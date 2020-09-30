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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Рада осудила проведение Россией "местных выборов" в оккупированном Крыму

Рада осудила проведение Россией

Верховная Рада приняла постановление №4109 "О заявлении Верховной Рады Украины о непризнании легитимности так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее постановление поддержали 276 нардепов.

"Верховная Рада Украины заявляет протест в связи с очередным незаконным проведением 13 сентября 2020 года российской оккупационной администрацией так называемых местных выборов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и г.Севастополь, в частности "выборов губернатора Севастополя" и "довыборов депутатов" т.н. "государственного совета Республики Крым" и "Симферопольского местного совета", - говорится в заявлении.

Украинский парламент обратился к членам законодательных органов иностранных государств и международных парламентских организаций с призывом дать принципиальную оценку незаконным действиям РФ по организации и проведению т.н. местных выборов на временно оккупированных территориях Украины в Крыму, а также воздержаться от каких либо контактов с незаконными органами российской оккупационной администрации и ее представителями.

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ВР (29273) выборы (24756) Крым (26421) россия (96095)


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І півроку не пройшло...
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30.09.2020 14:03 Ответить
ежели каSSапа не пи.дить - онъ бесчинствуетъ !
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30.09.2020 14:06 Ответить
щось не так в редакції Цензора. Потрібно дать заголовок "Рада не визнала...", а не "засудила". Це дві великі різниці, як кажуть юдеї. Це в ООН та ОБСЄ щось "засуджують" чи ще щось таке безглузде роблять, А Рада робить конкретні речі, чи повинна так робити, що не завжди у неї виходить як слід...
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30.09.2020 14:10 Ответить
 
 