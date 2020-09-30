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Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов

Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов

Совет создается с целью обеспечения гарантий социальной защиты населения, доступности и качества социальных услуг, в том числе во время проведения реформы по децентрализации власти, содействия налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления, институтами гражданского общества в решении вопросов реализации гражданами права на социальную защиту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Этим же указом глава государства утвердил положение о Совете социального развития регионов.

Согласно документу, Совет является консультативно-совещательным органом при президенте Украины, задача которого - системный анализ ситуации по обеспечению гарантий социальной защиты населения и наработка по его результатам и внесение на рассмотрение главы государства предложений относительно возможных путей решения проблемных вопросов, подготовка законопроектов для их решения, наработка предложений по налаживанию взаимодействия с институтами гражданского общества в решении вопросов предоставления социальных услуг лицам/семьям, которые пребывают в сложных жизненных обстоятельствах, содействие распространению лучшего отечественного и международного опыта.

Совет, согласно Положению, возглавляет заместитель руководителя Офиса Президента Украины по вопросам социальной политики и здравоохранения.

Его решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. В случае равного распределения голосов голос председателя Совета является решающим. По результатам заседания оформляется протокол, который подписывают председатель и секретарь Совета.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20787) указ (528) децентрализация (582) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+6


Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов - Цензор.НЕТ 3422
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30.09.2020 15:38
+5
Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов - Цензор.НЕТ 34
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30.09.2020 15:32
+4
Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов - Цензор.НЕТ 3568
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30.09.2020 15:29
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30.09.2020 15:20 Ответить
Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов - Цензор.НЕТ 8833
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30.09.2020 15:36 Ответить
Как же мы раньше-то жили без этого Совета ???
А сейчас как начнём развиваться , аж гай зашумит !
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30.09.2020 15:23 Ответить
фото з сериала, играет роль
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30.09.2020 15:25 Ответить
А вообще интересно: его кто-нибудь в реале видел за работой? Фотки реального работающего Президента Украины хде?
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30.09.2020 15:34 Ответить
И кстати: что-то давно не было его встреч с журналистами...
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30.09.2020 15:36 Ответить
Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов - Цензор.НЕТ 3568
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30.09.2020 15:29 Ответить
Недоразвитый "Совет развития" ?..
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30.09.2020 15:37 Ответить
26 февр. 2014 г. - Экс-президент предлагал лидеру "Правого сектора" подписать соглашение о прекращении конфликта, но Ярош отказался.

Ярош заявил, что готов заменить Кравчука в ТКГ

Дмитрий Анатольевич поговори с Владимиром Александровичем
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30.09.2020 15:40 Ответить
Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов - Цензор.НЕТ 34
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30.09.2020 15:32 Ответить
Главное , адепты поаышения доходов и снижения тарифов - вот те соснули , так соснули !
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30.09.2020 15:37 Ответить


Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов - Цензор.НЕТ 3422
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30.09.2020 15:38 Ответить
Это калька с российского. Зеленое засохшее росг-вно.
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30.09.2020 15:35 Ответить
Своего ничего.Только русское.
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30.09.2020 15:36 Ответить
+ Еще одна кучка друзей-бездельников на нехилые зарплаты.
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30.09.2020 15:37 Ответить
Місця для нових корупціонерів створюють. Президент повинен зовсім іншими справами займатися.
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30.09.2020 16:05 Ответить
пипец, ********** так указы шлепает , как видосики лабает . похоже чувак заработался, пора айкос покурить. завхоз наверняка свежайшей дури подогнал .
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30.09.2020 16:18 Ответить
Вже навіть не смішно. Кожного дня якась нова рада чи комісія. І все заради передвиборчого піару.
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30.09.2020 16:57 Ответить
 
 