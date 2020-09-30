Кремль отреагировал на слова Байдена о "щенке Путина": Наблюдаем и фиксируем

Слова кандидата в президенты США Джо Байдена о том, что Трамп - "щенок Путина", являются проявлением политической культуры США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы, как и все в мире, наблюдаем за ходом избирательной кампании в США. Мы не можем оставаться индифферентными, потому что это одна из крупнейших мировых держав, мировых экономик. Конечно, фиксируем новые появления политической электоральной культуры в США, но давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как попытка вмешательства", - сказал Песков.

Напомним, в ходе первых дебатов Трампа и Байдена, которые прошли в Кливленде, кандидат от Демократической партии обвинил собеседника в том, что он недостаточно жестко ведет себя в отношениях с президентом России. "Он (Трамп) щенок Путина. Он даже не может сказать ему (Путину) что-либо о вознаграждении за головы американских солдат", — сказал Байден, вспомнив о статье в NYT, где говорилось о "сговоре" Москвы с боевиками "Талибана" (запрещенной в России организации) и обещаниях платить экстремистам деньги за убийство военнослужащих США.

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