Заяви про масові скарги бізнесу на СБУ не відповідають дійсності, - Пунь

Розмови про те, що підприємці нібито масово скаржаться на тиск Служби безпеки України маніпулятивні і не відповідають дійсності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це заявив заступник керівника з питань реформи СБУ Сергій Пунь у своїй статті.

За його словами, насправді кількість скарг на Службу до Ради бізнес-омбудсмена значно менша, ніж на інші державні органи.

"Не потрібно маніпулювати фантомним "кошмаренням" бізнесу – такі слова не підкріплені фактами. Варто подивитися на річний звіт Ради бізнес-омбудсмена за 2019 рік і все стане зрозуміло", – зазначив Сергій Пунь, коментуючи заяви окремих експертів і громадських активістів.

Зокрема, у звіті зазначається, що кількість звернень щодо Служби безпеки України зменшилась найсуттєвіше (-45% проти 2018 року та -59% проти 2017 року). Відтак у 2019 році було лише 17 скарг на СБУ, тоді як на дії податківців скаржилися 1073 рази, а на Нацполіцію – 107. Водночас СБУ системно виконує рекомендації, які надає Рада бізнес-омбудсмена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЄС" ініціювала альтернативу закону №1210, що дозволяє знизити податкове навантаження на бізнес

Пунь звернув увагу, що різноманітні інформаційні атаки відносно функціоналу СБУ є свідченням того, що питання реформи Служби стало занадто політизованим.

"Нав’язується думка – якщо реформа не буде відповідати чиїмось уявленням, побажанням чи вимогам, то значить вона "неправильна". Та хіба критика заради критики є маркером ефективності?" – додав Сергій Пунь.

Він підкреслив, що у доопрацьованому законопроєкті щодо реформи СБУ, який наразі розглядають комітети Верховної Ради, враховані пропозиції міжнародних партнерів. Зокрема, щодо обмеження повноважень СБУ з протидії огрзлочинності, економічним і корупційним злочинам. Вони можуть здійснюватися лише у межах контррозвідувальної діяльності.

"Є запобіжники, щоб Служба займалася тільки справами державної безпеки", – наголошує Сергій Пунь.

Також проєкт узгоджує статус СБУ із законом "Про національну безпеку". Тобто вона є державним органом спеціального призначення з правоохоронними функціями.

За діяльністю Служби впроваджується 6 видів контролю: президентський, парламентський, фінансовий, судовий, громадський і внутрішній. Окремо діятиме прокурорський нагляд.

"Сьогодні Україна не може собі дозволити бути слабкою. З такими сусідами і гібридними загрозами у нас просто немає іншого вибору. Отже, сильною має бути і Служба безпеки України", – переконаний він.