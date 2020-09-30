Зеленський підписав указ про створення Ради соціального розвитку регіонів

Рада створюється з метою забезпечення гарантій соціального захисту населення, доступності та якості соціальних послуг, зокрема під час проведення реформи з децентралізації влади, сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства у вирішенні питань реалізації громадянами права на соціальний захист.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Цим же указом Глава держави затвердив Положення про Раду соціального розвитку регіонів.

Згідно з документом, Рада є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, завдання якої – системний аналіз ситуації щодо забезпечення гарантій соціального захисту населення та напрацювання за його результатами і внесення на розгляд Глави держави пропозицій щодо можливих шляхів вирішення проблемних питань, підготовка законопроектів для їхнього розв'язання, напрацювання пропозицій щодо налагодження взаємодії з інститутами громадянського суспільства у вирішенні питань надання соціальних послуг особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння поширенню найкращого вітчизняного та міжнародного досвіду.

Раду, згідно з положенням, очолює заступник керівника Офісу Президента України з питань соціальної політики та охорони здоров’я.

Її рішення ухвалюються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос голови Ради є вирішальним. За результатами засідання оформлюється протокол, який підписують голова та секретар Ради.

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