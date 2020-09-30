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Заявления о массовых жалобах бизнеса на СБУ не соответствуют действительности, - Пунь

Заявления о массовых жалобах бизнеса на СБУ не соответствуют действительности, - Пунь

Разговоры о том, что предприниматели якобы массово жалуются на давление Службы безопасности Украины является манипулятивными и не соответствуют действительности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, об этом заявил заместитель руководителя по вопросам реформы СБУ Сергей Пунь в своей статье.

По его словам, на самом деле количество жалоб на Службу в Совет бизнес-омбудсмена значительно меньше, чем на другие государственные органы.

"Не нужно манипулировать фантомным "кошмареньем" бизнеса - такие слова не подкреплены фактами. Стоит посмотреть на годовой отчет Совета бизнес-омбудсмена по 2019 и все станет ясно", - отметил Сергей Пунь, комментируя заявления отдельных экспертов и общественных активистов.

В частности, в отчете отмечается, что количество обращений относительно Службы безопасности Украины существенно уменьшилось (-45% против 2018 и -59% против 2017 года). Поэтому в 2019 году было всего 17 жалоб на СБУ, тогда как на действия налоговиков жаловались 1073 раза, а на Нацполицию - 107. В то же время СБУ системно выполняет рекомендации, которые предоставляет Совет бизнес-омбудсмена.

Пунь также обратил внимание, что различные информационные атаки относительно функционала СБУ являются свидетельством того, что вопрос реформы Службы стал слишком политизированным.

"Навязывается мнение - если реформа не будет соответствовать чьим-то представлениям, пожеланием или требованиям, то значит она "неправильная". Но разве критика ради критики является маркером эффективности?" - добавил Пунь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ предлагает сохранить функции борьбы с коррупцией

Он подчеркнул, что в доработанном законопроекте по реформе СБУ, который сейчас рассматривают комитеты Верховной Рады, учтены предложения международных партнеров. В частности, по ограничению полномочий СБУ по противодействию огрпреступности, экономическим и коррупционным преступлениям. Они могут осуществляться только в пределах контрразведывательной деятельности.

"Есть предохранители, чтобы Служба занималась только делами государственной безопасности", - отмечает Пунь.

Также проект согласовывает статус СБУ с законом "О национальной безопасности". То есть она является государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями.

За деятельностью Службы внедряется 6 видов контроля: президентский, парламентский, финансовый, судебный, общественный и внутренний. Отдельно будет действовать прокурорский надзор.

Пунь также отметил, что для подрыва доверия к сектору нацбезопасности возможны разнообразные информационные вбросы.

"Сегодня Украина не может себе позволить быть слабой. С такими соседями и гибридными угрозами у нас просто нет другого выбора. Итак, сильной должна быть и Служба безопасности Украины", - убежден он.

бизнес (1622) законопроект (3229) СБУ (19994) Пунь Сергей (3)


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Топ комментарии
+8
А вот это откровенный звиздеж.

Жалуются не только украинские предприниматели, но и иностранные инвесторы.
ООО «Капитал-Агроинвест», инвесторами и конечными бенефициарами которого являются резиденты Германии, обратились к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг компании. В частности, разобраться с незаконными действиями сотрудников СБУ.

Заявления о массовых жалобах бизнеса на СБУ не соответствуют действительности, - Пунь - Цензор.НЕТ 593
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30.09.2020 14:08
+7
Де зелень відкопує такі кадри?
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30.09.2020 13:52
+7
СБУ заявило, что жалобы на СБУ не соответствуют действительности. "Смешное кино"
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30.09.2020 14:01
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А что,все бизнесмены бегут жаловаться на давление?
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30.09.2020 13:51 Ответить
Де зелень відкопує такі кадри?
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30.09.2020 13:52 Ответить
..значить массовые жалобы на сбу есть - но вы пошли в отказ !!! .. Зе-идиоты-***..
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30.09.2020 13:52 Ответить
Черговий peace door ball вiд влади
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30.09.2020 13:52 Ответить
Заявления о массовых жалобах бизнеса на СБУ не соответствуют действительности, - Пунь - Цензор.НЕТ 9315
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30.09.2020 13:53 Ответить
опа, ты флаг сменил, Рома?
Или ты это о своей профессии?!
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30.09.2020 14:02 Ответить
Заявления о массовых жалобах бизнеса на СБУ не соответствуют действительности, - Пунь - Цензор.НЕТ 7482
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30.09.2020 14:08 Ответить
Думаешь, "нет у вас методов против Кости Сапрыкина"?
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30.09.2020 16:58 Ответить
А якщо хтось пожаліється, то ми йому...
(Ну далі ви знаєте)
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30.09.2020 13:53 Ответить
СБУ заявило, что жалобы на СБУ не соответствуют действительности. "Смешное кино"
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30.09.2020 14:01 Ответить
да уж, мы, типа, сами себя выпорем, если что...
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30.09.2020 14:03 Ответить
Ага...))))) чисту правду говорить "чікіст"))))) Цікаво чи знає пан падлочикість скільки його підлеглі віджали врожаїв у сільгоспвиробників при цьому якоби ізьяли врожай тільки де він навіть Боженька не знає. Виникає питання так СБУ це служба безпеки держави чи сільгосп інспекція.... *** так дивись і на мій огородець суки оком покладуть... Моркви по локоть не хочете..?? А безпекою хай дурні займаються..Нахера воно СБУ займатись безпекою держави і громадян.
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30.09.2020 14:02 Ответить
А вот это откровенный звиздеж.

Жалуются не только украинские предприниматели, но и иностранные инвесторы.
ООО «Капитал-Агроинвест», инвесторами и конечными бенефициарами которого являются резиденты Германии, обратились к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг компании. В частности, разобраться с незаконными действиями сотрудников СБУ.

Заявления о массовых жалобах бизнеса на СБУ не соответствуют действительности, - Пунь - Цензор.НЕТ 593
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30.09.2020 14:08 Ответить
таки да, вот что значит когда недолейтенант из 95 квартала глава сбу. смешно однако. 95 квартал смешит народ
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30.09.2020 14:08 Ответить
Пунь прямо в лужу и пузыри....
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30.09.2020 14:12 Ответить
Конечно, жалуются уже совершенно отчаявшиеся или кому уже нечего терять, а все остальные предпочитают платить, так как понимают, что в этом государстве нет ни закона, ни справедливости.
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30.09.2020 14:23 Ответить
Майже байка: один не бідний чоловік, піймавши бога за бороду, подав в суд на СБУ за безпідставні перевірки з блокуванням праці... Вгадайте, що з ним сталось за деякий час:
1) виграв
2) програв
3) інші варіанти
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30.09.2020 14:30 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25668446.html Вроде всё об это муд@ке уже сказано, но не жалко и повторить

Заявления о массовых жалобах бизнеса на СБУ не соответствуют действительности, - Пунь - Цензор.НЕТ 9935

Эталонное лицемерие.
До избрания в парламент Гетманцев был налоговым консультантом, то есть, зарабатывал тем, что помогал крупному и среднему бизнесу "оптимизировать" налоги.

У Гетманцева вся недвижимость и автомобили записаны на маму. "Враг тени". Ага.

На фирме мамы Данила Гетманцева, где он принимал непосредственное участие в управлении, зарплаты платят в формате "минималка + конверт" (https://ibigdan.livejournal.com/25644508.html по словам бывших сотрудников ). "Враг тени". Ага.

"Мракобесие теневой экономики", говорите? Знаете, что такое настоящее мракобесие теневой экономики? Это когда самым большим сектором нашей теневой экономики является очень специфическая "сфера услуг", созданная непосредственно чиновникам. Это взятки и коррупция. Но с этим огромным куском теневой экономики Гетманцев не спешит бороться. Нужно начать с ФОПов. А чиновникам - наоборот, добавить полномочий.

А тем временем среднестатистический ФОП живёт гораздо скромнее огромного количества чиновников, которые всю жизнь на госслужбе.

Кроме того, как бы сильно предприниматель не оптимизировал прибыль, его "белые" доходы все равно "плюс-минус" соответствуют его образу жизни, в отличии от чиновников, у которых виллы и автопарки при невысокой официальной зарплате.
https://www.facebook.com/olegbps/posts/4097612943587239 Oleg Petrichenko
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30.09.2020 14:33 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3294225.html Следом за казахским вором-"реформатором", Саакашвили притянул в Украину ещё одного вора

Направление грузовых перевозок Укрзализныци, возглавит соратник Саакашвили, Ираклий Эзугбая. Он - бывший глава Грузинской железной дороги.
На Родине, в Грузии, его обвиняют в разворовывании 40 млн. долларов.
Т.Березовец
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30.09.2020 14:40 Ответить
Нет бизнеса - нет жалоб. (с) СБУ
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30.09.2020 14:56 Ответить
Пунь..скільки років? Чи є освіта відповідна до посади? Чи прапцював так би сказати в польових умовах в звичайному районі? Ні? Тоді Пунь краще не сунь свій пятак в апельсини. ПограбуванняСБУ це як ментихабарники..речі які пишуться разм і ні як нероз'єднати
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30.09.2020 16:49 Ответить
 
 