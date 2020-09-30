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Кремль відреагував на слова Байдена про "щеня Путіна": Спостерігаємо і фіксуємо

Кремль відреагував на слова Байдена про

Слова кандидата в президенти США Джо Байдена про те, що Трамп - "щеня Путіна", є проявом політичної культури США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Ми, як і всі у світі, спостерігаємо за ходом виборчої кампанії в США. Ми не можемо залишатися індиферентними, тому що це одна з найбільших світових держав, світових економік. Звичайно, фіксуємо нові появи політичної електоральної культури в США, але давати оцінок не хочемо, бо це негайно буде сприйнято як спроба втручання", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, в ході перших дебатів Трампа і Байдена, які відбулися в Клівленді, кандидат від Демократичної партії звинуватив співрозмовника в тому, що він недостатньо жорстко поводиться у відносинах з президентом Росії. "Він (Трамп) щеня Путіна. Він навіть не може сказати йому (Путіну) що-небудь про винагороду за голови американських солдатів", - сказав Байден, згадавши про статтю в NYT, де йшлося про "змову" Москви з бойовиками "Талібану" (забороненої в Росії організації) і обіцянки платити екстремістам гроші за вбивство

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден став переможцем перших передвиборчих дебатів у США, - опитування

Автор: 

Байден Джо (2892) путін володимир (24089) Трамп Дональд (6071)


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Топ коментарі
+31
Цуцик путіна - це презедент України. Байден помилився
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30.09.2020 14:46
+12
Да, Байден помилився. Зеля цуцик а Трампердилло нацюцюрник хйла.
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30.09.2020 14:51
+9
Зе має кацапське громадянство з 2012 р.
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30.09.2020 14:51
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Цуцик путіна - це презедент України. Байден помилився
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30.09.2020 14:46 Відповісти
Да, Байден помилився. Зеля цуцик а Трампердилло нацюцюрник хйла.
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30.09.2020 14:51 Відповісти
Зе має кацапське громадянство з 2012 р.
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30.09.2020 14:51 Відповісти
Жму руку обнимаю
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30.09.2020 14:55 Відповісти
Дякую! Дуже дякую!
Кремль отреагировал на слова Байдена о "щенке Путина": Наблюдаем и фиксируем - Цензор.НЕТ 772
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30.09.2020 15:03 Відповісти
Лучшие друзья СБУ.
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30.09.2020 15:06 Відповісти
У США відбулися дебати Трампа і Байдена🚀🇺🇸

✅Кандидати в президенти США Дональд Трамп і Джо Байден провели перші теледебати. Вони обговорили медичну реформу, пандемію коронавирусу, глобальне потепління, призначення нового судді Верховного суду, тему расизму. Пряма трансляція з Клівленда (штат Огайо) велася на телеканалі CBS News. Дональд Трамп і Джо Байден перебивали один одного і звинувачували у брехні. Під час однієї з словесних перепалок Байден попросив Трампа «на хвилину заткнутися».

✅Перед початком дебатів кандидати не потиснули один одному руки. Ведучий дебатів Кріс Уоллес пояснив, що вони домовилися обійтися без рукостискання через коронавирус.

✅Дональд Трамп відкинув звинувачення ЗМІ в несплаті податків. Він заявив, що в останні роки заплатив мільйони доларів. «В одні роки я заплатив $ 38 млн, в інші - $ 27 млн», - сказав чинний президент. Він заявив, що опублікує податкову декларацію, коли вона буде готова. Раніше газета The New York Times повідомила, що Дональд Трамп за 10 з 15 останніх років взагалі не платив податки, посилаючись на понесені через підприємницької діяльності збитки.

✅Джо Байден назвав помилковими твердження, що його син Хантер Байден отримував мільйони доларів від іноземців.

❗️🇺🇸Наступні дебати кандидатів відбудуться 15 жовтня в Майамі (штат Флорида), а потім 22 жовтня в Нешвіллі (штат Теннессі). 3 листопада в США відбудуться вибори президента. У них беруть участь від республіканців діючий глава держави Дональд Трамп, від демократів - колишній віце-президент Джо Байден.
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30.09.2020 15:42 Відповісти
Зе і всі його призначенці в порушення закону не проходили процедури моніторингу спецслужбами і Департаментом охорони державної таємниці і ліцензування СБУ. Наєва звільнили після того, як він відмовився на цій основі надавати цим мерзотникам відомості що становлять предмет державної таємниці.
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30.09.2020 14:57 Відповісти
Ты ещё заяви во всеуслышание, что путин - не *****.. Слабо, усатая вошь пуйла ?.
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30.09.2020 14:49 Відповісти
"Одна из крупнейших держав"? Письков, ты с дуба упал? Назови хотя бы одну с таким же уровнем экономики, жизни и демократии
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30.09.2020 14:49 Відповісти
China
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30.09.2020 14:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=L5v9jt4__ho GDP by 2018 - 2030
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30.09.2020 14:57 Відповісти
Середня зарплата в Китаї - 5950 юанів чи 880 баксів. Це менше, ніж у Польщі чи Литві і на рівні Болгарії з Румунією Тому високий рівень життя - це не про них...
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30.09.2020 15:22 Відповісти
Зато их очнь много и по ППП Китай это больше, чем все США.

А следующая на подходе Индия. Их, знаете, тоже мноооо-гоооо.
Т. е 2030
1) Китай,
2) Индия,
3) США,
4) EU
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30.09.2020 15:29 Відповісти
Кацапська політична культура - отруєння, інші способи вбивства.
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30.09.2020 14:50 Відповісти
Байден ошибся и это очевидно...,Трампыч Северный поток закрыл КГБисту,санкции вводил ,у Дерипаски отобрал алюминиевый бизнес в пользу США...,так огенты ФСБ не поступают...,правда Трампыч?
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30.09.2020 14:52 Відповісти
Дерипаску в начале взяли за яйца, а потом тихонько отпустили.
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30.09.2020 15:08 Відповісти
це просто він куснув "руку кормящєго", бо зубки різалися Це така "демократична" усмішка, а краще нам все ж таки затулити пельки про кандидатів в президенти США, та зайнятися місцевими виборами, де нас знов збираються "обуть"
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30.09.2020 15:16 Відповісти
"щенок Путина".
Путин у политиков США выглядит как бог.
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30.09.2020 14:53 Відповісти
Точно. Бога - сатаны.
https://fraza.com/cover/194060.jpg

А как вы догадались?
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30.09.2020 15:08 Відповісти
Недогадливая я. Так, сбоку смотрю на цирк этот.
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30.09.2020 15:13 Відповісти
Как там СП-2 себя чувствует, когда пуск?
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30.09.2020 15:15 Відповісти
Ой даже и не знаю, но ...мы же ветряков настроили и жидкий газ из америки возить будем, правда это мимо Украины, ну то такэ .
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30.09.2020 15:24 Відповісти
Ничего страшного. Главное, чтобы рашкованы меньше получали средств для войнушек и убийств в Украине и по всему миру.
Пусть гниют их трубы.
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30.09.2020 15:28 Відповісти
Я думал Вы за Украину, а нет Вы против труб, no за американский газ переживаете. Так это может быть и газ Новотека. Кто знает.
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30.09.2020 15:35 Відповісти
Как еще больше можно быть за Украину, чем я?
"Главное, чтобы рашкованы меньше получали средств для войнушек и убийств в Украине."
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30.09.2020 15:38 Відповісти
а ми будемо тим часом водород продукувати та кульки у повітря запускати за німецькі гроші, щоб летіли в бок Германії...бо "нафтова ера вже закінчилася"
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30.09.2020 15:36 Відповісти
Якщо СП-2 не запуститься, кацам ще знадобиться наш газопровід.
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30.09.2020 15:39 Відповісти
кацапи труби вже порізали, і тепер той газогін може працювати тільки в інший бік, як би так, у реверсі
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30.09.2020 15:52 Відповісти
Ми говоримо про щось різне?

Червень 2020 року.
"Газпром" увеличил транзит газа через Украину после остановки "Турецкого потока".

https://biz.censor.net/news/3205133/gazprom_uvelichil_tranzit_gaza_cherez_ukrainu_posle_ostanovki_turetskogo_potoka
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30.09.2020 15:58 Відповісти
фиксаторы тока смазывайте...
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30.09.2020 14:53 Відповісти
попку лучше мыльте)скоро вас драть будут жестко)до полного развала кацапии
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30.09.2020 14:54 Відповісти
сегодня две печальки у писькова, может третья к вечеру прибавится...
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30.09.2020 14:54 Відповісти
Кремль отреагировал на слова Байдена о "щенке Путина": Наблюдаем и фиксируем - Цензор.НЕТ 5182
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30.09.2020 14:57 Відповісти
Кремль отреагировал на слова Байдена о "щенке Путина": Наблюдаем и фиксируем - Цензор.НЕТ 6596
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30.09.2020 14:59 Відповісти
Трампыч купил у Эрдогана Мавзолейный хваленный комплекс С-400 чем раскрыл секрет РАБссиянского металлолома...
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30.09.2020 15:00 Відповісти
"ибо это незамедлительно будет воспринято как попытка вмешательства"
лукавит черт ершистый - вас там уже до бениной матери есть )))
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30.09.2020 15:01 Відповісти
путин - ****. подгуляла трампа на стороне ))
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30.09.2020 15:02 Відповісти
Пересчитайте санкции против РАБссии демократа Барака Обамы и и республиканца Трампа это Ужос.Самолеты В-52 над Украиной тоже Трампыч...
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30.09.2020 15:03 Відповісти
не кажить дурниць, бо Україна для Трампа як зелена шмаркля в носі, щось там стирчить та відлікає від великої справи стати імператором Америки
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30.09.2020 15:23 Відповісти
Самолеты над Украиной - вопреки трампону.
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30.09.2020 16:13 Відповісти
Кремль отреагировал на слова Байдена о "щенке Путина": Наблюдаем и фиксируем - Цензор.НЕТ 1747
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30.09.2020 15:04 Відповісти
АХАХАХАХАААААНаблюдаем,фиксируем и отсасываем!!!))))))))))))
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30.09.2020 15:14 Відповісти
Хлопцы с Цензора, у вас маленькая ошибка.По английски щенок это puppy, читается Папи, а Байден сказал "Putin's puppet" - Папит, т.е. марионетка путина. Это популярное выражение во всем мире и трампа все так и называют. А щенок - так не говорят, это не понятно для англоязычных, да и для Украинцев звучит странно, ведь щенок это классное создание
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30.09.2020 15:16 Відповісти
ПЫСЫ. Хотя я вот что подумал - ведь это вроде слова рыжего холуя пескова, Цензор просто их привел? Значит все как всегда - московская сатанинская мразь переврала чужие слова и вместо слова Puppet (марионетка, шестерка) вложила Байдену слово Puppy (щенок), чтоб свое быдло население не поняло смысла.
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30.09.2020 15:28 Відповісти
...я вот что подумал - ведь это вроде слова рыжего холуя пескова, Цензор просто их привел....

Ты дурак?
В статье Цензор не сослался на слова Пескова, а напомнил. .... Это значит винить в пeреводе, и неграмотности нужно только Цензор - даже в оригинал статьи не смотрели.
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30.09.2020 15:48 Відповісти
Дурак - это ты. Вот что написано в начале статьи - "Слова кандидата в президенты США Джо Байдена о том, что Трамп - "щенок Путина", являются проявлением политической культуры США. Как информирует https://censor.net/ со ссылкой на https://www.rbc.ru/politics/30/09/2020/5f74547e9a794762ccc915d3?from=from_main_1 РБК , об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Источник: https://censor.net/ru/n3222044"
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30.09.2020 15:52 Відповісти
Дурак это ТЫ. Необразованное.

Скобки "слова Пескова" закрыты еще в абзаце со словами Пекова. С нового абзаца всегда нужна ссылка на источник информации. Нет ссылки, тогда это инфа и интерпретация самого Цензора его профессионалов...

Не хер приплетать кого-то еще между строк
"Он (Трамп) щенок Путина. Он даже не может сказать ему (Путину) что-либо о вознаграждении за головы американских солдат", - сказал Байден, Источник: https://censor.net/ru/n3222044
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30.09.2020 16:05 Відповісти
"щенок" в русскоязычном пространстве имеет двойное значение: и пушистый комочек, и ругательное.
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30.09.2020 16:15 Відповісти
Досить пояснювати пісьці,що слово пендос від пентагон департмент оф секюріті,а слово папид-це льялька.Але мова не про те.В Америці існує ло оф аттракшен-тобто-байданутий каже на іншого те,що саме його й стосується,бо більшої підстилки для *****,яка розстелила для окупації тому територію Україні,рівну 33-м найменьшим державам світу,разом взятим,не знайти днем з вогнем.Тому віслюкові немає тут довіри-двічі програв президентські-програє і втретє.
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30.09.2020 21:05 Відповісти
схоже на те, бо такі зараз перекладачі...
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30.09.2020 15:29 Відповісти
Це, перекладачі з кремлівського.
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30.09.2020 15:57 Відповісти
Какой же он все таки проныра...эта хитрая лиса, Шеленберг!...с грустью в голосе подумал Штирлиц. Ставка Верховного Главнокомандующего категорически требовала оценки его деятельности, - вчера взволнованно сообщила ему Кэт.
Но ведь это будет вмешательство во внутренние дела рейхканцеляции...!!! ..Хммм....а как же на это отреагирует партайгенносе? ....он же не может остаться...индеферентным???
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30.09.2020 15:16 Відповісти
не «страна-бензоколонка», а государство с технологиями
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30.09.2020 15:18 Відповісти
Кремль відреагував на слова Байдена про "щеня Путіна": Спостерігаємо і фіксуємо - Цензор.НЕТ 7945
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30.09.2020 15:28 Відповісти
АХАХАХАХАААААНаблюдаем,фиксируем и отсасываем!!!))))))))))))
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30.09.2020 15:23 Відповісти
арабы тоже отреагировали на рашистскую культуру"дебилы *****"- через некоторое времья цена на нефть упала до 10 баксов за бочку...
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30.09.2020 15:46 Відповісти
Байден гарну тему кремляді підкинув.
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30.09.2020 15:55 Відповісти
А все потому, что путин держит Трампа за бубенцы, так же, как и Макрона. Отсюда все их слова про путина или их отсутствие.
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30.09.2020 16:10 Відповісти
ага, так тримає що вагнерівців роздовбав, ціну на нафту обвалив, закрутив ПП-2 та флот відновив, зброю Україні дав і навчання паралельно з Кавказом-2020 провів. ***** просто кайфує від садомазо
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30.09.2020 16:22 Відповісти
Крыса усатая.
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30.09.2020 16:16 Відповісти
Хто б там ще базікав? Піська, яка працює заправщицею на ржавій бензоколонці.
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30.09.2020 16:43 Відповісти
******** Гундяев не ********** ?
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30.09.2020 17:50 Відповісти
байден - щенок путина, а не Трамп.
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30.09.2020 18:40 Відповісти
https://youtu.be/zB9fWMPESKE
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30.09.2020 18:44 Відповісти
https://youtu.be/zB9fWMPESKE
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30.09.2020 18:47 Відповісти
Обсценная лексика кремля известна всему демократическому миру.
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30.09.2020 18:48 Відповісти
********* и фиксируют, прям как мариупольские копчики за вебмоделью, хавайте лаптеногие орешки побольше, будет чем по стенам течь
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30.09.2020 19:53 Відповісти
Якщо кацап-це как цап,то кассап-це головоріз.Ось так і живуть окупанти,шукаючи виправдання своїм злочинам.Тому нічого дивного,що слово маріонетка в них стало цуценятком.
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30.09.2020 21:20 Відповісти
 
 