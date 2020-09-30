Рада ухвалила закон про безпеку донорської крові
Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №3648 "Про безпечність та якість донорської крові та компонентів крові".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за таке рішення на засіданні в середу проголосував 251 народний депутат.
Законопроєкт №3648, авторами якого виступають депутати різних фракцій, зокрема, передбачає створення і функціонування в Україні компетентних органів щодо здійснення ліцензування та контролю діяльності суб'єктів системи крові, встановлення вимог і стандартів безпеки і якості донорської крові та компонентів крові, які відповідають вимогам ЄС.
Крім цього, документ передбачає створення Нацреєстру донорів крові або компонентів крові і осіб, які не можуть бути донорами, з його інтеграцією в єдину електронну систему eHealth.
Законопроєкт передбачає також створення умов для імплементації принципу безкоштовного добровільного донорства як фундаментальної основи ефективної діяльності національної системи крові та перегляд системи пільг для донорів, які здійснюють донацію на безоплатній основі, припускаючи відхід від практики виплати донорам грошової компенсації або її еквівалентів, а замість цього - побудова системи крові на основі мотивації донорів до добровільних безкоштовним дотацій.
Як повідомлялося, в липні Верховна Рада 293 голосами прийняла за основу законопроєкт №3648 "Про безпечність та якість донорської крові та компонентів крові". У вересні законопроєкт відправили на повторне друге читання.
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Ничего нового и ценного я в этом законе не увидел.
Стало: Почесні донори України мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць
Было: безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування з використанням дорогоцінних металів) у закладах охорони здоров'я, заснованих на загальнодержавній та комунальній власності; пільгове придбання ліків (із знижкою 50 відсотків їх вартості) за рецептами, виданими закладами охорони здоров'я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності; безплатне забезпечення донорською кров'ю та її препаратами, необхідними для їх особистого лікування, за рецептами, виданими закладами охорони здоров'я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності; першочергове придбання за місцем роботи або навчання путівок для санаторно- курортного лікування та першочергове лікування у закладах охорони здоров'я, позачергове забезпечення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, протезами та іншими протезно- ортопедичними виробами; використання чергової щорічної оплачуваної відпустки у зручний для них час; отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць; отримання пільгових позик для будівництва індивідуального житла відповідно до законодавства.
Но поправку ОТКЛОНИЛИ
То есть этот закон прямо нарушает Конституцию и СНИЖАЕТ социальную защищённость граждан. Спасибо скажем этим (запомните этих туловищ): https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21184 Стефанишина Ольга Анатоліївна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21204 Радуцький Михайло Борисович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21037 Дмитрієва Оксана Олександрівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21076 Цабаль Володимир Володимирович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/11120 Вакарчук Святослав Іванович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21092 Устінова Олександра Юріївна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21171 Кузьміних Сергій Володимирович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21106 Зінкевич Яна Вадимівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21107 Зуб Валерій Олексійович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21213 Рущишин Ярослав Іванович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21179 Совсун Інна Романівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17997 Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/12272 Дубіль Валерій Олександрович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20984 Бобровська Соломія Анатоліївна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15790 Дубневич Ярослав Васильович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21103 Заславський Юрій Іванович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21043 Железняк Ярослав Іванович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21200 Макаров Олег Анатолійович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18086 Довгий Олесь Станіславович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21209 Рудик Кіра Олександрівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21085 Умєров Рустем Енверович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/11121 Геращенко Ірина Володимирівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21206 Рахманін Сергій Іванович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15672 Іонова Марія Миколаївна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17948 Сюмар Вікторія Петрівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21270 Піпа Наталія Романівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21265 Перебийніс Максим Вікторович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20998 Вагнєр Вікторія Олександрівна (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15432 Юрчишин Ярослав Романович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21249 Осадчук Андрій Петрович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21041 Дубнов Артем Васильович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21192 Лозинський Роман Михайлович (IX скликання) https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21004 Васильченко Галина Іванівна (IX скликання)