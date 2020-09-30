"Рада предлагает разрешить назначать уполномоченного для закупок избирательной комиссии..."

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "О публичных закупках" об особенностях осуществления закупок во время избирательного процесса.

"За" проголосовал 231 народный депутат, передает корреспондент Цензор.НЕТ. Нардепы отказались поддерживать законопроект в целом.

Так, законопроектом №4099 предусматривается, что до 1 декабря 2020 года "для осуществления закупок окружной (территориальной) избирательной комиссии может назначаться уполномоченное(ые) лицо (лица) на основании решения такой окружной (территориальной) избирательной комиссии в соответствии с частью десятой статьи 33 Избирательного кодекса Украины".

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк объяснил, что этот законопроект является техническим. "Он буквально на несколько месяцев, чтобы мы не остановили выборы и люди не брали на себя, в том числе, уголовную ответственность", - сказал Железняк. По его словам, этот законопроект просил принять ЦИК.

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