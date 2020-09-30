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Зеленський підписав указ про створення Ради соціального розвитку регіонів

Зеленський підписав указ про створення Ради соціального розвитку регіонів

Рада створюється з метою забезпечення гарантій соціального захисту населення, доступності та якості соціальних послуг, зокрема під час проведення реформи з децентралізації влади, сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства у вирішенні питань реалізації громадянами права на соціальний захист.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Цим же указом Глава держави затвердив Положення про Раду соціального розвитку регіонів.

Згідно з документом, Рада є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, завдання якої – системний аналіз ситуації щодо забезпечення гарантій соціального захисту населення та напрацювання за його результатами і внесення на розгляд Глави держави пропозицій щодо можливих шляхів вирішення проблемних питань, підготовка законопроектів для їхнього розв'язання, напрацювання пропозицій щодо налагодження взаємодії з інститутами громадянського суспільства у вирішенні питань надання соціальних послуг особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння поширенню найкращого вітчизняного та міжнародного досвіду.

Раду, згідно з положенням, очолює заступник керівника Офісу Президента України з питань соціальної політики та охорони здоров’я.

Її рішення ухвалюються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос голови Ради є вирішальним. За результатами засідання оформлюється протокол, який підписують голова та секретар Ради.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24268) наказ (445) децентралізація (453) Офіс Президента (2032)


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Топ коментарі
+6


Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов - Цензор.НЕТ 3422
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30.09.2020 15:38
+5
Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов - Цензор.НЕТ 34
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30.09.2020 15:32
+4
Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов - Цензор.НЕТ 3568
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30.09.2020 15:29
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а штаб?
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30.09.2020 15:20 Відповісти
Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов - Цензор.НЕТ 8833
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30.09.2020 15:36 Відповісти
Как же мы раньше-то жили без этого Совета ???
А сейчас как начнём развиваться , аж гай зашумит !
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30.09.2020 15:23 Відповісти
фото з сериала, играет роль
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30.09.2020 15:25 Відповісти
А вообще интересно: его кто-нибудь в реале видел за работой? Фотки реального работающего Президента Украины хде?
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30.09.2020 15:34 Відповісти
И кстати: что-то давно не было его встреч с журналистами...
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30.09.2020 15:36 Відповісти
Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов - Цензор.НЕТ 3568
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30.09.2020 15:29 Відповісти
Недоразвитый "Совет развития" ?..
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30.09.2020 15:37 Відповісти
26 февр. 2014 г. - Экс-президент предлагал лидеру "Правого сектора" подписать соглашение о прекращении конфликта, но Ярош отказался.

Ярош заявил, что готов заменить Кравчука в ТКГ

Дмитрий Анатольевич поговори с Владимиром Александровичем
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30.09.2020 15:40 Відповісти
Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов - Цензор.НЕТ 34
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30.09.2020 15:32 Відповісти
Главное , адепты поаышения доходов и снижения тарифов - вот те соснули , так соснули !
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30.09.2020 15:37 Відповісти


Зеленский подписал указ о создании Совета социального развития регионов - Цензор.НЕТ 3422
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30.09.2020 15:38 Відповісти
Это калька с российского. Зеленое засохшее росг-вно.
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30.09.2020 15:35 Відповісти
Своего ничего.Только русское.
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30.09.2020 15:36 Відповісти
+ Еще одна кучка друзей-бездельников на нехилые зарплаты.
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30.09.2020 15:37 Відповісти
Місця для нових корупціонерів створюють. Президент повинен зовсім іншими справами займатися.
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30.09.2020 16:05 Відповісти
пипец, ********** так указы шлепает , как видосики лабает . похоже чувак заработался, пора айкос покурить. завхоз наверняка свежайшей дури подогнал .
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30.09.2020 16:18 Відповісти
Вже навіть не смішно. Кожного дня якась нова рада чи комісія. І все заради передвиборчого піару.
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30.09.2020 16:57 Відповісти
 
 