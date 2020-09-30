Заявления о массовых жалобах бизнеса на СБУ не соответствуют действительности, - Пунь

Разговоры о том, что предприниматели якобы массово жалуются на давление Службы безопасности Украины является манипулятивными и не соответствуют действительности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом заявил заместитель руководителя по вопросам реформы СБУ Сергей Пунь в своей статье.

По его словам, на самом деле количество жалоб на Службу в Совет бизнес-омбудсмена значительно меньше, чем на другие государственные органы.

"Не нужно манипулировать фантомным "кошмареньем" бизнеса - такие слова не подкреплены фактами. Стоит посмотреть на годовой отчет Совета бизнес-омбудсмена по 2019 и все станет ясно", - отметил Сергей Пунь, комментируя заявления отдельных экспертов и общественных активистов.

В частности, в отчете отмечается, что количество обращений относительно Службы безопасности Украины существенно уменьшилось (-45% против 2018 и -59% против 2017 года). Поэтому в 2019 году было всего 17 жалоб на СБУ, тогда как на действия налоговиков жаловались 1073 раза, а на Нацполицию - 107. В то же время СБУ системно выполняет рекомендации, которые предоставляет Совет бизнес-омбудсмена.

Пунь также обратил внимание, что различные информационные атаки относительно функционала СБУ являются свидетельством того, что вопрос реформы Службы стал слишком политизированным.

"Навязывается мнение - если реформа не будет соответствовать чьим-то представлениям, пожеланием или требованиям, то значит она "неправильная". Но разве критика ради критики является маркером эффективности?" - добавил Пунь.

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Он подчеркнул, что в доработанном законопроекте по реформе СБУ, который сейчас рассматривают комитеты Верховной Рады, учтены предложения международных партнеров. В частности, по ограничению полномочий СБУ по противодействию огрпреступности, экономическим и коррупционным преступлениям. Они могут осуществляться только в пределах контрразведывательной деятельности.

"Есть предохранители, чтобы Служба занималась только делами государственной безопасности", - отмечает Пунь.

Также проект согласовывает статус СБУ с законом "О национальной безопасности". То есть она является государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями.

За деятельностью Службы внедряется 6 видов контроля: президентский, парламентский, финансовый, судебный, общественный и внутренний. Отдельно будет действовать прокурорский надзор.

Пунь также отметил, что для подрыва доверия к сектору нацбезопасности возможны разнообразные информационные вбросы.

"Сегодня Украина не может себе позволить быть слабой. С такими соседями и гибридными угрозами у нас просто нет другого выбора. Итак, сильной должна быть и Служба безопасности Украины", - убежден он.