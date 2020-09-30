Рада засудила проведення Росією "місцевих виборів" в окупованому Криму

Верховна Рада ухвалила постанову №4109 "Про заяву Верховної Ради України про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідну постанову підтримали 276 нардепів.

"Верховна Рада України заявляє протест у зв'язку із черговим незаконним проведенням 13 вересня 2020 року російською окупаційною адміністрацією так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, зокрема "виборів губернатора Севастополя" і "довиборів депутатів" т.зв. "державної ради Республіки Крим" і "Сімферопольської місцевої ради", - йдеться в заяві.

Український парламент звернувся до членів законодавчих органів іноземних держав і міжнародних парламентських організацій із закликом дати принципову оцінку незаконним діям РФ щодо організації і проведення т.зв. місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України в Криму, а також утриматися від будь-яких контактів із незаконними органами російської окупаційної адміністрації та її представниками.

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