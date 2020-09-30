Кремль відреагував на слова Байдена про "щеня Путіна": Спостерігаємо і фіксуємо
Слова кандидата в президенти США Джо Байдена про те, що Трамп - "щеня Путіна", є проявом політичної культури США.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
"Ми, як і всі у світі, спостерігаємо за ходом виборчої кампанії в США. Ми не можемо залишатися індиферентними, тому що це одна з найбільших світових держав, світових економік. Звичайно, фіксуємо нові появи політичної електоральної культури в США, але давати оцінок не хочемо, бо це негайно буде сприйнято як спроба втручання", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, в ході перших дебатів Трампа і Байдена, які відбулися в Клівленді, кандидат від Демократичної партії звинуватив співрозмовника в тому, що він недостатньо жорстко поводиться у відносинах з президентом Росії. "Він (Трамп) щеня Путіна. Він навіть не може сказати йому (Путіну) що-небудь про винагороду за голови американських солдатів", - сказав Байден, згадавши про статтю в NYT, де йшлося про "змову" Москви з бойовиками "Талібану" (забороненої в Росії організації) і обіцянки платити екстремістам гроші за вбивство
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✅Кандидати в президенти США Дональд Трамп і Джо Байден провели перші теледебати. Вони обговорили медичну реформу, пандемію коронавирусу, глобальне потепління, призначення нового судді Верховного суду, тему расизму. Пряма трансляція з Клівленда (штат Огайо) велася на телеканалі CBS News. Дональд Трамп і Джо Байден перебивали один одного і звинувачували у брехні. Під час однієї з словесних перепалок Байден попросив Трампа «на хвилину заткнутися».
✅Перед початком дебатів кандидати не потиснули один одному руки. Ведучий дебатів Кріс Уоллес пояснив, що вони домовилися обійтися без рукостискання через коронавирус.
✅Дональд Трамп відкинув звинувачення ЗМІ в несплаті податків. Він заявив, що в останні роки заплатив мільйони доларів. «В одні роки я заплатив $ 38 млн, в інші - $ 27 млн», - сказав чинний президент. Він заявив, що опублікує податкову декларацію, коли вона буде готова. Раніше газета The New York Times повідомила, що Дональд Трамп за 10 з 15 останніх років взагалі не платив податки, посилаючись на понесені через підприємницької діяльності збитки.
✅Джо Байден назвав помилковими твердження, що його син Хантер Байден отримував мільйони доларів від іноземців.
❗️🇺🇸Наступні дебати кандидатів відбудуться 15 жовтня в Майамі (штат Флорида), а потім 22 жовтня в Нешвіллі (штат Теннессі). 3 листопада в США відбудуться вибори президента. У них беруть участь від республіканців діючий глава держави Дональд Трамп, від демократів - колишній віце-президент Джо Байден.
А следующая на подходе Индия. Их, знаете, тоже мноооо-гоооо.
Т. е 2030
1) Китай,
2) Индия,
3) США,
4) EU
Путин у политиков США выглядит как бог.
https://fraza.com/cover/194060.jpg
А как вы догадались?
Пусть гниют их трубы.
"Главное, чтобы рашкованы меньше получали средств для войнушек и убийств в Украине."
Червень 2020 року.
"Газпром" увеличил транзит газа через Украину после остановки "Турецкого потока".
https://biz.censor.net/news/3205133/gazprom_uvelichil_tranzit_gaza_cherez_ukrainu_posle_ostanovki_turetskogo_potoka
лукавит черт ершистый - вас там уже до бениной матери есть )))
Ты дурак?
В статье Цензор не сослался на слова Пескова, а напомнил. .... Это значит винить в пeреводе, и неграмотности нужно только Цензор - даже в оригинал статьи не смотрели.
Скобки "слова Пескова" закрыты еще в абзаце со словами Пекова. С нового абзаца всегда нужна ссылка на источник информации. Нет ссылки, тогда это инфа и интерпретация самого Цензора его профессионалов...
Не хер приплетать кого-то еще между строк
"Он (Трамп) щенок Путина. Он даже не может сказать ему (Путину) что-либо о вознаграждении за головы американских солдат", - сказал Байден, Источник: https://censor.net/ru/n3222044
Но ведь это будет вмешательство во внутренние дела рейхканцеляции...!!! ..Хммм....а как же на это отреагирует партайгенносе? ....он же не может остаться...индеферентным???