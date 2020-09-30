Заявления о массовых жалобах бизнеса на СБУ не соответствуют действительности, - Пунь
Разговоры о том, что предприниматели якобы массово жалуются на давление Службы безопасности Украины является манипулятивными и не соответствуют действительности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом заявил заместитель руководителя по вопросам реформы СБУ Сергей Пунь в своей статье.
По его словам, на самом деле количество жалоб на Службу в Совет бизнес-омбудсмена значительно меньше, чем на другие государственные органы.
"Не нужно манипулировать фантомным "кошмареньем" бизнеса - такие слова не подкреплены фактами. Стоит посмотреть на годовой отчет Совета бизнес-омбудсмена по 2019 и все станет ясно", - отметил Сергей Пунь, комментируя заявления отдельных экспертов и общественных активистов.
В частности, в отчете отмечается, что количество обращений относительно Службы безопасности Украины существенно уменьшилось (-45% против 2018 и -59% против 2017 года). Поэтому в 2019 году было всего 17 жалоб на СБУ, тогда как на действия налоговиков жаловались 1073 раза, а на Нацполицию - 107. В то же время СБУ системно выполняет рекомендации, которые предоставляет Совет бизнес-омбудсмена.
Пунь также обратил внимание, что различные информационные атаки относительно функционала СБУ являются свидетельством того, что вопрос реформы Службы стал слишком политизированным.
"Навязывается мнение - если реформа не будет соответствовать чьим-то представлениям, пожеланием или требованиям, то значит она "неправильная". Но разве критика ради критики является маркером эффективности?" - добавил Пунь.
Он подчеркнул, что в доработанном законопроекте по реформе СБУ, который сейчас рассматривают комитеты Верховной Рады, учтены предложения международных партнеров. В частности, по ограничению полномочий СБУ по противодействию огрпреступности, экономическим и коррупционным преступлениям. Они могут осуществляться только в пределах контрразведывательной деятельности.
"Есть предохранители, чтобы Служба занималась только делами государственной безопасности", - отмечает Пунь.
Также проект согласовывает статус СБУ с законом "О национальной безопасности". То есть она является государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями.
За деятельностью Службы внедряется 6 видов контроля: президентский, парламентский, финансовый, судебный, общественный и внутренний. Отдельно будет действовать прокурорский надзор.
Пунь также отметил, что для подрыва доверия к сектору нацбезопасности возможны разнообразные информационные вбросы.
"Сегодня Украина не может себе позволить быть слабой. С такими соседями и гибридными угрозами у нас просто нет другого выбора. Итак, сильной должна быть и Служба безопасности Украины", - убежден он.
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(Ну далі ви знаєте)
Жалуются не только украинские предприниматели, но и иностранные инвесторы.
ООО «Капитал-Агроинвест», инвесторами и конечными бенефициарами которого являются резиденты Германии, обратились к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг компании. В частности, разобраться с незаконными действиями сотрудников СБУ.
1) виграв
2) програв
3) інші варіанти
Эталонное лицемерие.
До избрания в парламент Гетманцев был налоговым консультантом, то есть, зарабатывал тем, что помогал крупному и среднему бизнесу "оптимизировать" налоги.
У Гетманцева вся недвижимость и автомобили записаны на маму. "Враг тени". Ага.
На фирме мамы Данила Гетманцева, где он принимал непосредственное участие в управлении, зарплаты платят в формате "минималка + конверт" (https://ibigdan.livejournal.com/25644508.html по словам бывших сотрудников ). "Враг тени". Ага.
"Мракобесие теневой экономики", говорите? Знаете, что такое настоящее мракобесие теневой экономики? Это когда самым большим сектором нашей теневой экономики является очень специфическая "сфера услуг", созданная непосредственно чиновникам. Это взятки и коррупция. Но с этим огромным куском теневой экономики Гетманцев не спешит бороться. Нужно начать с ФОПов. А чиновникам - наоборот, добавить полномочий.
А тем временем среднестатистический ФОП живёт гораздо скромнее огромного количества чиновников, которые всю жизнь на госслужбе.
Кроме того, как бы сильно предприниматель не оптимизировал прибыль, его "белые" доходы все равно "плюс-минус" соответствуют его образу жизни, в отличии от чиновников, у которых виллы и автопарки при невысокой официальной зарплате.
https://www.facebook.com/olegbps/posts/4097612943587239 Oleg Petrichenko
Направление грузовых перевозок Укрзализныци, возглавит соратник Саакашвили, Ираклий Эзугбая. Он - бывший глава Грузинской железной дороги.
На Родине, в Грузии, его обвиняют в разворовывании 40 млн. долларов.
Т.Березовец