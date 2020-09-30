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Новини Окуповані території
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Рада засудила проведення Росією "місцевих виборів" в окупованому Криму

Рада засудила проведення Росією

Верховна Рада ухвалила постанову №4109 "Про заяву Верховної Ради України про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідну постанову підтримали 276 нардепів.

"Верховна Рада України заявляє протест у зв'язку із черговим незаконним проведенням 13 вересня 2020 року російською окупаційною адміністрацією так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, зокрема "виборів губернатора Севастополя" і "довиборів депутатів" т.зв. "державної ради Республіки Крим" і "Сімферопольської місцевої ради", - йдеться в заяві.

Український парламент звернувся до членів законодавчих органів іноземних держав і міжнародних парламентських організацій із закликом дати принципову оцінку незаконним діям РФ щодо організації і проведення т.зв. місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України в Криму, а також утриматися від будь-яких контактів із незаконними органами російської окупаційної адміністрації та її представниками.

Також дивіться: Україна вдосконалила систему спостереження за підрозділами ЗС РФ в окупованому Криму: вже немає жодної "сліпої" зони, - Наєв. ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (15027) вибори (6717) Крим (14185) росія (65934)


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30.09.2020 14:03 Відповісти
ежели каSSапа не пи.дить - онъ бесчинствуетъ !
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30.09.2020 14:06 Відповісти
щось не так в редакції Цензора. Потрібно дать заголовок "Рада не визнала...", а не "засудила". Це дві великі різниці, як кажуть юдеї. Це в ООН та ОБСЄ щось "засуджують" чи ще щось таке безглузде роблять, А Рада робить конкретні речі, чи повинна так робити, що не завжди у неї виходить як слід...
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30.09.2020 14:10 Відповісти
 
 