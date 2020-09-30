Кремль отреагировал на слова Байдена о "щенке Путина": Наблюдаем и фиксируем
Слова кандидата в президенты США Джо Байдена о том, что Трамп - "щенок Путина", являются проявлением политической культуры США.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы, как и все в мире, наблюдаем за ходом избирательной кампании в США. Мы не можем оставаться индифферентными, потому что это одна из крупнейших мировых держав, мировых экономик. Конечно, фиксируем новые появления политической электоральной культуры в США, но давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как попытка вмешательства", - сказал Песков.
Напомним, в ходе первых дебатов Трампа и Байдена, которые прошли в Кливленде, кандидат от Демократической партии обвинил собеседника в том, что он недостаточно жестко ведет себя в отношениях с президентом России. "Он (Трамп) щенок Путина. Он даже не может сказать ему (Путину) что-либо о вознаграждении за головы американских солдат", — сказал Байден, вспомнив о статье в NYT, где говорилось о "сговоре" Москвы с боевиками "Талибана" (запрещенной в России организации) и обещаниях платить экстремистам деньги за убийство военнослужащих США.
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✅Кандидати в президенти США Дональд Трамп і Джо Байден провели перші теледебати. Вони обговорили медичну реформу, пандемію коронавирусу, глобальне потепління, призначення нового судді Верховного суду, тему расизму. Пряма трансляція з Клівленда (штат Огайо) велася на телеканалі CBS News. Дональд Трамп і Джо Байден перебивали один одного і звинувачували у брехні. Під час однієї з словесних перепалок Байден попросив Трампа «на хвилину заткнутися».
✅Перед початком дебатів кандидати не потиснули один одному руки. Ведучий дебатів Кріс Уоллес пояснив, що вони домовилися обійтися без рукостискання через коронавирус.
✅Дональд Трамп відкинув звинувачення ЗМІ в несплаті податків. Він заявив, що в останні роки заплатив мільйони доларів. «В одні роки я заплатив $ 38 млн, в інші - $ 27 млн», - сказав чинний президент. Він заявив, що опублікує податкову декларацію, коли вона буде готова. Раніше газета The New York Times повідомила, що Дональд Трамп за 10 з 15 останніх років взагалі не платив податки, посилаючись на понесені через підприємницької діяльності збитки.
✅Джо Байден назвав помилковими твердження, що його син Хантер Байден отримував мільйони доларів від іноземців.
❗️🇺🇸Наступні дебати кандидатів відбудуться 15 жовтня в Майамі (штат Флорида), а потім 22 жовтня в Нешвіллі (штат Теннессі). 3 листопада в США відбудуться вибори президента. У них беруть участь від республіканців діючий глава держави Дональд Трамп, від демократів - колишній віце-президент Джо Байден.
А следующая на подходе Индия. Их, знаете, тоже мноооо-гоооо.
Т. е 2030
1) Китай,
2) Индия,
3) США,
4) EU
Путин у политиков США выглядит как бог.
https://fraza.com/cover/194060.jpg
А как вы догадались?
Пусть гниют их трубы.
"Главное, чтобы рашкованы меньше получали средств для войнушек и убийств в Украине."
Червень 2020 року.
"Газпром" увеличил транзит газа через Украину после остановки "Турецкого потока".
https://biz.censor.net/news/3205133/gazprom_uvelichil_tranzit_gaza_cherez_ukrainu_posle_ostanovki_turetskogo_potoka
лукавит черт ершистый - вас там уже до бениной матери есть )))
Ты дурак?
В статье Цензор не сослался на слова Пескова, а напомнил. .... Это значит винить в пeреводе, и неграмотности нужно только Цензор - даже в оригинал статьи не смотрели.
Скобки "слова Пескова" закрыты еще в абзаце со словами Пекова. С нового абзаца всегда нужна ссылка на источник информации. Нет ссылки, тогда это инфа и интерпретация самого Цензора его профессионалов...
Не хер приплетать кого-то еще между строк
"Он (Трамп) щенок Путина. Он даже не может сказать ему (Путину) что-либо о вознаграждении за головы американских солдат", - сказал Байден, Источник: https://censor.net/ru/n3222044
Но ведь это будет вмешательство во внутренние дела рейхканцеляции...!!! ..Хммм....а как же на это отреагирует партайгенносе? ....он же не может остаться...индеферентным???