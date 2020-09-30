Кремль відреагував на слова Байдена про "щеня Путіна": Спостерігаємо і фіксуємо

Слова кандидата в президенти США Джо Байдена про те, що Трамп - "щеня Путіна", є проявом політичної культури США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Ми, як і всі у світі, спостерігаємо за ходом виборчої кампанії в США. Ми не можемо залишатися індиферентними, тому що це одна з найбільших світових держав, світових економік. Звичайно, фіксуємо нові появи політичної електоральної культури в США, але давати оцінок не хочемо, бо це негайно буде сприйнято як спроба втручання", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, в ході перших дебатів Трампа і Байдена, які відбулися в Клівленді, кандидат від Демократичної партії звинуватив співрозмовника в тому, що він недостатньо жорстко поводиться у відносинах з президентом Росії. "Він (Трамп) щеня Путіна. Він навіть не може сказати йому (Путіну) що-небудь про винагороду за голови американських солдатів", - сказав Байден, згадавши про статтю в NYT, де йшлося про "змову" Москви з бойовиками "Талібану" (забороненої в Росії організації) і обіцянки платити екстремістам гроші за вбивство

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