Іонова Марія Миколаївна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17948 Сюмар Вікторія Петрівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21270 Піпа Наталія Романівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21265 Перебийніс Максим Вікторович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20998 Вагнєр Вікторія Олександрівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15432 Юрчишин Ярослав Романович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21249 Осадчук Андрій Петрович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21041 Дубнов Артем Васильович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21192 Лозинський Роман Михайлович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21004 Васильченко Галина Іванівна (IX скликання)
показати весь коментар
30.09.2020 14:59 Відповісти
 
 