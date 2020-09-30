Заяви про масові скарги бізнесу на СБУ не відповідають дійсності, - Пунь
Розмови про те, що підприємці нібито масово скаржаться на тиск Служби безпеки України маніпулятивні і не відповідають дійсності.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це заявив заступник керівника з питань реформи СБУ Сергій Пунь у своїй статті.
За його словами, насправді кількість скарг на Службу до Ради бізнес-омбудсмена значно менша, ніж на інші державні органи.
"Не потрібно маніпулювати фантомним "кошмаренням" бізнесу – такі слова не підкріплені фактами. Варто подивитися на річний звіт Ради бізнес-омбудсмена за 2019 рік і все стане зрозуміло", – зазначив Сергій Пунь, коментуючи заяви окремих експертів і громадських активістів.
Зокрема, у звіті зазначається, що кількість звернень щодо Служби безпеки України зменшилась найсуттєвіше (-45% проти 2018 року та -59% проти 2017 року). Відтак у 2019 році було лише 17 скарг на СБУ, тоді як на дії податківців скаржилися 1073 рази, а на Нацполіцію – 107. Водночас СБУ системно виконує рекомендації, які надає Рада бізнес-омбудсмена.
Пунь звернув увагу, що різноманітні інформаційні атаки відносно функціоналу СБУ є свідченням того, що питання реформи Служби стало занадто політизованим.
"Нав’язується думка – якщо реформа не буде відповідати чиїмось уявленням, побажанням чи вимогам, то значить вона "неправильна". Та хіба критика заради критики є маркером ефективності?" – додав Сергій Пунь.
Він підкреслив, що у доопрацьованому законопроєкті щодо реформи СБУ, який наразі розглядають комітети Верховної Ради, враховані пропозиції міжнародних партнерів. Зокрема, щодо обмеження повноважень СБУ з протидії огрзлочинності, економічним і корупційним злочинам. Вони можуть здійснюватися лише у межах контррозвідувальної діяльності.
"Є запобіжники, щоб Служба займалася тільки справами державної безпеки", – наголошує Сергій Пунь.
Також проєкт узгоджує статус СБУ із законом "Про національну безпеку". Тобто вона є державним органом спеціального призначення з правоохоронними функціями.
За діяльністю Служби впроваджується 6 видів контролю: президентський, парламентський, фінансовий, судовий, громадський і внутрішній. Окремо діятиме прокурорський нагляд.
"Сьогодні Україна не може собі дозволити бути слабкою. З такими сусідами і гібридними загрозами у нас просто немає іншого вибору. Отже, сильною має бути і Служба безпеки України", – переконаний він.
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(Ну далі ви знаєте)
Жалуются не только украинские предприниматели, но и иностранные инвесторы.
ООО «Капитал-Агроинвест», инвесторами и конечными бенефициарами которого являются резиденты Германии, обратились к председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой вмешаться в ситуацию, которая сложилась вокруг компании. В частности, разобраться с незаконными действиями сотрудников СБУ.
1) виграв
2) програв
3) інші варіанти
Эталонное лицемерие.
До избрания в парламент Гетманцев был налоговым консультантом, то есть, зарабатывал тем, что помогал крупному и среднему бизнесу "оптимизировать" налоги.
У Гетманцева вся недвижимость и автомобили записаны на маму. "Враг тени". Ага.
На фирме мамы Данила Гетманцева, где он принимал непосредственное участие в управлении, зарплаты платят в формате "минималка + конверт" (https://ibigdan.livejournal.com/25644508.html по словам бывших сотрудников ). "Враг тени". Ага.
"Мракобесие теневой экономики", говорите? Знаете, что такое настоящее мракобесие теневой экономики? Это когда самым большим сектором нашей теневой экономики является очень специфическая "сфера услуг", созданная непосредственно чиновникам. Это взятки и коррупция. Но с этим огромным куском теневой экономики Гетманцев не спешит бороться. Нужно начать с ФОПов. А чиновникам - наоборот, добавить полномочий.
А тем временем среднестатистический ФОП живёт гораздо скромнее огромного количества чиновников, которые всю жизнь на госслужбе.
Кроме того, как бы сильно предприниматель не оптимизировал прибыль, его "белые" доходы все равно "плюс-минус" соответствуют его образу жизни, в отличии от чиновников, у которых виллы и автопарки при невысокой официальной зарплате.
https://www.facebook.com/olegbps/posts/4097612943587239 Oleg Petrichenko
Направление грузовых перевозок Укрзализныци, возглавит соратник Саакашвили, Ираклий Эзугбая. Он - бывший глава Грузинской железной дороги.
На Родине, в Грузии, его обвиняют в разворовывании 40 млн. долларов.
Т.Березовец