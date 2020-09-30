Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов

Совет создается с целью обеспечения гарантий социальной защиты населения, доступности и качества социальных услуг, в том числе во время проведения реформы по децентрализации власти, содействия налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления, институтами гражданского общества в решении вопросов реализации гражданами права на социальную защиту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Этим же указом глава государства утвердил положение о Совете социального развития регионов.

Согласно документу, Совет является консультативно-совещательным органом при президенте Украины, задача которого - системный анализ ситуации по обеспечению гарантий социальной защиты населения и наработка по его результатам и внесение на рассмотрение главы государства предложений относительно возможных путей решения проблемных вопросов, подготовка законопроектов для их решения, наработка предложений по налаживанию взаимодействия с институтами гражданского общества в решении вопросов предоставления социальных услуг лицам/семьям, которые пребывают в сложных жизненных обстоятельствах, содействие распространению лучшего отечественного и международного опыта.

Совет, согласно Положению, возглавляет заместитель руководителя Офиса Президента Украины по вопросам социальной политики и здравоохранения.

Его решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. В случае равного распределения голосов голос председателя Совета является решающим. По результатам заседания оформляется протокол, который подписывают председатель и секретарь Совета.

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