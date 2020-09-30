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Новини Місцеві вибори-2020
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Рада пропонує дозволити призначати уповноваженого для закупівель виборчої комісії

Рада пропонує дозволити призначати уповноваженого для закупівель виборчої комісії

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про внесення змін до закону "Про державні закупівлі" про особливості здійснення закупівель під час виборчого процесу.

"За" проголосував 231 народний депутат, передає кореспондент Цензор.НЕТ. Нардепи відмовилися підтримувати законопроєкт у цілому.

Так, законопроєктом №4099 передбачається, що до 1 грудня 2020 року "для здійснення закупівель окружною (територіальною) виборчою комісією може призначатися уповноважена(і) особа(особи) на підставі рішення такої окружної (територіальної) виборчої комісії відповідно до частини десятої статті 33 виборчого кодексу України".

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк пояснив, що цей законопроєкт є технічним. "Він буквально на кілька місяців, щоб ми не зупинили вибори і люди не брали на себе, в тому числі, кримінальну відповідальність", - сказав Железняк. За його словами, цей законопроєкт просила ухвалити ЦВК.

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ВР (15027) місцеві вибори (1366) ЦВК (1177) закупівлі (3428)


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И, конечно же, им будет Слуга?
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30.09.2020 14:14 Відповісти
"Рада предлагает разрешить назначать уполномоченного для закупок избирательной комиссии..."

По чому ща кілограм комісії будуть платити?
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30.09.2020 14:32 Відповісти
Та шо там разрешать. Там давно все куплено и продано.
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30.09.2020 16:33 Відповісти
 
 